Lưu Gia Linh khiến Thư Kỳ xấu hổ đến mức “muốn độn thổ” chỉ vì... chiếc bồn cầu, tình bạn tan vỡ từ đây

Trong Cbiz đầy rẫy thị phi, tình bạn lâu năm của Thư Kỳ và Lưu Gia Linh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn nhưng cả hai nữ diễn viên lại rất tâm đầu ý hợp. Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí , Thư Kỳ và Lưu Gia Linh luôn bên nhau như hình với bóng, vui vẻ trò chuyện vô cùng thân thiết.

Cụ thể, một lần Thư Kỳ nhận được lời mời và đến nhà Lưu Gia Linh làm khách, cô đau bụng giữa chừng và vội vàng vào nhà vệ sinh. Không ngờ vừa bước ra, cô đã nhìn thấy Lưu Gia Linh với vẻ mặt u ám, trước mặt cô ra lệnh cho người đập phá phòng vệ sinh. Tất cả bồn tắm và bồn cầu đều được yêu cầu thay mới.

Về vấn đề này, Thư Kỳ cũng cảm thấy xấu hổ, cô không biết Lưu Gia Linh có vấn đề về sự sạch sẽ. Có lẽ nhiều người biết Lưu Gia Linh và Thư Kỳ là đôi bạn thân trong làng giải trí, từng hợp tác đóng phim chung, từ khi chuyện này xảy ra, cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn. Phải đến nhiều năm sau, Lưu Gia Linh mới xin lỗi Thư Kỳ và giải thích thói quen đặc biệt của cô là không thể dùng chung toilet, thậm chí ông xã Lương Triều Vỹ còn không được sử dụng nhà vệ sinh của cô.

Hóa ra Lưu Gia Linh mắc chứng nghiện sạch sẽ nghiêm trọng, cô từng thẳng thắn nói trong cuộc phỏng vấn trên một chương trình: "Tôi không thích người khác vào phòng tắm của mình. Ngay cả Lương Triều Vỹ cũng không được. Chỉ cần ai đó sử dụng phòng tắm của tôi, tôi sẽ sụp đổ, giống như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cần phải thay thế ngay một cái mới toanh".

Từng đóng phim Địch Nhân Kiệt, điều khác biệt so với bạn diễn là Lưu Gia Linh không quan tâm đến tiền cát-xê mà trước hết hỏi xem đoàn phim có trang bị phòng tắm độc lập hay không. Những giám đốc từng tiếp xúc với cô đều biết cô có yêu cầu đặc biệt về sự sạch sẽ, chỉ những ai hiểu cô mới không thấy lạ. Bởi theo cô, chỉ khi giải quyết được vấn đề của bản thân thì cô mới có thể tập trung quay một bộ phim hay.

Khi Lưu Gia Linh thấy môi trường vệ sinh của khách sạn kém khi cô mới gia nhập đoàn làm phim, cô đã hét lên khi mở cửa khách sạn: "Trời ơi, tệ quá! Sàn nhà có tóc và bồn cầu thì bẩn". Giám đốc lúc đó tưởng xảy ra chuyện gì to tát, liền vội vàng chạy tới kiểm tra, hóa ra chỉ là một số vết nước nhỏ. Nhưng để diễn xuất tốt, đối với một diễn viên tên tuổi như Lưu Gia Linh, đoàn phim chỉ có thể dốc toàn lực giúp cô giải quyết vấn đề và bố trí trợ lý thay nội thất phòng tắm bằng đồ mới.

Ngoài ra, từ khi Lưu Gia Linh kết hôn với Lương Triều Vỹ, vì lý do sạch sẽ, cô cũng yêu cầu rất khắt khe với chồng. Ở nhà, hai người sử dụng phòng tắm riêng, và quần áo và tất của Lương Triều Vỹ không được vứt bừa bãi. Có lần, Lương Triều Vỹ mệt mỏi khi đi quay phim, về đến nhà liền cởi áo khoác, ném tất sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ say. Sau khi tỉnh dậy, anh đã bị Lưu Gia Linh trách móc. Lương Triều Vỹ vội vàng xin lỗi và xịt dung dịch tẩy rửa ghế sofa, Lưu Gia Linh sau khi nhìn thấy mới cảm thấy hài lòng.