Cựu sao phim 18+ Thư Kỳ cắt tóc ngắn cá tính, xuất hiện ấn tượng trên tạp chí Marie Claire 2022

Sao quốc tế 27/12/2021 14:36

Xuất hiện trên tạp chí số tháng 01/2022 Thư Kỳ khiến nhiều khán giả bất ngờ với nét đẹp cực kỳ cá tính.

Nhắc đến Thư Kỳ (tên thật là Lâm Lập Tuệ) người ta sẽ nghĩ ngay đến một nữ diễn viên tài sắc nhưng nhiều bão tố, thị phi. Xuất thân từ một diễn viên phim nóng, sự nghiệp và cuộc đời của Thư Kỳ từng trải qua những ngày tháng bị xem thường, coi rẻ và thậm chí là miệt thị. Nhưng bằng tài năng, sự cố gắng không biết mệt mỏi, cô đã dần bước lên hàng ngũ “Ảnh hậu châu Á” và cái tên Thư Kỳ trở thành biểu tượng cho nhan sắc nóng bỏng và cuốn hút ở làng giải trí Trung Quốc. 

Cựu sao phim 18+ Thư Kỳ cắt tóc ngắn cá tính, xuất hiện ấn tượng trên tạp chí Marie Claire 2022 - Ảnh 1

Mới đây, bộ ảnh Thư Kỳ xuất hiện trên tạp chí Marie Claire số tháng 01/2022 nhận nhiều lời khen tích cực từ cư dân mạng. Hiện tại, người đẹp vẫn duy trì được vóc dáng quyến rũ dù năm nay đã 45 tuổi. 

Hãy cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh của Thư Kỳ trên tạp chí Marie Claire!

 Cựu sao phim 18+ Thư Kỳ cắt tóc ngắn cá tính, xuất hiện ấn tượng trên tạp chí Marie Claire 2022 - Ảnh 2

Dân mạng đều thích thú trước bộ ảnh mới của Thư Kỳ. Mọi người không ngớt lời khen ngợi sắc vóc “không tuổi” dù cô đã U50.

 Cựu sao phim 18+ Thư Kỳ cắt tóc ngắn cá tính, xuất hiện ấn tượng trên tạp chí Marie Claire 2022 - Ảnh 3

Thư Kỳ được các nhiếp ảnh gia đánh giá cao vì biểu cảm tự nhiên, cảm xúc trước ống kính.

Cựu sao phim 18+ Thư Kỳ cắt tóc ngắn cá tính, xuất hiện ấn tượng trên tạp chí Marie Claire 2022 - Ảnh 4

Gương mặt Thư Kỳ không thay đổi nhiều so với lúc đôi mươi. Có người còn nhận xét, nữ diễn viên “lão hóa ngược”.

Cựu sao phim 18+ Thư Kỳ cắt tóc ngắn cá tính, xuất hiện ấn tượng trên tạp chí Marie Claire 2022 - Ảnh 5

Ngắm những shoot hình long lanh này, khó tin người đẹp xứ Đài năm nay đã ngoài tứ tuần.

Cựu sao phim 18+ Thư Kỳ cắt tóc ngắn cá tính, xuất hiện ấn tượng trên tạp chí Marie Claire 2022 - Ảnh 6

Phong cách mới giúp Thư Kỳ trở thành một phụ nữ phóng khoáng, cá tính. 

 Cựu sao phim 18+ Thư Kỳ cắt tóc ngắn cá tính, xuất hiện ấn tượng trên tạp chí Marie Claire 2022 - Ảnh 7

Vẻ đẹp của cô được khán giả nói chung công nhận là càng nhìn càng lưu luyến mãi không quên.

 Cựu sao phim 18+ Thư Kỳ cắt tóc ngắn cá tính, xuất hiện ấn tượng trên tạp chí Marie Claire 2022 - Ảnh 8

Nét đẹp cá tính của Thư Kỳ khiến người xem không thể rời mắt. Cô từng khiêm tốn: “Tôi không nghĩ mình là một phụ nữ đẹp. Người phụ nữ đẹp là phải rất tinh tế. Tôi không được như thế, nhưng tôi lại có cá tính”.

Cựu sao phim 18+ Thư Kỳ cắt tóc ngắn cá tính, xuất hiện ấn tượng trên tạp chí Marie Claire 2022 - Ảnh 9

Gương mặt đẹp, thân hình thon gọn, không mỡ thừa giúp Thư Kỳ ăn điểm trong bất cứ cuộc dạo chơi nào cùng thời trang.

Cựu sao phim 18+ Thư Kỳ cắt tóc ngắn cá tính, xuất hiện ấn tượng trên tạp chí Marie Claire 2022 - Ảnh 10

Mỹ nhân Hoa ngữ khiến người hâm mộ trầm trồ cả về sắc vóc lẫn thần thái trẻ trung bất ngờ.

Cựu sao phim 18+ Thư Kỳ cắt tóc ngắn cá tính, xuất hiện ấn tượng trên tạp chí Marie Claire 2022 - Ảnh 11

Mỗi lần xuất hiện trên tạp chí, Thư Kỳ đều khiến người hâm mộ mê mải ngắm nhìn.

Những năm qua, Thư Kỳ ít đóng phim dần, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên tạp chí hoặc các sự kiện. Bộ phim gần nhất do cô đóng là “Pháo đài Thượng Hải” vào năm 2019. Người đẹp thỉnh thoảng vẫn cập nhật về cuộc sống hiện tại trên trang cá nhân. Cô sống giản dị, kín tiếng bên nam diễn viên kiêm đạo diễn Phùng Đức Luân.

Cựu sao phim 18+ Thư Kỳ cắt tóc ngắn cá tính, xuất hiện ấn tượng trên tạp chí Marie Claire 2022 - Ảnh 12

Dù đã bước sang tuổi 45 nhưng Thư Kỳ vẫn khiến nhiều người phải kinh ngạc vì vẻ ngoài của cô hầu như không thay đổi, thậm chí đại hoa đán còn được khen xinh đẹp và quyến rũ hơn xưa. Cô từng cho hay, không có bí quyết gì đặc biệt trong việc giữ gìn nhan sắc mà chỉ sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước và tập thể dục chăm chỉ. 

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Nhìn kĩ có thể thấy trên mái tóc được kẹp lại của Thư Kỳ có rất nhiều sợi tóc bạc không thể che dấu. Đây là dấu hiệu của sự lão hóa mà bất kì minh tinh nào cũng đều coi là "ác mộng".

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