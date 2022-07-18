Trước khi tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc, Lâm Tâm Như từng phải chịu nhiều tổn thương vì chuyện tình cảm kéo dài suốt 8 năm trong quá khứ.

Trước khi lên xe hoa cùng tài tử Hoắc Kiến Hoa ở tuổi tứ tuần, ít ai biết rằng Lâm Tâm Như đã phải trải qua chuyện buồn trong tình yêu 8 năm với bạn trai - đạo diễn Đường Quý Lễ. Vào năm 2000, Đường Quý Lễ và Lâm Tâm Như nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong phim "Chiến Cảnh Lôi Đình". Trong thời gian hẹn hò, Lâm Tâm Như và Đường Quý Lễ từng có chuyến du lịch Thái Lan vô cùng ngọt ngào. Một người là đạo diễn tài năng, một người là ngôi sao truyền hình đình đám, công chúng đánh giá cả hai xứng đôi từ ngoại hình tới tài năng. Dù họ Đường hơn nàng "Hạ Tử Vy" tới 16 tuổi và từng có một đời vợ, song cặp đôi vẫn rất khăng khít tựa như sinh ra là dành cho nhau.

Lâm Tâm Như và tình cũ Đường Quý Lễ - Ảnh: Internet Cứ tưởng mối tình đẹp 8 năm sẽ kết thúc viên mãn, nhưng cuối cùng lại kết thúc bởi người thứ ba. Năm 2008, Lâm Tâm Như thừa nhận rằng mình đã kết thúc mối tình gắn bó cả thời thanh xuân. Tuy nhiên, sau khi phát hiện Đường Quý Lễ ngoại tình, Lâm Tâm Như đã quyết định chấm dứt luôn mối tình. Công chúng không khỏi bất ngờ khi biết danh tính kẻ thứ ba phá hoại mối tình này lại chính là bạn thân Lam Yến của Lâm Tâm Như. Lam Yến và Đường Quý Lễ đã nhiều lần qua lại với nhau. Thậm chí Lam Yến còn không ngại công khai với giới truyền thông chuyện này. Sau khi chia tay, Lâm Tâm Như và Đường Quý Lễ hạn chế nhắc đến đối phương. Theo tiết lộ, đạo diễn họ Đường hiện đã kết hôn với người vợ kém 25 tuổi ngoài ngành giải trí.

Hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa êm ấm, hạnh phúc - Ảnh: Internet Hiện tại, Lâm Tâm Như đang trong giai đoạn nghỉ ngơi. Trước đó, cô bận rộn sản xuất phim Hoa đăng sơ thượng. Gần đây, nữ diễn viên vướng tin mang thai con thứ 2, nhưng cô phủ nhận. Người đẹp xứ Đài hiện thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Ba phần phim Hoa đăng sơ thượng do cô thực hiện được giới chuyên môn đánh giá cao, khán giả yêu thích. Hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa êm ấm, hạnh phúc cho tới thời điểm hiện nay.

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