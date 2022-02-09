Thư Kỳ chứng minh đẳng cấp nhan sắc trên bìa tạp chí mới 'đè bẹp' loạt mỹ nữ 9X

Sao quốc tế 09/02/2022 21:48

Với nhan sắc và thần thái này, Thư Kỳ khiến hội chị em phải ngả mũ thán phục.

Mới đây, bộ ảnh Thư Kỳ trên bìa Elle tháng 3/2022 - số khai Quý được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Dân tình không khỏi xuýt xoa bởi nhan sắc sang chảnh nhưng không kém phần cá tính của “Ảnh hậu Châu Á”.

Thư Kỳ chứng minh đẳng cấp nhan sắc trên bìa tạp chí mới 'đè bẹp' loạt mỹ nữ 9X - Ảnh 1

Ngắm những shoot hình long lanh này, khó tin người đẹp xứ Đài năm nay đã ngoài tứ tuần. Thần thái trẻ trung của Thư Kỳ nhận nhiều lời khen của khán giả. Cô diện đầm vàng tươi trẻ của Valentino 2022.

Thư Kỳ chứng minh đẳng cấp nhan sắc trên bìa tạp chí mới 'đè bẹp' loạt mỹ nữ 9X - Ảnh 2

Thư Kỳ chứng minh đẳng cấp nhan sắc trên bìa tạp chí mới 'đè bẹp' loạt mỹ nữ 9X - Ảnh 3

Thư Kỳ chứng minh đẳng cấp nhan sắc trên bìa tạp chí mới 'đè bẹp' loạt mỹ nữ 9X - Ảnh 4

Nhắc đến Thư Kỳ, người ta sẽ nghĩ ngay đến một nữ diễn viên tài sắc nhưng nhiều bão tố, thị phi. Xuất thân từ một diễn viên phim nóng, sự nghiệp và cuộc đời của Thư Kỳ từng trải qua những ngày tháng bị xem thường, coi rẻ và thậm chí là miệt thị. Nhưng bằng tài năng, sự cố gắng không biết mệt mỏi, cô đã dần bước lên hàng ngũ “Ảnh hậu châu Á”.

Thư Kỳ chứng minh đẳng cấp nhan sắc trên bìa tạp chí mới 'đè bẹp' loạt mỹ nữ 9X - Ảnh 5

Thư Kỳ chứng minh đẳng cấp nhan sắc trên bìa tạp chí mới 'đè bẹp' loạt mỹ nữ 9X - Ảnh 6

Dù đã ở độ tuổi U50 nhưng Thư Kỳ vẫn khiến nhiều người phải kinh ngạc vì vẻ ngoài tươi trẻ của mình, thậm chí đại hoa đán còn được khen xinh đẹp và quyến rũ hơn xưa. Cô từng cho hay, không có bí quyết gì đặc biệt trong việc giữ gìn nhan sắc mà chỉ sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước và tập thể dục chăm chỉ. 

Thư Kỳ chứng minh đẳng cấp nhan sắc trên bìa tạp chí mới 'đè bẹp' loạt mỹ nữ 9X - Ảnh 7

Cái tên Thư Kỳ trở thành biểu tượng cho nhan sắc nóng bỏng và cuốn hút ở làng giải trí Trung Quốc. Hiện tại, người đẹp vẫn duy trì được vóc dáng quyến rũ dù đã 45 tuổi. 

Thư Kỳ chứng minh đẳng cấp nhan sắc trên bìa tạp chí mới 'đè bẹp' loạt mỹ nữ 9X - Ảnh 8

Cô đào nổi tiếng gốc Đài Loan luôn chịu khó làm mới mình với phong cách đa dạng.

Thư Kỳ chứng minh đẳng cấp nhan sắc trên bìa tạp chí mới 'đè bẹp' loạt mỹ nữ 9X - Ảnh 9

 Thư Kỳ chứng minh đẳng cấp nhan sắc trên bìa tạp chí mới 'đè bẹp' loạt mỹ nữ 9X - Ảnh 10

Chụp bộ ảnh ngày đầu năm, Thư Kỳ được phỏng vấn về mong muốn trong năm mới. Cô nói hy vọng thế giới có thể tốt đẹp hơn, sau giai đoạn đại dịch.

Thư Kỳ chứng minh đẳng cấp nhan sắc trên bìa tạp chí mới 'đè bẹp' loạt mỹ nữ 9X - Ảnh 11

Một số bình luận của cư dân mạng: “Thư Kỳ mãi đỉnh. Gương mặt vàng trong làng thời trang”, “Vừa đẹp, vừa sang, vừa cá tính”, “Đỉnh của chóp”, “Tuyệt vời”, “Chưa bao giờ thấy Thư Kỳ chụp ảnh xấu”...

Thư Kỳ chứng minh đẳng cấp nhan sắc trên bìa tạp chí mới 'đè bẹp' loạt mỹ nữ 9X - Ảnh 12 

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