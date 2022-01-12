Lễ diễu hành hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện kẻ trộm gây náo loạn, nàng hậu phản ứng ra sao?

Hậu trường 12/01/2022 11:22

Trong buổi lễ diễu hành chào mừng hoa hậu Thùy Tiên, một người đàn ông đã lợi dụng tình hình hàng ngàn người hâm mộ rất đông đúc để thực hiện hành vi ăn cắp, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Chiều ngày 11/1, sự kiện chào mừng Tân Hoa hậu Miss Grand International 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã diễn ra vô cùng hoành tráng. Trong biểu chiều, hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt để tham gia diễu hành chào đón nàng hậu khiến không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.

Lễ diễu hành hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện kẻ trộm gây náo loạn, nàng hậu phản ứng ra sao? - Ảnh 1

Để đảm bảo an toàn, hầu hết những người có mặt đều phải tuân thủ quy định của BTC như xếp hàng và check in nghiêm túc, đo thân nhiệt, khai báo y tế… Người hâm mộ của nàng hậu cũng thể hiện sự văn minh, xếp hàng và tuân thủ các quy tắc nhằm tránh gây ra tình trạng hỗn loạn.

Lễ diễu hành hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện kẻ trộm gây náo loạn, nàng hậu phản ứng ra sao? - Ảnh 2

Tuy nhiên, sự kiện cũng không tránh khỏi việc một vài thành phần cá biệt, lợi dụng tình hình đông đúc để gây rối. Theo ghi nhận, có một người đàn ông lạ mặt lợi dụng sự đông đúc đã cố tình chen lấn để ăn cắp xấp vé (dải băng đeo tay check-in) từ phía BTC. Ngay sau đó, bộ phận an ninh đã nhanh chóng phát hiện ra đối tượng này và đuổi khỏi hiện trường.

Lễ diễu hành hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện kẻ trộm gây náo loạn, nàng hậu phản ứng ra sao? - Ảnh 3

Về phía Thùy Tiên, vì sự kiện diễn ra với số lượng quá đông người khiến nàng hậu không thể nắm bắt được hết tình hình diễn ra, nên chính bản thân cô thời điểm đó cũng không biết có người xấu xuất hiện. Nàng hậu cũng nhiều lần bật khóc khi chứng kiến cảnh tượng hàng nghìn người đến diễu hành cùng mình. Trước đó, Thùy Tiên khá lo lắng vì sợ sự kiện sẽ không có ai tham gia.

Lễ diễu hành hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện kẻ trộm gây náo loạn, nàng hậu phản ứng ra sao? - Ảnh 4

Cũng tại sự kiện, nhiều người hâm mộ tỏ ra khá thất vọng khi không thể nhìn thấy tận mắt được Thùy Tiên vì có quá đông người. Không ít người bày tỏ sự thất vọng vì đã cất công tới để nhìn tận mắt tân hoa hậu nhưng lại không thể thấy nàng hậu đâu vì biển người đông đúc cũng như việc có quá nhiều người xuất hiện trên xe diễu hành cùng vẫy tay với nàng hậu.

Lễ diễu hành hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện kẻ trộm gây náo loạn, nàng hậu phản ứng ra sao? - Ảnh 5

 

Lễ diễu hành hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện kẻ trộm gây náo loạn, nàng hậu phản ứng ra sao? - Ảnh 6

Sau khi hoàn tất diễu hành vào chiều 11/1, Tân Hoa hậu Hoà bình 2021 di chuyển tới Sân vận động Phú Thọ (Quận 11, TP.HCM) để tham gia "Chương trình chào đón và giao lưu với tân hoa hậu" với số lượng hơn 3000 người tham dự, chứng tỏ sức hút của Thùy Tiên sau khi chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế về nước là rất lớn. 

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