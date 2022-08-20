Dương Tử dùng 'biện pháp mạnh' sau khi vướng vô loạt lùm xùm tình ái với Lưu Học Nghĩa

Sao quốc tế 20/08/2022 11:11

Vì những tin đồn thất thiệt và bị xâm phạm đời tư, nhiều thông tin cho rằng Dương Tử đang mời luật sư vào cuộc để làm việc với Trương Tiểu Hàn.

 

Trước đó, Dương Tử đang trong thời kỳ khủng hoảng danh tiếng do vướng bê bối tình ái với nam diễn viên Lưu Học Nghĩa. Ngôi sao Hương mật tựa khói sương bị bắt gặp ăn chung một miếng bánh kem với tài tử họ Lưu. Tuy nhiên, Dương Tử và Lưu Học Nghĩa lại nhanh chóng phủ nhận, khẳng định cả hai chỉ là bạn bè và không hề có chuyện ăn chung một thìa. Sự việc lần này ảnh hưởng khá nhiều đến hình ảnh của Dương Tử, mở đầu cho một chuỗi drama không hồi kết.

Vì những tin đồn thất thiệt và bị xâm phạm đời tư, nhiều thông tin cho rằng nữ diễn viên đang mời luật sư vào cuộc để làm việc với Trương Tiểu Hàn.

Dương Tử dùng 'biện pháp mạnh' sau khi vướng vô loạt lùm xùm tình ái với Lưu Học Nghĩa - Ảnh 1

Dương Tử và Lưu Học Nghĩa là bạn bè đã hơn 10 năm, lấy được không ít thiện cảm của khán giả. Những “phốt” về tính cách từ lúc trước của nàng tiểu hoa cũng liên tục bị netizen đào lại với thái độ không mấy tích cực: “Ảo tưởng nhan sắc”, so sánh bản thân với Cảnh Điềm, gọi Triệu Lệ Dĩnh là “tỷ tỷ đầu to”, hành động mất vệ sinh với bạn diễn…

 

Người hâm mộ nữ diễn viên cho rằng cô nàng nên nhanh chóng nhờ sự can thiệp của pháp luật bởi chính Trương Tiểu Hàn đã thách thức sẽ còn tung thêm những hình ảnh riêng tư khác.

Dương Tử dùng 'biện pháp mạnh' sau khi vướng vô loạt lùm xùm tình ái với Lưu Học Nghĩa - Ảnh 2

Dương Tử vốn được đánh giá là nữ diễn viên 9X tài năng. Cô có kinh nghiệm diễn xuất từ nhỏ, có nhiều cảnh đắt giá trên màn ảnh. Song, thời gian gần đây, khả năng diễn xuất của Dương Tử bị nhận xét là thụt lùi khi cô thường nhận các nhân vật với tính cách, số phận giống nhau và diễn xuất rập khuôn.

Hai bộ phim gần nhất của Dương Tử là Trầm vụn hương phai (tên khác Trầm hương như tiết) và Dư sinh không thành công như mong đợi. Trong đó, Trầm vụn hương phai bị đánh giá “khó xem” với phần nội dung nhạt, nhiều tuyến nhân vật nhưng được giới thiệu hời hợt, không có nhiều cao trào, tình tiết và cách xây dựng nhân vật cũ kỹ.

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