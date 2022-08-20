'Ngọc nữ màn ảnh Đài Loan' Lâm Vi Quân từng yêu đến 14 người dù phải làm 'tiểu tam', từ chối cả nam thần Hoắc Kiến Hoa

Sao quốc tế 20/08/2022 13:22

Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên Lâm Vi Quân đã qua lại với 14 người đàn ông khác nhau, đời sống cá nhân của cô luôn thu hút sự quan tâm từ công chúng.

Lâm Vi Quân chính thức gia nhập làng giải trí vào năm 2016 dưới vai trò người mẫu quảng cáo và nhận được nhiều sự chú ý sau khi xuất hiện trong chương trình Spicy Teacher vào năm 20 tuổi. Những năm 80 - 90 của thế kỷ trước, tuy chỉ nhận những vai thứ trong phim nhưng Lâm Vi Quân nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả bởi nhan sắc nổi bật và được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Đài Loan".

lam vi quan 4
Nhan sắc xinh đẹp thuở đôi mươi của Lâm Vi Quân - Ảnh: Internet

Sohu đưa tin, Lâm Vi Quân đã công khai yêu Lâm Hựu Uy vào năm 2004, không lâu sau khi cô chuyển sang đóng phim, cặp đôi được mệnh danh là "kim đồng ngọc nữ" của làng giải trí xứ Đài. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng "đường ai nấy đi" khi Lâm Vi Quân phải lòng Hứa Thiệu Dương khi tham gia phim Chuyện Tình Biển Xanh.

Hứa Thiệu Dương khi đó được mệnh danh là "Bạch mã hoàng tử", anh đồng thời cũng là người trong mộng của nhiều cô gái. Tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng cũng kết thúc khi Lâm Vi Quân bị bắt gặp hôn một người đàn ông lạ mặt trên xe ô tô.

lam vi quan 3
Lâm Vi Quân qua lại với nhiều nam thần màn ảnh - Ảnh: Internet

Ít lâu sau đó, khi tham gia vào dự án Tiểu Thư 100%, Lâm Vi Quân đã được Hoắc Kiến Hoa theo đuổi, sự việc còn được nhiều phương tiện truyền thông đưa tin. Tuy vậy, nữ diễn viên họ Lâm không hề có hứng thú với Hoắc Kiến Hoa nên chuyện tình này không đi đến đâu.

lam vi quan 2

Suốt những năm sau đó, nhắc đến Lâm Vi Quân là người ta liên tưởng đến các ồn ào tình ái của cô. Trong hơn 20 năm hoạt động trong làng giải trí, nữ diễn viên đã bị bắt gặp qua lại với 14 người đàn ông khác nhau, trong đó có những người đã có bạn gái.

Cũng vì chuyện tình cảm phức tạp của mình Lâm Vi Quân mất dần thiện cảm trong lòng khán giả, tên tuổi của cô ngày càng sa sút và dần không còn được công chúng thiết tha nữa.

lam vi quan 1
Ở tuổi 44, Lâm Vi Quân vẫn độc thân - Ảnh: Internet

Hiện tại, ở tuổi 44, Lâm Vi Quân dù trả qua nhiều mối tình nhưng vẫn chưa kết hôn. Những năm gần đây, cô đã không còn hoạt động nghệ thuật và thường xuyên chia sẻ lên mạng xã hội những hình ảnh tập yoga, khoe nhan sắc trẻ trung của mình.

Dự án kết hợp đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn hé lộ poster cực mới lạ

Dự án kết hợp đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn hé lộ poster cực mới lạ

Một tạp chí đình đám bất ngờ nhá hàng hình ảnh poster cho phim ngắn mới với sự kết hợp của Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, phim ngắn có tựa đề ‘Chào Bạn, Chào Bạn’. Theo đó, nội dung phim được lấy đề tài về mối quan hệ giữa Al và con người.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Vi Quân Hoắc Kiến Hoa sao Đài Loan sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Dự án kết hợp đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn hé lộ poster cực mới lạ

Dự án kết hợp đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn hé lộ poster cực mới lạ

Vương Hạo Tín và Trần Tự Dao bị đồn ly hôn, người trong cuộc lên tiếng đáp trả

Vương Hạo Tín và Trần Tự Dao bị đồn ly hôn, người trong cuộc lên tiếng đáp trả

Thỉnh Quân của Lý Thấm và Nhậm Gia Luân tung poster đầy 'bí ẩn' trước thềm lên sóng

Thỉnh Quân của Lý Thấm và Nhậm Gia Luân tung poster đầy 'bí ẩn' trước thềm lên sóng

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng khoảnh khắc hậu trường đắt giá, netizen khoái khoái 'Chỉ là ảnh bóng lưng vẫn đẹp mê đắm'

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng khoảnh khắc hậu trường đắt giá, netizen khoái khoái 'Chỉ là ảnh bóng lưng vẫn đẹp mê đắm'

Dương Tử dùng 'biện pháp mạnh' sau khi vướng vô loạt lùm xùm tình ái với Lưu Học Nghĩa

Dương Tử dùng 'biện pháp mạnh' sau khi vướng vô loạt lùm xùm tình ái với Lưu Học Nghĩa

Phần đầu 'Trầm Vụn Hương Phai' chính thức kết thúc, Dương Tử bất ngờ được khen ngợi vì lý do này

Phần đầu 'Trầm Vụn Hương Phai' chính thức kết thúc, Dương Tử bất ngờ được khen ngợi vì lý do này

TIN MỚI NHẤT

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 1 giờ 4 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 29 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 2 giờ 10 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 4 giờ 4 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 4 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 48 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI