Chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tung hộ em gái nhằm hạ bệ hoa hậu Thùy Tiên, đá đểu chuyện bất hiếu và lố bịch?

Giải trí 15/01/2022 14:03

Chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo là Đặng Thùy Trang vẫn miệt mài đăng status đá đểu chỉ trích hoa hậu Thùy Tiên mỗi ngày.

Ít giờ trước, chị gái Hoa hậu Đại dương 2014 là Đặng Thùy Trang đã chia sẻ dòng trạng thái dài khen ngợi em gái ruột là hoa hậu Đặng Thu Thảo và Hoa hậu Mint Kanistha của Thái Lan vì hành động thể hiện sự hiếu thảo với đấng sinh thành. Mượn chuyện này, Đặng Thùy Trang cũng không quên đá đểu hoa hậu Thùy Tiên đã ngụy biện chuyện mẹ ruột xỉu nhưng không lo, cha ruột đi đón ở sân bay nhưng tỏ thái độ lạnh lùng ghét bỏ... Bên cạnh đó, chị gái Đặng Thu Thảo còn cho rằng, hoa hậu chứ không phải mẹ thiên hạ mà thuê bảo vệ đông nghẹt trông lố bịch.

Chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tung hộ em gái nhằm hạ bệ hoa hậu Thùy Tiên, đá đểu chuyện bất hiếu và lố bịch? - Ảnh 1

Chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tung hộ em gái nhằm hạ bệ hoa hậu Thùy Tiên, đá đểu chuyện bất hiếu và lố bịch? - Ảnh 2

Chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo mỉa mai Thùy Tiên bất hiếu và lố bịch

Chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo viết: "Dù có tài hay có sắc mà con mắt liếc ngang liếc dọc, ngó lơ ba mẹ khi đang vội vàng khoe hào quang được mua bằng tiền thì đối với mình đó cũng là thứ bỏ đi. Đừng đổ lỗi hoàn cảnh vì thói quen nó sẽ sinh ra hành động. Không cần biết em là Nữ hoàng hay Hoa hậu, chỉ cần nhìn cách em đối xử với cha mẹ của em lúc ở đỉnh vinh quang là đủ hiểu phẩm hạnh của em như thế nào? Bao nhiêu người chấp nhận cô gái xinh đẹp tài năng mà bất hiếu?

Tôi rất tự hào và yêu thương cô gái Út nhỏ trong hình này từ khi còn bé, không phải vì em tôi là hoa hậu mà vì em là một đứa con rất hiếu thảo. Lúc nào đứng ở đâu, hay tiệc tùng mà có bố mẹ ở đó, cô em chẳng bao giờ để quên nắm tay bố mẹ đến bên cạnh. Có thể cuộc đời em có một chút bất hạnh nhưng ít ra em vẫn còn có hiếu. Còn cha còn mẹ là niềm hạnh phúc là chỗ dựa tinh thần lớn nhất.

Cũng cùng là một cuộc thi bên Thái xuất phát, cô Hoa hậu Thái đã khiến bao người trầm trồ không phải vì tài năng hay xinh đẹp xuất chúng, mà hành động quỳ xuống sau khi đăng quang dưới chân người mẹ bán ve chai nuôi em khôn lớn.

Còn cô gái Hoa hậu quốc tế kia kìa, mặc dù cha ra đón tận nơi nhưng xem thì mới thấy sự hời hợt ngó lơ người cha chạy xe ôm cũng vì mãi khoe cái danh ảo. Ngay cả lúc mẹ cô ngồi gục xuống đau đầu thì cô gái ấy cũng chả quan tâm vì mãi chạy theo cái thứ ảo tưởng được mua bằng tiền vay. Khi mọi người lên tiếng thì cô đổ lỗi do fan và vệ sĩ (Hoa hậu chứ má thiên hạ đâu mà vệ sĩ thấy lố).

Ngay cả cha mẹ của mình mà còn chẳng quan tâm mà cư xử bất hiếu thì huống hồ nhớ và biết ơn đến ai? Có tài có sắc mà không có đức vậy mà không hiểu sao lại cho nó là niềm tự hào vậy nhỉ? Ôi cái danh HHQT - MISS QUỴT NỢ đạo đức giả!

Cứ thích khoe ra ta đây cứu trợ hay làm từ thiện, hiến tạng làm gì... Làm rầm rộ lố bịch phô trương để làm gì? Khi bản thân lại chẳng nhớ đến 2 Phật tử sống đã sinh ra mình. Dù là một hành động rất nhỏ nhưng cũng lộ rõ bản chất con người. Giờ nghiệm lại bạn của mình nói đúng: "Cứ mượn tiền không trả là người ta sẽ nhớ bạn hoài à".

Chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tung hộ em gái nhằm hạ bệ hoa hậu Thùy Tiên, đá đểu chuyện bất hiếu và lố bịch? - Ảnh 3

Từ khi Thùy Tiên đăng quang đến nay, hầu như mỗi ngày chị gái hoa hậu Đặng Thu Thảo đều đăng đàn mỉa mai nàng hậu này

Nguyên nhân của việc liên tục chỉ trích mắng chửi hoa hậu Thùy Tiên là vì chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo cho biết nàng hậu này quỵt tiền mình. Cả hai từng lôi nhau ra cơ quan công an nhưng không đi đến đâu vì thiếu chứng cứ xác thực. Từ đó đến nay, Đặng Thụy Trang vẫn không quên món nợ này và thường xuyên réo tên Thùy Tiên để xỉa xói.

Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng phân trần lý do để mẹ bắt xe ôm công nghệ về giữa sự kiện

Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng phân trần lý do để mẹ bắt xe ôm công nghệ về giữa sự kiện

Khoảnh khắc mẹ ruột Thùy Tiên bắt xe ôm về giữa sự kiện chào đón nàng hậu về nước đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Giải thích về hành động này, Thùy Tiên lên sóng livestream giải thích cho người hâm mộ.

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