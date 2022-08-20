'Ngọc nữ màn ảnh Đài Loan' Lâm Vi Quân từng yêu đến 14 người dù phải làm 'tiểu tam', từ chối cả nam thần Hoắc Kiến Hoa

Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên Lâm Vi Quân đã qua lại với 14 người đàn ông khác nhau, đời sống cá nhân của cô luôn thu hút sự quan tâm từ công chúng.

Lâm Vi Quân chính thức gia nhập làng giải trí vào năm 2016 dưới vai trò người mẫu quảng cáo và nhận được nhiều sự chú ý sau khi xuất hiện trong chương trình Spicy Teacher vào năm 20 tuổi. Những năm 80 - 90 của thế kỷ trước, tuy chỉ nhận những vai thứ trong phim nhưng Lâm Vi Quân nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả bởi nhan sắc nổi bật và được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Đài Loan". Nhan sắc xinh đẹp thuở đôi mươi của Lâm Vi Quân - Ảnh: Internet Sohu đưa tin, Lâm Vi Quân đã công khai yêu Lâm Hựu Uy vào năm 2004, không lâu sau khi cô chuyển sang đóng phim, cặp đôi được mệnh danh là "kim đồng ngọc nữ" của làng giải trí xứ Đài. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng "đường ai nấy đi" khi Lâm Vi Quân phải lòng Hứa Thiệu Dương khi tham gia phim Chuyện Tình Biển Xanh.

Hứa Thiệu Dương khi đó được mệnh danh là "Bạch mã hoàng tử", anh đồng thời cũng là người trong mộng của nhiều cô gái. Tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng cũng kết thúc khi Lâm Vi Quân bị bắt gặp hôn một người đàn ông lạ mặt trên xe ô tô. Lâm Vi Quân qua lại với nhiều nam thần màn ảnh - Ảnh: Internet Ít lâu sau đó, khi tham gia vào dự án Tiểu Thư 100%, Lâm Vi Quân đã được Hoắc Kiến Hoa theo đuổi, sự việc còn được nhiều phương tiện truyền thông đưa tin. Tuy vậy, nữ diễn viên họ Lâm không hề có hứng thú với Hoắc Kiến Hoa nên chuyện tình này không đi đến đâu.

Suốt những năm sau đó, nhắc đến Lâm Vi Quân là người ta liên tưởng đến các ồn ào tình ái của cô. Trong hơn 20 năm hoạt động trong làng giải trí, nữ diễn viên đã bị bắt gặp qua lại với 14 người đàn ông khác nhau, trong đó có những người đã có bạn gái. Cũng vì chuyện tình cảm phức tạp của mình Lâm Vi Quân mất dần thiện cảm trong lòng khán giả, tên tuổi của cô ngày càng sa sút và dần không còn được công chúng thiết tha nữa. Ở tuổi 44, Lâm Vi Quân vẫn độc thân - Ảnh: Internet Hiện tại, ở tuổi 44, Lâm Vi Quân dù trả qua nhiều mối tình nhưng vẫn chưa kết hôn. Những năm gần đây, cô đã không còn hoạt động nghệ thuật và thường xuyên chia sẻ lên mạng xã hội những hình ảnh tập yoga, khoe nhan sắc trẻ trung của mình.

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