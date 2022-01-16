'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân vừa vượt qua cửa tử

Sao quốc tế 16/01/2022 11:32

Vừa vượt qua cửa tử, Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân gây xôn xao cộng đồng mạng khi cho biết các chức năng tim, gan, phổi, thận gần như ngừng hoạt động.

Chiều ngày 15/1,  Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong Lý Gia Hân gây xôn xao MXH khi chia sẻ hình ảnh nằm viện cùng vô số dây dợ trên người. Người đẹp 51 tuổi khiến giới truyền thông cùng cộng đồng mạng xứ Trung không khỏi bất ngờ khi cho biết cô vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh dài 48 tiếng đồng hồ trong phòng chăm sóc đặc biệt, giờ đây mới hồi phục lại được sức khoẻ.

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân vừa vượt qua cửa tử - Ảnh 1
Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân gây sốc khi cho biết mình vừa vượt cửa tử sau 48 giờ nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt

Cụ thể, sáng sớm ngày 10/1, Lý Gia Hân đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, nhịp tim của cô lên tới 140-150 nhịp/ phút, không thở được và đứng không vững. Tới sáng ngày 11/1, cô bắt đầu thấy tim đập nhanh, không thể thở và đi lại bình thường. Vì vậy cô đã liên hệ với bác sĩ thân quen, vị bác sĩ riêng đã tới kiểm tra và phát hiện không thể đo được huyết áp, đồng thời nồng độ oxy trong máu rất thấp nên đã nhanh chóng đưa Lý Gia Hân nhập viện. Sau khi hội chẩn chung với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch và thận, cô được đưa ngay đến ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) để hút dịch phổi, lúc đó các chức năng tim, phổi, gan, thận đã gần như ngừng hoạt động, gần như trở thành trạng thái thực vật.

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân vừa vượt qua cửa tử - Ảnh 2
Các dây rợ cắm đầy người Lý Gia Hân vì các cơ quan nội tạng gần như ngừng hoạt động

"May mắn thay tôi vẫn tỉnh táo trong suốt thời gian đó. Bác sĩ nói với tôi rằng nếu tôi chậm trễ một chút thôi thì đã mất mạng", Hoa hậu Hong Kong cho hay, nếu người đẹp họ Lý bất tỉnh, chứng tỏ máu không thể vào não, Lý Gia Hân sẽ chuyển sang trạng thái thực vật.

Lý Gia Hân trải qua 48 tiếng tại phòng chăm sóc đặc biệt, hiện cô đã rời bệnh viện và sẽ từ từ hồi phục cơ thể trong 4 tuần tới. Trả lời với truyền thông, Lý Gia Hân bày tỏ việc nhập viện có liên quan đến vấn đề về cấu trúc tim bẩm sinh của cô, đồng thời sẽ rất nguy hiểm nếu phải cấp cứu sau này.

Người đẹp họ Lý thông qua nhân viên đã gửi lời cảm ơn tới truyền thông và người hâm mộ: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, trước tiên tôi muốn nói lời xin lỗi đến gia đình và mẹ của tôi, bởi vì vụ việc đã khiến mọi người lo lắng. Tôi thực sự rất may mắn", "Bác sĩ nói với tôi rằng, nếu tôi chậm trễ chút nữa thì thế giới này sẽ mất đi một Lý Gia Hân".

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân vừa vượt qua cửa tử - Ảnh 3
Sau khi thoát khỏi cơn nguy kịch, Lý Gia Hân không quên bày tỏ lời cảm ơn và xin lỗi vì làm mọi người lo lắng

Người đẹp 51 tuổi cũng không quên nhắn nhủ mọi người quan tâm đến sức khỏe của chính mình: “Tôi thực sự muốn nhắc nhở mọi người rằng phải chăm sóc cơ thể của chính mình thật tốt. Không có gì quan trọng hơn sức khỏe. Gặp bất cứ chuyện gì cũng phải giữ năng lượng tích cực và chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe". Có thông tin cho biết, Lý Gia Hân đã được xuất viện, hiện tại cần có 4 tuần thực hiện phương pháp "sống chậm" để hồi phục sức khoẻ.

