Gần đây, cộng đồng mạng đã được phen "đứng ngồi không yên" về chuyện hẹn hò của Dương Tử và Lưu Học Nghĩa.

Gần đây, chuyện hẹn hò, ăn chung bánh kem của Dương Tử và Lưu Học Nghĩa chiếm trọn hotsearch khiến cặp đôi phải đính chính trên weibo. Cụ thể, Dương Tử cho biết, cô và Lưu Học nghĩa đã là bạn bè tốt được hơn 10 năm, cả 2 từng đóng chung trong Thiên Chi Kê Bạch Xà Truyền Thuyết, vì vậy đã cùng một nhóm bạn tổ chức sinh nhật. Bánh ngọt là mỗi người tự ăn phần của mình, không phải cùng ăn chung. Ảnh được chụp lại cũng là khi Lưu Học Nghĩa đưa bánh qua hỏi Dương Tử có phải vị này khó ăn không.

Việc cả 2 nhanh chóng lên bài phủ nhận đã nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng người hâm mộ. Không thể phủ nhận được rằng, đứng trước những tin tức ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng, đoàn đội của Dương Tử, Lưu Học Nghĩa làm việc rất nhanh và chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, ngay sau đó, bảng hotsearch lại được dịp náo loạn 1 phen khi blogger Trương Tiểu Hàn đăng clip Dương Tử và Lưu Học Nghĩa thực sự ở chung 1 phòng, chiếc bánh kem "chỉ ngửi chứ không ăn" thực tế là được Lưu Học Nghĩa đút cho Dương Tử, và cô nàng cũng há miệng rõ to để đón nhận.

Phía blogger cũng tuyên bố không có chuyện cắt ghép video, ai không tin có thể trực tiếp kiện ra tòa. Ngay sau đó các từ khóa tìm kiếm trên Weibo cũng ngày một "dày đặc" hơn như: Dương Tử Lưu Học Nghĩa – nói dối, Trương Tiểu Hàn phủ nhận cắt ghép video, tên couple của Dương Tử Lưu Học Nghĩa là Nghĩa Dương Thiên Tẩy (Lưu Học Nghĩa – Dương Tử Thiên Tẩy), video HD Lưu Học Nghĩa đút bánh kem cho Dương Tử...

Nhiều người tỏ ra khó hiểu vì sao hành động nhỏ của bạn bè với nhau mà lại trở thành 1 chuyện bất thường suốt 2-3 ngày. Và Dương Tử đâu nhất thiết phải nói dối chuyện không ăn bánh kem chung. Một số người khác cho rằng cả Dương Tử và Lưu Học Nghĩa đều đang độc thân cho dù có hẹn hò thì cũng là chuyện vô cùng bình thường.

Dương Tử liên tục bị "chê" vì loạt hành động kém duyên với các sao nam Dương Tử ngày càng nổi tiếng nhờ thành công của loạt phim đình đám, tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng là tai tiếng khi mới đây, netizen đã liên tuc đào lại "phốt" Dương Tử hành xử kém duyên, thường xuyên có thái độ thô lỗ với đồng nghiệp nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quyet-liet-phu-nhan-hen-ho-luu-hoc-nghia-duong-tu-tiep-tuc-tu-va-vi-bi-boc-me-dieu-nay-491611.html