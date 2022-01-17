Khi các mỹ nam Hoa ngữ 'giả gái' có kiều diễm và lộng lẫy được như các diễn viên nữ?

Sao quốc tế 17/01/2022 11:18

Nhiều diễn viên nam khi vào vai diễn phải giả gái cũng vô cùng yêu kiều và diễm lệ không thua gì các diễn viên nữ cả.

Khi tham gia diễn xuất trong các phim cổ trang, nhiều diễn viên nam đã phải "hy sinh" để hóa thân thành các nhân vật nữ tính. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người, những diễn viên nam này trang tạo hình nữ nhân lại có nhan sắc không hề tầm thường, thậm chí có phần "lấn lướt" luôn cả các diễn viên nữ khác.

Mã Khả - "Sát Tỷ Tỷ" trong Hoa Thiên Cốt

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Vai diễn Sát Tỷ Tỷ của Mã Khả đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả, nhiều phân cảnh còn lấn lướt cả nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh

Bộ phim Hoa Thiên Cốt từng "làm mưa làm gió" màn ảnh châu Á một thời gian dài ngoài cốt truyện xuất sắc thì còn có dàn nhân vật hoàn hảo kể cả chính - phụ. Trong đó, vai diễn Sát Tỷ Tỷ của Mã Khả đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả, không kém gì hai tuyến nhân vật chính của Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa. Vẻ ngoài điển trai của Mã Khả nhờ được trang điểm nên vai diễn có phần nữ tính này thậm chí đã "lấn lướt" luôn cả nữ chính về nhan sắc lẫn khí chất.

Đặng Luân - "Tiêu Sách" trong Sở Kiều Truyện

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Khác với dáng vẻ anh tuấn, lãng tử thường thấy, Đặng Luân trong vai Tiêu Sách của Sở Kiều Truyện lại có tạo hình màu mè, phong lưu và phóng túng

Khác với dáng vẻ anh tuấn, lãng tử thường thấy, Đặng Luân trong vai Tiêu Sách của Sở Kiều Truyện lại có tạo hình màu mè, phong lưu và phóng túng nhưng thật ra lại là nhân vật vô cùng mưu trí và chung tình. Dung nhan được chăm chút và điểm tô vô cùng kỹ càng của Đặng Luân khiến nữ nhân cũng phải hổ thẹn.

Tra Kiệt - "Mộ Dung Li" trong Thích Khách Liệt Truyện

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Nhờ vóc dáng mảnh mai và gương mặt có phần nhỏ nhắn, Tra Kiệt đã hoàn thành xuất sắc vai diễn hoàng tử Mộ Dung Li

Nhờ vóc dáng mảnh mai và gương mặt có phần nhỏ nhắn, Tra Kiệt đã hoàn thành xuất sắc vai diễn hoàng tử Mộ Dung Li trong bộ phim đam mỹ Thích Khách Liệt Truyện. Trong phim, Tra Kiệt luôn xuất hiện với dáng vẻ mê hoặc người khác trong trang phục màu đỏ và làn da trắng sứ không tì vết. Nhiều người còn nhận xét rằng, với nhan sắc này thì Tra Kiệt hoàn toàn có thể "ăn đứt" nhiều mỹ nhân khác trong C-biz.

Trần Khôn - "Thái giám Vũ Hóa Điền" trong Long Môn phi Giáp

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Không ngoa khi nói, khi hóa thân thành nhân vật này, Trần Khôn toát lên vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng và gian trá mà hiếm ai làm được

Vai diễn được nhận xét là biến hóa nhất của Trần Khôn là vai thái giám Vũ Hóa Điền trong phim Long môn phi giáp. Không ngoa khi nói, khi hóa thân thành nhân vật này, Trần Khôn toát lên vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng và gian trá mà hiếm ai làm được. Tuy là một vai phản diện cực kỳ nguy hiểm nhưng từng cử chỉ tinh tế, ánh mắt sắc lạnh, trang phục đẹp mắt của Trần Khôn đã khiến khán giả không thể ghét nổi nhân vật này.

Ảnh: Internet

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