Phần đầu 'Trầm Vụn Hương Phai' chính thức kết thúc, Dương Tử bất ngờ được khen ngợi vì lý do này

Sao quốc tế 20/08/2022 08:08

Sau một thời gian lên sóng, phần đầu của dự án Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính cuối cùng cũng đã kết thúc.

Tính tới thời điểm này, phần đầu của dự án Trầm Vụn Hương Phai do Dương TửThành Nghị đóng chính cuối cùng cũng đã đi tới kết cục. Cụ thể, trong tập cuối phần đầu, Nhan Đàm (Dương Tử thủ vai) đã lấy lại toàn bộ ký ức đồng thời biết rằng Ứng Uyên (Thành Nghị thủ vai) đã lừa nàng, Ứng Uyên biết lòng nàng ra sao nhưng chàng vẫn chọn chúng sinh thiên hạ. Vì vậy, Nhan Đàm quyết định dứt khoát vượt Vong Xuyên để đoạn tình tuyệt ái, quên đi quá khứ đau khổ này. Với Nhan Đàm, Ứng Uyên có thể từ bỏ nàng thì nàng cũng có thể quên được Ứng Uyên.

Phần đầu của phim chính thức khép lại với cái kết buồn và mở ra nhiều tình tiết ngược tâm trong phần phim Trầm Hương Trùng Hoa. Kết cục này cũng khiến nhiều khán giả xem phim và người hâm mộ nguyên tác cảm thấy đau lòng. 

Phần đầu 'Trầm Vụn Hương Phai' chính thức kết thúc, Dương Tử bất ngờ được khen ngợi vì lý do này - Ảnh 1
Phần đầu 'Trầm Vụn Hương Phai' chính thức kết thúc, Dương Tử bất ngờ được khen ngợi vì lý do này - Ảnh 2

Ngay sau khi tập cuối lên sóng, từ khóa "Đại kết cục của Trầm Vụn Hương Phai" nhanh chóng đạt No 5 hot search mạng xã hội Weibo. Cộng đồng mạng cũng bày tỏ hy vọng biên kịch có thể lựa chọn cho Trầm Vụn Hương Phai: Trầm Hương Trùng Hoa một cái kết trọn vẹn cho mối tình của Nhan Đàm và Ứng Uyên. 

Đáng chú ý, diễn xuất của Dương Tử lại một lần nữa gây sốt bởi vì quá chân thực và cảm động, đặc biệt trong phân cảnh Nhan Đàm quyết định xuyên qua Vong Xuyên để quên đi Ứng Uyên. Cảnh khóc của nữ diễn viên được đánh giá cao vì có hồn và đầy cảm xúc. Trước đó, Dương Tử đã từng nhiều lần được khán giả khen ngợi vì diễn xuất ấn tượng.

Phần đầu 'Trầm Vụn Hương Phai' chính thức kết thúc, Dương Tử bất ngờ được khen ngợi vì lý do này - Ảnh 3

Sắp tới, bộ phim Trầm Vụn Hương Phai tiếp tục sẽ phát sóng phần 2 vào ngày 26/8 tới. Bộ phim là dự án cổ trang huyền huyễn được quay dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch. Lấy bối cảnh tam giới cùng hiện hữu, Trầm Vụn Hương Phai kể về chuyện tình tay ba đầy trắc trở giữa hoa sen thượng cổ Nhan Đàm (Dương Tử), Ứng Uyên Đế Quân (Thành Nghị) và ngư tinh nghìn năm Dư Mặc.

Vì bị Ứng Uyên Đế Quân nhẫn tâm chối từ tình cảm, Nhan Đàm chết tâm, từ bỏ tiên thể, đi vào luân hồi. Dư Mặc vì nàng, từ bỏ tiên cách, rời thần giới xuống nhân gian bầu bạn bên nàng nhiều năm. Thời gian trôi qua, vết thương năm xưa của Nhan Đàm dần khép lại vì sự chân thành của Dư Mặc. Thế nhưng, định mệnh lại lần nữa trêu ngươi khi sắp đặt sự gặp lại của cả ba. Duyên phận của họ vì yêu, hận, hiểu lầm mà dây dưa không dứt.

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Từ khóa:   Dương Tử sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao Trầm Vụn Hương Phai Thành Nghị

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