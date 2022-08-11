Rộ tin Dương Tử hẹn hò với Lưu Học Nghĩa, dân tình tung bằng chứng 'hết đường chối cãi'

Sao quốc tế 11/08/2022 17:30

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung "dậy sóng" trước thông tin Lưu Học Nghĩa đang hẹn hò với một nữ đỉnh lưu họ Dương có 50 triệu người hâm mộ trên Weibo. Ngay sau đó, dân tình liền đồn đoán đó là Dương Tử.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi bàn tán xôn xao trước thông tin Lưu Học Nghĩa đang hẹn hò với một nữ đỉnh lưu họ Dương có 50 triệu người hâm mộ trên Weibo. Ngay sau đó, cư dân mạng trên Weibo đang đồn đoán đó là Dương Tử.

Cụ thể, một blogger tự xưng là Trương Tiểu Hàn đã tung ra mấy ngày vừa qua gọi tên tiết lộ Lưu Học Nghĩa đã ghé qua nhà Dương Tử vào sáng sớm và cả hai còn từng ăn chung một miếng bánh ngọt.

Ngoài ra, blogger Giang Tiểu Yến vừa tung ra một tấm hình được cho là Lưu Học Nghĩa đang đút bánh kem cho Dương Tử nhằm khẳng định tin đồn hẹn hò của hai người này.

Sau khi thông tin hẹn hò của cả hai "bùng nổ" trên khắp cõi mạng, hai cái tên “Dương Tử - Lưu Học Nghĩa” đang bạo đỏ trên no1 hotsearch bảng giải trí của mạng xã hội Weibo.

Rộ tin Dương Tử hẹn hò với Lưu Học Nghĩa, dân tình tung bằng chứng 'hết đường chối cãi' - Ảnh 1
Tm hình được cho là Lưu Học Nghĩa đang đút bánh kem cho Dương Tử nhằm khẳng định tin đồn hẹn hò của hai người này - Ảnh: Weibo

Dương Tử hiện đã vươn lên hàng ngũ tiểu hoa đán nổi bật sau thành công của "Hương mật tựa khói sương", "Cá mực hầm mật"... Nhưng hai năm qua, Dương Tử cho thấy sự đi xuống về diễn xuất.

Hiện tại, Dương Tử quay bộ phim cổ trang Trường tương tư, hợp tác với Đàn Kiện Thứ và Đặng Vi. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện ân oán tình thù giữa Tiểu Yêu (Dương Tử) với bậc công tử thế gia Đồ Sơn và tướng lĩnh nghĩa quân Thần Nông. Ngoài ra, đầu tháng 7, Dương Tử vào top 3 ứng viên nặng ký cho danh hiệu Nữ thần Kim Ưng 2022. Cô được kỳ vọng giành chiến thắng sau nhiều năm lỡ hẹn.

Rộ tin Dương Tử hẹn hò với Lưu Học Nghĩa, dân tình tung bằng chứng 'hết đường chối cãi' - Ảnh 2

Còn với Lưu Học Nghĩa, nam diễn viên đóng phim từ năm 2011 nhưng không được mấy khán giả biết đến. Bộ phim Thanh Lạc của anh cũng có số phận "long đong lận đận" trong thời gian ghi hình năm 2020. Lưu Học Nghĩa cùng công ty với Nhậm Gia Luân, Thành Nghị, Dương Tử, Trương Dư Hi... Tuy nhiên, sự nghiệp của anh khó khăn hơn nhiều so với các đồng nghiệp.

Mãi đến năm 2020, Lưu Học Nghĩa mới có một vai chính trong webdrama nhỏ nhưng chất lượng cũng gặp vấn đề. Trong năm ngoái, Lưu Học Nghĩa tái hợp cùng Trương Dư Hi trong phim Khi bóng đêm gợn sóng nhưng cũng không mấy thành công.

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