Vương Hạo Tín và Trần Tự Dao bị đồn ly hôn, người trong cuộc lên tiếng đáp trả

Sao quốc tế 20/08/2022 11:29

Cặp vợ chồng nổi tiếng Vương Hạo Tín và Trần Tự Dao liên tục bị vướng vào các tin đồn ly hôn.

Những năm qua, đã có rất nhiều tin đồn xung quanh cuộc hôn nhân của Vương Hạo TínTrần Tự Dao từ ly hôn đến hòa giải và tái hợp. Vào đầu tuần này cũng có thông tin cho rằng cặp đôi đã chính thức đệ đơn ly hôn lên tòa án Hong Kong và sẽ chính thức kết thúc cuộc hôn nhân sau 11 năm bên nhau.

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Gia đình Vương Hạo Tín và Trần Tự Dao - Ảnh: Internet

Vào năm 2011, Trần Tự Dao và Vương Hạo Tín quyết định kết hôn sau khi nữ diễn viên họ Trần mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, một thời gian sau, cả hai ít khi nào xuất hiện công khai với nhau, làm dấy lên tin đồn cuộc hôn nhân của họ đã dần nguội lạnh.

Trong lễ trao giải Kỷ niệm TVB 2020, Vương Hạo Tín đã nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và gửi lời cảm ơn đến bà xã trong bài phát biểu. Nhưng ở dưới khán đài, Trần Tự Dao lại đáp trả bằng một khuôn mặt vô cảm và có vẻ không được thoải mái. Cặp đôi được cho là đã "đường ai nấy đi" sau lễ trao giải này.

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Theo nhưng tin đồn mới nhất, Trần Tự Dao và Vương Hạo Tín cuối cùng cũng quyết định ly hôn. Trần Tự Dao được cho là đang tìm kiếm liệu pháp để đối phó với những cảm xúc tiêu cực của mình. Trong khi đó, Vương Hạo Tín được đồn đoán rằng sẽ tập trung vào sự nghiệp và có kế hoạch mở một công ty quản lý và ký hợp đồng với vận động viên điền kinh Olympic Hong Kong Kaylin Hsieh.

Việc cặp đôi sẽ kết thúc cuộc hôn kéo dài hơn một thập kỷ hiện đang là tin tức "hot" nhất nhì mạng xã hội Trung Hoa. Tuy nhiên, Vương Hạo Tín cuối cùng cũng đã bác bỏ thông tin trên, anh cho biết cuộc hôn nhân của mình vẫn vô cùng tốt đẹp. Trần Tự Dao cũng thông qua trang cá nhân để phủ nhận việc ly hôn chồng: "Tôi sẽ không trả lời tin giả kể từ hôm nay. Cảm ơn vì sự quan tâm của bạn!".

Vương Hạo Tín - Trần Tự Dao vướng nghi vấn âm thầm ly hôn sau nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt

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