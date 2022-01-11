Hoa hậu Thùy Tiên đội vương miện quốc tế, diễu hành trên xe buýt 2 tầng đi khắp TP.HCM

Giải trí 11/01/2022 21:16

Chiều ngày 11/1, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có buổi roadshow (diễu hành đường phố) - hoạt động đón nhiều sự mong đợi trong chuỗi sự kiện chào đón Hoa hậu Thùy Tiên.

Đứng trên xe buýt hai tầng được trang trí cực sang trọng, Hoa hậu Thùy Tiên diện áo dài vàng, đội vương miện Miss Grand International đứng trên xe buýt 2 tầng. Chưa dừng lại ở đó, xe buýt chở Hoa hậu Thùy Tiên còn được “hộ tống” bởi 4 xe jeep nhỏ. Trên thân của chiếc xe jeep đầu tiên là phiên bản chiếc vương miện mang ý nghĩa to lớn của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Được biết, buổi diễu hành đã đi qua các cung đường lớn của thành phố như Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Huệ, Cách mạng tháng tám,... và điểm kết thúc sẽ là Nhà thi đấu Phú Thọ. Đây cũng là địa điểm diễn ra Chương trình chính của sự kiện chào đón Tân Hoa hậu lần này.

Hoa hậu Thùy Tiên đội vương miện quốc tế, diễu hành trên xe buýt 2 tầng đi khắp TP.HCM - Ảnh 1 

Hoa hậu Thùy Tiên đội vương miện quốc tế, diễu hành trên xe buýt 2 tầng đi khắp TP.HCM - Ảnh 2

Hoa hậu Thùy Tiên dâng hoa ở tượng đài Bác

Dù khởi hành vào khung giờ trưa, thời tiết khá oi bức, nhưng điều đó không khiến Hoa hậu Thùy Tiên ngừng nở nụ cười rạng rỡ và vui vẻ vẫy chào các fan. Thêm vào đó, buổi diễu hành còn được phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội để tạo cơ hội cho các fan trong nước lẫn quốc tế đều có thể theo dõi, ủng hộ Hoa hậu Thùy Tiên.

Đặc biệt, trong lúc diễu hành, Hoa hậu Thùy Tiên và “bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung đã một hành động vô cùng đẹp, cả hai đã dừng lại tại cung đường Nguyễn Huệ và dâng hoa trước tượng đài Hồ Chí Minh. Cùng nhau thực hiện điều này, cả hai mong muốn bày tỏ lòng biết ơn và tự hào khi là một công dân Việt Nam.

Hoa hậu Thùy Tiên đội vương miện quốc tế, diễu hành trên xe buýt 2 tầng đi khắp TP.HCM - Ảnh 3
Hoa hậu Thùy Tiên đội vương miện quốc tế, diễu hành trên xe buýt 2 tầng đi khắp TP.HCM - Ảnh 4

Hoa hậu Thùy Tiên đội vương miện quốc tế, diễu hành trên xe buýt 2 tầng đi khắp TP.HCM - Ảnh 5

Fan diễu hành theo Thùy Tiên rất đông

Hoa hậu Thùy Tiên đội vương miện quốc tế, diễu hành trên xe buýt 2 tầng đi khắp TP.HCM - Ảnh 6

Hoa hậu Thùy Tiên đội vương miện quốc tế, diễu hành trên xe buýt 2 tầng đi khắp TP.HCM - Ảnh 7

Thùy Tiên bật khóc vì xúc động

Trước đó, công ty Sen Vàng đã tổ chức lễ đón Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên cực long trọng. Với dàn trống và lân mang sắc xanh vàng, đúng với màu vương miện của Miss Grand International, phần biểu diễn khiến lễ đón rộn ràng và thu hút sự chú ý của cả cung đường. Đây là lần đầu tiên sau đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về lại “ngôi nhà” Sen Vàng của mình. Chia sẻ về sự đón nhận nồng nhiệt của ekip, Thùy Tiên thể hiện sự cảm kích khi luôn có được sự ủng hộ từ mọi người xuyên suốt chặng đường vừa qua.

Để đáp lại sự yêu mến của người hâm mộ, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã và đang lên kế hoạch cho rất nhiều những hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam. Cùng chờ đón những bước đi tiếp theo của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên trong tương lai nhé!

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