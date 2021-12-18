Mỹ nhân Hoa ngữ và những bộ phim 'ngập ngụa' cảnh nóng muốn xóa đi nhất trong sự nghiệp của mình

Sao quốc tế 18/12/2021 07:15

Các cảnh nóng mà các mỹ nhân Hoa ngữ từng đóng thời trẻ dại hoặc với mục đích "hy sinh vì nghệ thuật" đều là những thứ mà họ muốn quên đi nhất trong sự nghiệp của mình.

Ai cũng có một thời lầm lỡ, những diễn viên nữ xứ Hoa cũng vậy. Họ từng quyết định tham gia vào các bộ phim "ngập ngụa" cảnh nóng để rồi khi nhìn lại thì tự thấy tiếc vì thời son trẻ mình đã quá vụng dại.

Thư Kỳ

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Thư Kỳ vì muốn nhanh nổi tiếng nên cô đã tham gia vào các bộ phim và chụp những bộ ảnh hết sức táo bạo

Sẽ là một thiếu sót to lớn nếu như không nhắc đến Thư Kỳ trong danh sách các mỹ nhân Hoa ngữ thành danh nhờ phim 18+. Khi mới 16 tuổi, nữ diễn viên đã gia nhập vào làng giải trí, nhưng vì suy nghĩ muốn nhanh nổi tiếng nên cô đã tham gia vào các bộ phim và chụp những bộ ảnh hết sức táo bạo. Những bộ phim, ảnh này cũng biến tên tuổi của Thư Kỳ "đóng mác" với hình tượng người lớn.

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Thư Kỳ hiện tại phải bỏ tiền túi để mua lại bản quyền những bộ phim khiêu dâm với nỗ lực xóa bỏ quá khứ đáng xấu hổ của mình

Tuy nhiên, sau này cô nhận ra dù có cố gắng tham gia vào các thể loại phim khác nhau, diễn xuất có xuất sắc như thế nào đi nữa thì công chúng vẫn nhìn cô như một diễn viên phim người lớn. Kể từ bước ngoặt là giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc của lễ trao giải Kim Tượng nhờ vai diễn Sắc tình nam nữ/Viva Erotica (1996), Thư Kỳ mới có cơ hội làm lại sự nghiệp của mình.

Phạm Băng Băng

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Những cảnh nóng của Phạm Băng Băng không được khán giả đánh giá cao về nghệ thuật

Tuy không trực tiếp đóng phim người lớn nhưng Phạm Băng Băng cũng vô cùng thấy tiếc nuối khi bản thân từng tham gia vào các vai diễn đầy nhục dục. Những cảnh nóng trong 3 bộ phim mà Phạm Băng Băng từng đóng qua đều bị chỉ trích nặng nề vì công chúng cho rằng đây không phải là nghệ thuật mà cô chỉ đang muốn "khoe thân", gây sự chú ý mà thôi.

Thang Duy

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Bộ phim Sắc, Giới đã đưa tên tuổi Thang Duy vươn tới tầm quốc tế nhưng lại khiến cô 'thân bại danh liệt' ngay trên chính quê hương của mình

Bộ phim Sắc, Giới do Thang Duy đảm nhận vai chính đã đưa tên tuổi của cô bay xa khỏi Trung Quốc, vươn tới tầm quốc tế. Tuy không được xếp vào hàng 18+ nhưng những cảnh nóng trong bộ phim này cũng đã khiến cô bị tẩy chay đến mức "thân bại danh liệt" ngay trên chính quê hương của mình. Cũng vì lý do đó mà cô phải tìm đến Hàn Quốc - nơi cô gặp được người chồng hiện tại và có một sự nghiệp khá ổn định.

Lý Lệ Chân

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Từng là một thành viên trong nhóm nhạc thần tượng Hong Kong, Lý Lệ Chân khi lấn sân sang diễn xuất cũng chỉ chọn các vai diễn hiền dịu

Từng là một thành viên trong nhóm nhạc thần tượng Hong Kong, Lý Lệ Chân khi lấn sân sang diễn xuất cũng chỉ chọn các vai diễn hiền dịu. Tuy nhiên, sau đó nữ diễn viên quyết định đi theo con đường đóng phim 18+ và trở thành một "quả bom sex" vô cùng nổi tiếng. Dù sự nghiệp của cô có một dấu mốc khá quan trọng là danh hiệu ảnh hậu giải điện ảnh Kim Mã sau bộ phim Thiên ngôn vạn ngữ nhưng những bê bối về đời tư và quá khứ đóng phim nóng đã theo cô mãi về sau.

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Nữ diễn viên quyết định đi theo con đường đóng phim 18+ và trở thành một "quả bom sex" vô cùng nổi tiếng

Chung Chân

Chung Chân khi mới vào nghề đã bị chính mẹ ruột của mình "hại", bà đã ký với một đạo diễn xứ Đài 6 hợp đồng đóng phim 18+ liên tiếp cho con gái với hy vọng tiền thù lao từ những bộ phim này có thể giúp gia đình mình "đổi đời". Quả thật, chỉ sau hai bộ phim là Khi mật đào chín (1997), Sex & Zen 2 (1998), cô đã vươn lên sao hạng A của dòng phim 18+.

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Chung Chân từng tuyên bố 'thà chết đói chứ không cởi đồ nữa'

Tuy nhiên, sau này cô quyết tâm đổi nghệ danh thành Chung Trân và tuyên bố "thà chết đói chứ không cởi đồ nữa". Cũng vì quá khứ đóng phim 18+ mà cô từng trầm cảm nặng, khi nghe thấy ai đó nhắc đến “phim khiêu dâm” hay “khỏa thân” là nữ diễn viên lại cảm thấy vô cùng lo sợ và dẫn đến bị đau dạ dày.

Ảnh: Internet

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Từ khóa:   sao Hoa ngữ Thư Kỳ Phạm Băng Băng Thang Duy phim Hoa ngữ

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