Top 4 đại mỹ nhân Hong Kong vẫn kiều diễm đến mức 'khuynh thành' dù cho mũi tẹt, răng vẩu

Sao quốc tế 17/01/2022 18:12

Dù cho trên khuôn mặt có những khuyết điểm rõ mồn một, những nữ minh tinh này từng "làm mưa làm gió" một thời bản nhan sắc khuynh thành, kiều diễm của mình.

Những năm gần đây, xu hướng làm đẹp của người nổi tiếng, đặc biệt đối với các sao Hoa ngữ là sẽ sử dụng PTTM để can thiệp vào nhan sắc, nhằm có một khuôn mặt hoàn mỹ hơn, nhưng lại dẫn đến việc khuôn mặt của ai cũng có nét tương đồng nhau.

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, các minh tinh của làng giải trí Hong Kong lại không như vậy, dù cho khuôn mặt có những khuyết điểm như mũi tẹt hay rằng vẩu thì họ không hề tự ti mà ngược lại còn biến nó thành những nét đặc trưng khiến họ tỏa sáng trên màn ảnh và gây ấn tượng với khán giả.

Vương Tổ Hiền

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Không ai có thể phủ nhận được rằng Vương Tổ Hiền chính là một đại mỹ nhân

Nhan sắc của Vương Tổ Hiền thật sự không hề hoàn mỹ, răng vẩu và khuôn miệng hơi "hô" của cô còn là một chi tiết mà ai nhìn qua cũng nhận thấy, tuy nhiên không ai có thể phủ nhận được rằng cô chính là một đại mỹ nhân. Vai diễn Nhiếp Tiểu Thiện trong Thiến Nữ U Hồn của Vương Tổ Hiền đã khiến cho khán giả phải công nhận rằng cô có một nhan sắc thuộc hàng "kinh diễm", gây ấn tượng mạnh khó quên.

Khâu Thục Trinh

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Không ngoa khi nói hàm răng vẩu của Khâu Thục Trinh chính là thứ làm trọn vẹn nhan sắc của cô

Không ngoa khi nói hàm răng vẩu của Khâu Thục Trinh chính là thứ làm trọn vẹn nhan sắc của cô. Ở thời hoàng kim sắc đẹp, Khâu Thục Trinh luôn chuộng son đỏ càng làm tăng thêm nét nữ tính và quyến rũ cho khuôn mặt. Trong Thần Bài Tái Xuất (1994), nữ diễn viên thu hút người xem ở mọi phân đoạn với chiếc váy đỏ quyến rũ, càng làm tôn lên làn da trắng hồng của cô.

Châu Hải My

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Châu Hải My ghi ấn tượng mạnh thông qua các vai diễn phản diện xinh đẹp với ánh nhìn sắc lẹm cùng với răng thỏ đặc biệt

Châu Hải My ghi ấn tượng mạnh thông qua các vai diễn phản diện xinh đẹp với ánh nhìn sắc lẹm cùng với răng thỏ đặc biệt. Vai diễn Chu Chỉ Nhược của cô trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký xuất sắc đến nỗi cố nhà văn Kim Dung từng muốn viết lại cả đoạn kết khác cho cô. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thuở mới vào nghề Châu Hải My lại bị chê vì hàm răng của mình, thậm chí có người còn có nhã ý sẽ tài trợ cho cô chỉnh răng, nhưng may mắn là cô đã từ chối.

Lương Tiểu Băng

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Chiếc mũi tẹt chính là khuyết điểm duy nhất trên khuôn mặt của ngôi sao TVB Lương Tiểu Băng

Chiếc mũi tẹt chính là khuyết điểm duy nhất trên khuôn mặt của ngôi sao TVB Lương Tiểu Băng. Tuy nhiên, nó cũng không ảnh hưởng gì đến nhan sắc của cô. Thậm chí, với lối diễn xuất tự nhiên, sắc sảo, nàng Chúc Anh Đài của phim Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài đẹp lên gấp bội trong lòng khán giả và mọi khuyết điểm khác đều bị lu mờ.

Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Vương Tổ Hiền Khâu Thục Trinh sao Hoa ngữ phim hoa ngữ mỹ nhân Hong Kong

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