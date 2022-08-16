Lâm Tâm Như U50 vẫn tự tin khoe dáng nuột với bikini, đón hè hạnh phúc bên ông xã Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vừa qua đã đưa con gái cùng đi nghỉ hè.

Trang Sina đưa tin vào ngày 16/8, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã đăng tải lên trang Instagram của mình loạt ảnh du lịch cùng với gia đình mình. Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi thần sắc tươi tắn và khí chất tự tin.

Lâm Tâm Như đi nghỉ hè cùng gia đình mình

"Kỳ nghỉ hè của chúng tôi đã kết thúc, chuẩn bị quay lại công việc, kỳ nghỉ của mọi người thế nào? Kỳ nghỉ hè hai tháng với con thật là hạnh phúc, không có gì lãng phí. Mọi người đều vui vẻ, cảm nhận rộn ràng." - Lâm Tâm Như viết trên trang cá nhân.

Trong bộ ảnh mà ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách đăng tải, cô đã để mặt mộc, khoe trọn vóc dáng thon thả với bikini quyến rũ. Có thể dễ dàng nhận thấy, Lâm Tâm Như đã luyện tập rất chăm chỉ để duy trì body săn chắc như hiện tại dù cô đã ở độ tuổi U50.

Dưới bài đăng của Lâm Tâm Như, nhiều khán giả đã để lại bình luận khen ngợi ngoại hình trẻ trung, không tì vết và đầy sức sống của cô. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng không quên chia sẻ bức ảnh tình cảm mà cô tựa đầu vào vai ông xã Hoắc Kiến Hoa.

Cách đây vài ngày, vợ chồng Lâm Tâm Như đã đưa con gái là bé Cá Heo đến cùng tụ tập với hai ngôi sao Trần Kiến Châu và Dư Văn Lạc. Cũng vì vậy mà gương mặt của bé gái cũng đã vô tình bị lộ ra, nhiều người nhận xét bé Cá Heo sẽ trở thành một mỹ nhân trong tương lai nhờ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ ruột của mình dù chỉ mới 5 tuổi.

Khuôn mặt của bé Cá Heo vô tình bị lộ

Ảnh: Internet

Lộ diện con gái 5 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa Lộ mặt bé Tiểu Cá Heo 5 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tam-nhu-u50-van-tu-tin-khoe-dang-nuot-voi-bikini-don-he-hanh-phuc-ben-ong-xa-hoac-kien-hoa-492403.html