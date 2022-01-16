'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân vừa vượt qua cửa tử

Vừa vượt qua cửa tử, Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân gây xôn xao cộng đồng mạng khi cho biết các chức năng tim, gan, phổi, thận gần như ngừng hoạt động.

Chiều ngày 15/1, Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong Lý Gia Hân gây xôn xao MXH khi chia sẻ hình ảnh nằm viện cùng vô số dây dợ trên người. Người đẹp 51 tuổi khiến giới truyền thông cùng cộng đồng mạng xứ Trung không khỏi bất ngờ khi cho biết cô vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh dài 48 tiếng đồng hồ trong phòng chăm sóc đặc biệt, giờ đây mới hồi phục lại được sức khoẻ. Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân gây sốc khi cho biết mình vừa vượt cửa tử sau 48 giờ nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt Cụ thể, sáng sớm ngày 10/1, Lý Gia Hân đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, nhịp tim của cô lên tới 140-150 nhịp/ phút, không thở được và đứng không vững. Tới sáng ngày 11/1, cô bắt đầu thấy tim đập nhanh, không thể thở và đi lại bình thường. Vì vậy cô đã liên hệ với bác sĩ thân quen, vị bác sĩ riêng đã tới kiểm tra và phát hiện không thể đo được huyết áp, đồng thời nồng độ oxy trong máu rất thấp nên đã nhanh chóng đưa Lý Gia Hân nhập viện. Sau khi hội chẩn chung với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch và thận, cô được đưa ngay đến ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) để hút dịch phổi, lúc đó các chức năng tim, phổi, gan, thận đã gần như ngừng hoạt động, gần như trở thành trạng thái thực vật.

Các dây rợ cắm đầy người Lý Gia Hân vì các cơ quan nội tạng gần như ngừng hoạt động "May mắn thay tôi vẫn tỉnh táo trong suốt thời gian đó. Bác sĩ nói với tôi rằng nếu tôi chậm trễ một chút thôi thì đã mất mạng", Hoa hậu Hong Kong cho hay, nếu người đẹp họ Lý bất tỉnh, chứng tỏ máu không thể vào não, Lý Gia Hân sẽ chuyển sang trạng thái thực vật. Lý Gia Hân trải qua 48 tiếng tại phòng chăm sóc đặc biệt, hiện cô đã rời bệnh viện và sẽ từ từ hồi phục cơ thể trong 4 tuần tới. Trả lời với truyền thông, Lý Gia Hân bày tỏ việc nhập viện có liên quan đến vấn đề về cấu trúc tim bẩm sinh của cô, đồng thời sẽ rất nguy hiểm nếu phải cấp cứu sau này.

Người đẹp họ Lý thông qua nhân viên đã gửi lời cảm ơn tới truyền thông và người hâm mộ: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, trước tiên tôi muốn nói lời xin lỗi đến gia đình và mẹ của tôi, bởi vì vụ việc đã khiến mọi người lo lắng. Tôi thực sự rất may mắn", "Bác sĩ nói với tôi rằng, nếu tôi chậm trễ chút nữa thì thế giới này sẽ mất đi một Lý Gia Hân". Sau khi thoát khỏi cơn nguy kịch, Lý Gia Hân không quên bày tỏ lời cảm ơn và xin lỗi vì làm mọi người lo lắng Người đẹp 51 tuổi cũng không quên nhắn nhủ mọi người quan tâm đến sức khỏe của chính mình: “Tôi thực sự muốn nhắc nhở mọi người rằng phải chăm sóc cơ thể của chính mình thật tốt. Không có gì quan trọng hơn sức khỏe. Gặp bất cứ chuyện gì cũng phải giữ năng lượng tích cực và chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe". Có thông tin cho biết, Lý Gia Hân đã được xuất viện, hiện tại cần có 4 tuần thực hiện phương pháp "sống chậm" để hồi phục sức khoẻ. Cô cũng không quên nhắn nhủ mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang trong mình 2 dòng máu Trung Quốc - Bồ Đào Nha. Cô có tuổi thơ đầy khó khăn, nên từ năm 14 tuổi đã phải làm người mẫu bán thời gian để trang trải tiền học phí. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1988. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, nàng Hậu được truyền thông và người hâm mộ dành tặng danh xưng "Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong". Lý Gia Hân nhận ngôi vị vương miện Hoa hậu Hong Kong năm 1988 và được mệnh danh là Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong Thời gian sau đó, cô gia nhập TVB và bắt đầu nổi danh với hàng loạt bộ phim Thiến Nữ U Hồn 2, Tiếu Ngạo Giang Hồ: Đông Phương Bất Bại, Đọa Lạc Thiên Sứ... Tháng 11/2018, Lý Gia Hân kết hôn với Hứa Tấn Hanh sau 2 năm hẹn hò. Cô cũng tạm ngưng hoạt động trong showbiz, tập trung làm chỗ dựa vững chắc cho chồng. Sau khi kết hôn, người đẹp ngưng các hoạt động showbiz, lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân và cuộc hôn nhân hạnh phúc 'chống lại cả thế giới' Bất chấp đời tư không mấy đẹp đẽ của Lý Gia Hân, ông xã luôn bên cạnh và yêu thương cô suốt hơn 1 thập kỷ bên nhau.

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