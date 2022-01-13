Bất ngờ với cảnh nóng 'không cởi' đem về cho Thư Kỳ giải Ảnh hậu, thoát khỏi danh xưng 'diễn viên phim nóng'

Sao quốc tế 13/01/2022 15:36

Nhờ có cảnh nóng đặc biệt này mà Thư Kỳ đã giành được giải Ảnh hậu Kim Mã và đưa cô thoát khỏi cái mác "diễn viên phim nóng" đã theo nữ diễn viên trong nhiều năm.

Công chiếu vào năm 2005, bộ phim Thời Khắc Đẹp Nhất (Three Times) đã góp phần lớn trong công cuộc giúp cho Thư Kỳ thoát khỏi quá khứ đóng phim cấp 3 và đem về cho nữ diễn viên tượng vàng Kim Mã danh giá. Trong bộ phim này, Thư Kỳ vẫn đóng một cảnh nóng nhưng lại rất "nghệ" và cũng không cần phải cởi bỏ xiêm y.

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Thời Khắc Đẹp Nhất là bộ phim gồm 3 câu chuyện được kể theo các mốc thời gian khác nhau. Cảnh nóng của Thư Kỳ và bạn diễn Trương Chấn nằm ở câu chuyện thứ 3 - Ảnh: Internet

Theo đó, Thời Khắc Đẹp Nhất là bộ phim gồm 3 câu chuyện được kể theo các mốc thời gian khác nhau. Cảnh nóng của Thư Kỳ và bạn diễn Trương Chấn nằm ở câu chuyện thứ 3. Khi này Thư Kỳ là một nữ ca sĩ hộp đêm đã có người yêu nhưng sau đó lại nảy sinh tình cảm với một nhiếp ảnh gia họ Trần.

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Khác với những cảnh nóng mà thư Kỳ từng thực hiện ở các bộ phim trước đó, đây lại là phân cảnh không hè hở hang hay gợi dục, nặng về tâm lý hơn là phần xác thịt - Ảnh: Cắt từ clip

Khác với những cảnh nóng mà thư Kỳ từng thực hiện ở các bộ phim trước đó, đây lại là phân cảnh không hè hở hang hay gợi dục, thậm chí cũng không có một tiếng rên rỉ nào xuất hiện. Đây là cảnh phim thể hiện sự tội lỗi lẫn thích thú của nhân vật nữ khi ngoại tình nên nặng về tâm lý hơn là phần xác thịt.

Chia sẻ về cảnh quay này, Thư Kỳ cho biết dù đã đóng qua nhiều cảnh nóng nhưng đây là lần đầu tiên cô thăng hoa và chìm đắm vào nhân vật đến vậy. Cô cho biết: "Vì bối cảnh khi ấy quá lãng mạn và đong đầy, nếu đạo diễn không hô 'Cắt!' thì có lẽ tôi đã cởi hết quần áo thật".

Bất ngờ với cảnh nóng 'không cởi' đem về cho Thư Kỳ giải Ảnh hậu, thoát khỏi danh xưng 'diễn viên phim nóng' - Ảnh 3
'Cuối cùng tôi đã mặc lại được chiếc áo mà tôi đã cởi' - Ảnh: Sina

Nhờ vai diễn này, giải Ảnh hậu Kim Mã 2005 đã được trao cho Thư Kỳ. Được biết, thời khắc chạm tay đến tượng vàng này, nữ diễn viên đã rơi nước mắt không ngừng, câu phát biểu của cô khi nhận giải cũng đã trở nên nổi tiếng: "Cuối cùng tôi đã mặc lại được chiếc áo mà tôi đã cởi". Nhờ chiến thắng này, mà sự nghiệp của Thư Kỳ đã sang một trang mới, cô cũng được xếp vào hàng ngũ đại hoa đán hàng đầu của màn ảnh Trung Hoa.

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