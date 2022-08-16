Lâm Tâm Như U50 vẫn tự tin khoe dáng nuột với bikini, đón hè hạnh phúc bên ông xã Hoắc Kiến Hoa

Sao quốc tế 16/08/2022 19:04

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vừa qua đã đưa con gái cùng đi nghỉ hè.

Trang Sina đưa tin vào ngày 16/8, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã đăng tải lên trang Instagram của mình loạt ảnh du lịch cùng với gia đình mình. Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi thần sắc tươi tắn và khí chất tự tin.

lam tam nhu 4
Lâm Tâm Như đi nghỉ hè cùng gia đình mình

"Kỳ nghỉ hè của chúng tôi đã kết thúc, chuẩn bị quay lại công việc, kỳ nghỉ của mọi người thế nào? Kỳ nghỉ hè hai tháng với con thật là hạnh phúc, không có gì lãng phí. Mọi người đều vui vẻ, cảm nhận rộn ràng." - Lâm Tâm Như viết trên trang cá nhân.

Trong bộ ảnh mà ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách đăng tải, cô đã để mặt mộc, khoe trọn vóc dáng thon thả với bikini quyến rũ. Có thể dễ dàng nhận thấy, Lâm Tâm Như đã luyện tập rất chăm chỉ để duy trì body săn chắc như hiện tại dù cô đã ở độ tuổi U50.

lam tam nhu 3

Dưới bài đăng của Lâm Tâm Như, nhiều khán giả đã để lại bình luận khen ngợi ngoại hình trẻ trung, không tì vết và đầy sức sống của cô. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng không quên chia sẻ bức ảnh tình cảm mà cô tựa đầu vào vai ông xã Hoắc Kiến Hoa.

lam tam nhu 2

Cách đây vài ngày, vợ chồng Lâm Tâm Như đã đưa con gái là bé Cá Heo đến cùng tụ tập với hai ngôi sao Trần Kiến Châu và Dư Văn Lạc. Cũng vì vậy mà gương mặt của bé gái cũng đã vô tình bị lộ ra, nhiều người nhận xét bé Cá Heo sẽ trở thành một mỹ nhân trong tương lai nhờ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ ruột của mình dù chỉ mới 5 tuổi.

lam tam nhu 1
Khuôn mặt của bé Cá Heo vô tình bị lộ

 Ảnh: Internet

Lộ diện con gái 5 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

Lộ diện con gái 5 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

Lộ mặt bé Tiểu Cá Heo 5 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa con gái Lâm Tâm Như sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Lộ diện con gái 5 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

Lộ diện con gái 5 tuổi của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa

Chuyện tình đầy tiếc nuối của cặp đôi  'Bá Vương học đường' - Lâm Chí Dĩnh và Lâm Tâm Như

Chuyện tình đầy tiếc nuối của cặp đôi  'Bá Vương học đường' - Lâm Chí Dĩnh và Lâm Tâm Như

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa chịu mắng vì Lâm Chí Dĩnh

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa chịu mắng vì Lâm Chí Dĩnh

Trước khi hạnh phúc bên cạnh Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như từng bị tình cũ và bạn thân 'đâm sau lưng'

Trước khi hạnh phúc bên cạnh Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như từng bị tình cũ và bạn thân 'đâm sau lưng'

Lâm Tâm Như từng bị chính bạn thân của mình 'giật bồ'?

Lâm Tâm Như từng bị chính bạn thân của mình 'giật bồ'?

Lâm Tâm Như khoe nhan sắc 'hack tuổi' khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên'

Lâm Tâm Như khoe nhan sắc 'hack tuổi' khiến dân mạng 'đứng ngồi không yên'

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 3 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 17 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 42 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 23 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI