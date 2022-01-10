Top 5 sao nữ được kỳ vọng nhất làng giải trí Hoa ngữ 2022: Ảnh hậu Trương Tiểu Phỉ lọt thỏm giữa dàn tiểu hoa đình đám

Tuy chỉ tham gia vào tác phẩm Em Của Thời Niên Thiếu với một vai phụ phản diện nhưng Châu Dã đã ghi được dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Nối tiếp thành công, bộ phim Sơn Hà Lệnh có mặt nữ diễn viên được phát sóng đầu năm 2021 vừa qua cũng gây được tiếng vang không nhỏ.

Tuy nhiên, vào khi được đề cử cho hạng mục nữ phụ xuất sắc nhất của Kim Kê 2021 thì Châu Dã lại bị "ném đá" không thương tiếc khi vai diễn của cô trong 1921 có phân cảnh siêu ít lại còn diễn xuất quá lố khiến cho khán giả cũng cảm thấy ái ngại gùm, cho rằng công ty của cô đang lăng xê nữ minh tinh một cách quá đà.

Lưu Hạo Tôn được đánh giá là 'Mưu nữ lang' thất bại nhất trong lịch sử

Là "Mưu nữ lang" mới nhất, Lưu Hạo Tôn vốn được công ty kiếm cho nguồn tài nguyên rất "ổn áp", đặc biệt là cơ hội xuất hiện trong bộ phim Trên Vách Đá - tác phẩm của Trương Nghệ Mưu được gửi đi tham dự lễ trao giải Oscar. Tuy vậy, việc cô được đề cử Ảnh hậu Kim Kê 2021 vẫn gây ra nhiều tranh cãi khi diễn xuất vẫn còn nhiều hạn chế.

Bộ phim Phi Mã Tinh Thần mà cô hợp tác với Thành Long đã hoàn thành phần quay hình

Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận rằng Lưu Hạo Tôn là một nữ diễn viên có chút ít thực lực khi cô nàng vẫn còn 2 bộ phim nữ là Tứ Hải và Thinking And Forgetting chuẩn bị lên sóng. Ngoài ra, bộ phim hành động Long Mã Tinh Thần hợp tác với diễn viên gạo cội Thành Long cũng đã hoàn thành xong phần quay hình.

Trương Tiểu Phỉ

Giải Ảnh hậu Kim Kê 2021 là thành quả lớn nhất trong hơn 15 năm 'vô danh' của Trương Tiểu Phỉ

Trương Tiểu Phỉ là trường hợp đặc biệt của C-biz khi mà đồng trang lứa với cô là Viên San San và Dương Mịch đều đã thành danh, nhưng nữ diễn viên phải trải qua 15 năm vô danh mới có cơ hội tỏa sáng nhờ Xin Chào, Lý Hoán Anh và giành được danh hiệu Ảnh hậu Kim Kê 2021 vô cùng xứng đáng.

Sau khi thành công với "bom tấn" điện ảnh Xin Chào, Lý Hoán Anh, Trương Tiểu Phỉ trở thành gương mặt quen thuộc của các tạp chí và sự kiện lớn nhỏ

Sau khi thành công với "bom tấn" điện ảnh Xin Chào, Lý Hoán Anh, Trương Tiểu Phỉ trở thành gương mặt quen thuộc của các tạp chí và sự kiện lớn nhỏ. Cũng vì vậy mà công chúng cũng đặt nhiều kỳ vọng vào cô hơn trong các vai diễn tới, nhất là vì cô là một diễn viên đi lên bằng chính thực lực của mình.

Chương Nhược Nam

Sự nghiệp thành công của Chương Nhược Nam một phần là nhờ vào một lần 'like dạo' của thiếu gia tai tiếng Vương Tư Thông

Sự nghiệp thành công của Chương Nhược Nam một phần là nhờ vào một lần "like dạo" của thiếu gia tai tiếng Vương Tư Thông. Debut với vai phụ Cố Sâm Tương xinh đẹp và học giỏi trong Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông, Chương Nhược Nam đã có cho mình chỗ đứng nhất định trong làng giải trí Hoa ngữ.

Năm 2021 vừa qua, Chương Nhược Nam góp mặt liên tiếp vào 3 tác phẩm phim ảnh

Thừa thắng xông lên, năm 2021 vừa qua, Chương Nhược Nam góp mặt liên tiếp vào 3 tác phẩm là Nửa Hiệp Cơ Trí và Nữ Bác Sĩ Tâm Lý và Hôn Lễ Của Em. Trong Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng nữ diễn viên nhiều lần "lấn lướt" luôn cả Dương Tử nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng diễn xuất ăn đứt đàn chị.

Tô Hiểu Đồng

Dù xuất thân từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nhưng phải qua 6 năm vô danh thì cô mới được khán giả biết đến nhiều hơn

Dù xuất thân từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nhưng phải qua 6 năm vô danh thì cô mới được khán giả biết đến nhiều hơn nhờ bộ phim ăn khách Đại Tống Thiếu Niên Chí (2019). Tuy nhiên, vai diễn này vẫn chưa thật sự nổi bật để Tô Hiểu Đồng "một bước thành sao".

Chiến thắng vừa qua của Tô Hiểu Đồng với giải Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất Hoa Đỉnh 2021 gây ra nhiều tranh cãi

Mãi tới năm 2021, khi Tô Hiểu Đồng được trao giải Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất Hoa Đỉnh 2021 nhờ bộ phim Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác thì tên tuổi của cô mới thật sự vụt sáng. Tuy vậy, vì đối thủ trực diện của bộ phim này là Châu Sinh Như Cố cho nên chiến thắng của Tô Hiểu Đồng vẫn gây ra khá nhiều tranh cãi, kèm theo là các tin đồn không hay, trong đó có tin đồn mua giải.

Ảnh: Weibo, Internet