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân vừa vượt qua cửa tử - Ảnh 4
Cô cũng không quên nhắn nhủ mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe

Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang trong mình 2 dòng máu Trung Quốc - Bồ Đào Nha. Cô có tuổi thơ đầy khó khăn, nên từ năm 14 tuổi đã phải làm người mẫu bán thời gian để trang trải tiền học phí. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1988. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, nàng Hậu được truyền thông và người hâm mộ dành tặng danh xưng "Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong".

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân vừa vượt qua cửa tử - Ảnh 5
Lý Gia Hân nhận ngôi vị vương miện Hoa hậu Hong Kong năm 1988 và được mệnh danh là Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong

Thời gian sau đó, cô gia nhập TVB và bắt đầu nổi danh với hàng loạt bộ phim Thiến Nữ U Hồn 2Tiếu Ngạo Giang Hồ: Đông Phương Bất Bại, Đọa Lạc Thiên Sứ... Tháng 11/2018, Lý Gia Hân kết hôn với Hứa Tấn Hanh sau 2 năm hẹn hò. Cô cũng tạm ngưng hoạt động trong showbiz, tập trung làm chỗ dựa vững chắc cho chồng. 

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân vừa vượt qua cửa tử - Ảnh 6
Sau khi kết hôn, người đẹp ngưng các hoạt động showbiz, lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng
'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân và cuộc hôn nhân hạnh phúc 'chống lại cả thế giới'

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân và cuộc hôn nhân hạnh phúc 'chống lại cả thế giới'

Bất chấp đời tư không mấy đẹp đẽ của Lý Gia Hân, ông xã luôn bên cạnh và yêu thương cô suốt hơn 1 thập kỷ bên nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Gia Hân Lý Gia Hân thoát cơn nguy kịch Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân Hoa hậu Lý Gia Hân sao hoa ngữ sao Hong kong

TIN LIÊN QUAN

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân và cuộc hôn nhân hạnh phúc 'chống lại cả thế giới'

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' Lý Gia Hân và cuộc hôn nhân hạnh phúc 'chống lại cả thế giới'

Những mỹ nhân Hoa ngữ từng là 'con giáp thứ 13': Châu Tấn 'phim giả tình thật', Lý Gia Hân nguyện làm 'tiểu tam' vì gia tài kếch xù

Những mỹ nhân Hoa ngữ từng là 'con giáp thứ 13': Châu Tấn 'phim giả tình thật', Lý Gia Hân nguyện làm 'tiểu tam' vì gia tài kếch xù

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nói lại ồn ào “hất tay” Đỗ Thị Hà khỏi eo mình, vẫn còn ám ảnh vì điều này

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nói lại ồn ào “hất tay” Đỗ Thị Hà khỏi eo mình, vẫn còn ám ảnh vì điều này

Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ nêu quan điểm về chuyện đàn ông làm 'tiểu tam' giữa scandal người thứ ba của nhà Diệp Lâm Anh

Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ nêu quan điểm về chuyện đàn ông làm 'tiểu tam' giữa scandal người thứ ba của nhà Diệp Lâm Anh

Không cần 'hở bạo' Hoa hậu Thùy Tiên vẫn cuốn hút nhờ thần thái 'sang chảnh' ngút ngàn, bộ trang phục được CĐM khen 'nức nở'

Không cần 'hở bạo' Hoa hậu Thùy Tiên vẫn cuốn hút nhờ thần thái 'sang chảnh' ngút ngàn, bộ trang phục được CĐM khen 'nức nở'

Chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tung hộ em gái nhằm hạ bệ hoa hậu Thùy Tiên, đá đểu chuyện bất hiếu và lố bịch?

Chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tung hộ em gái nhằm hạ bệ hoa hậu Thùy Tiên, đá đểu chuyện bất hiếu và lố bịch?

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 37 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 10 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào