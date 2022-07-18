Trước khi hạnh phúc bên cạnh Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như từng bị tình cũ và bạn thân 'đâm sau lưng'

Sao quốc tế 18/07/2022 19:09

Trước khi tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc, Lâm Tâm Như từng phải chịu nhiều tổn thương vì chuyện tình cảm kéo dài suốt 8 năm trong quá khứ.

Trước khi lên xe hoa cùng tài tử Hoắc Kiến Hoa ở tuổi tứ tuần, ít ai biết rằng Lâm Tâm Như đã phải trải qua chuyện buồn trong tình yêu 8 năm với bạn trai - đạo diễn Đường Quý Lễ.

Vào năm 2000, Đường Quý Lễ và Lâm Tâm Như nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong phim "Chiến Cảnh Lôi Đình". Trong thời gian hẹn hò, Lâm Tâm Như và Đường Quý Lễ từng có chuyến du lịch Thái Lan vô cùng ngọt ngào. Một người là đạo diễn tài năng, một người là ngôi sao truyền hình đình đám, công chúng đánh giá cả hai xứng đôi từ ngoại hình tới tài năng. Dù họ Đường hơn nàng "Hạ Tử Vy" tới 16 tuổi và từng có một đời vợ, song cặp đôi vẫn rất khăng khít tựa như sinh ra là dành cho nhau.

Trước khi hạnh phúc bên cạnh Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như từng bị tình cũ và bạn thân 'đâm sau lưng' - Ảnh 1
Lâm Tâm Như và tình cũ Đường Quý Lễ - Ảnh: Internet

Cứ tưởng mối tình đẹp 8 năm sẽ kết thúc viên mãn, nhưng cuối cùng lại kết thúc bởi người thứ ba. Năm 2008, Lâm Tâm Như thừa nhận rằng mình đã kết thúc mối tình gắn bó cả thời thanh xuân. Tuy nhiên, sau khi phát hiện Đường Quý Lễ ngoại tình, Lâm Tâm Như đã quyết định chấm dứt luôn mối tình. Công chúng không khỏi bất ngờ khi biết danh tính kẻ thứ ba phá hoại mối tình này lại chính là bạn thân Lam Yến của Lâm Tâm Như. 

Lam Yến và Đường Quý Lễ đã nhiều lần qua lại với nhau. Thậm chí Lam Yến còn không ngại công khai với giới truyền thông chuyện này. Sau khi chia tay, Lâm Tâm Như và Đường Quý Lễ hạn chế nhắc đến đối phương. Theo tiết lộ, đạo diễn họ Đường hiện đã kết hôn với người vợ kém 25 tuổi ngoài ngành giải trí.

Trước khi hạnh phúc bên cạnh Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như từng bị tình cũ và bạn thân 'đâm sau lưng' - Ảnh 2
 Hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa êm ấm, hạnh phúc - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lâm Tâm Như đang trong giai đoạn nghỉ ngơi. Trước đó, cô bận rộn sản xuất phim Hoa đăng sơ thượng. Gần đây, nữ diễn viên vướng tin mang thai con thứ 2, nhưng cô phủ nhận.

Người đẹp xứ Đài hiện thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Ba phần phim Hoa đăng sơ thượng do cô thực hiện được giới chuyên môn đánh giá cao, khán giả yêu thích. Hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa êm ấm, hạnh phúc cho tới thời điểm hiện nay.

Hoàn Châu Cách Cách: Lý Đình Nghi day dứt mãi vì từ chối vai Tiểu Yến Tử, đổ lỗi vì Lâm Tâm Như khiến mình mất vai diễn này?

Hoàn Châu Cách Cách: Lý Đình Nghi day dứt mãi vì từ chối vai Tiểu Yến Tử, đổ lỗi vì Lâm Tâm Như khiến mình mất vai diễn này?

Lý Đình Nghi từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi khóc nức nở, nói về việc mất vai Tiểu Yến Tử trong phim Hoàn Châu Cách Cách.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa sao Hoa ngữ sao Châu Á

TIN LIÊN QUAN

Hoàn Châu Cách Cách: Lý Đình Nghi day dứt mãi vì từ chối vai Tiểu Yến Tử, đổ lỗi vì Lâm Tâm Như khiến mình mất vai diễn này?

Hoàn Châu Cách Cách: Lý Đình Nghi day dứt mãi vì từ chối vai Tiểu Yến Tử, đổ lỗi vì Lâm Tâm Như khiến mình mất vai diễn này?

Hé lộ vóc dáng Lâm Tâm Như ở tuổi U50: Ngày càng mảnh mai, săn chắc, thon thả

Hé lộ vóc dáng Lâm Tâm Như ở tuổi U50: Ngày càng mảnh mai, săn chắc, thon thả

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cách cách nhà Thanh: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn, Thư Sướng có tạo hình kỳ lạ

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình cách cách nhà Thanh: Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Triệu Lệ Dĩnh đẹp khỏi bàn, Thư Sướng có tạo hình kỳ lạ

Mặc bị đồn thổi ly hôn, Lâm Tâm Như bất ngờ hé lộ những lần cãi vã với Hoắc Kiến Hoa

Mặc bị đồn thổi ly hôn, Lâm Tâm Như bất ngờ hé lộ những lần cãi vã với Hoắc Kiến Hoa

Nghi vấn Lâm Tâm Như mang bầu lần hai ở tuổi 46

Nghi vấn Lâm Tâm Như mang bầu lần hai ở tuổi 46

Thì ra nhân vật 'mẹ' của Lâm Tâm Như trong Hoàn Châu Cách Cách được Quỳnh Dao lấy cảm hứng từ Thuần Huệ Hoàng Quý Phi của vua Càn Long?

Thì ra nhân vật 'mẹ' của Lâm Tâm Như trong Hoàn Châu Cách Cách được Quỳnh Dao lấy cảm hứng từ Thuần Huệ Hoàng Quý Phi của vua Càn Long?

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 43 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI