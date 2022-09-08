Tạo hình cổ trang của Bạch Lộc siêu đẹp nhưng lại bị khán giả "chê" khi xuất hiện bên bạn diễn nam?

Là một trong những nữ diễn viên Trung Quốc thành công dựa vào thực lực và khả năng diễn xuất dù chưa từng học qua trường lớp dạy diễn xuất chính thống nào, điều này giúp Bạch Lộc hoàn phá vỡ định kiến về việc xuất thân là một hotgirl mạng xã hội

Bạch Lộc tên thật là Bạch Mộng Nghiên, cô sinh năm 1994 tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc trong một gia đình công chức. Bạch Lộc bộc lộ niềm yêu thích nghệ thuật từ khá sớm, đặc biệt sau khi được tiếp xúc với làn sóng Hallyu Hàn Quốc thì cô đã quyết tâm gia nhập làng giải trí .

Nhờ thành công của Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương và mới đây là Châu Sinh Như Cố , Bạch Lộc trở thành một trong những sao nữ được kỳ vọng nhất Cbiz. Tuy chưa có phim bạo, song danh tiếng và lưu lượng của cô nàng luôn ở mức rất cao. Ngoài diễn xuất đa dạng, linh hoạt, Bạch Lộc còn có lợi thế là nhan sắc xinh đẹp.

Sau thành công của Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc trở thành một trong những sao nữ được kỳ vọng nhất Cbiz.

Bạch Lộc được đa số khán giả nhận xét là có tạo hình cổ trang nổi bật hơn hiện đại. Nàng “gà cưng” Vu Chính được khen đẹp từ Chiêu Diêu ma mị, quyến rũ, Thời Nghi dịu dàng cho đến Lê Tô Tô (Trường Nguyệt Tẫn Minh) tràn đầy tiên khí và Khương Tuyết Ninh (Ninh An Như Mộng) đài các. Đây cũng là nguyên nhân giúp nàng tiểu hoa rất “đắt” những lời mời đóng phim cổ trang.

Tuy nhiên, dù sở hữu tạo hình cổ trang cực kỳ xinh đẹp, Bạch Lộc vẫn bị nhận xét có yếu điểm là nhiều khi nhìn “dừ” hơn bạn diễn nam. Điển hình như ở Chiêu Diêu, cách trang điểm đậm khiến cô nàng trông như… cô cháu với Hứa Khải vậy. Nhưng qua đến Châu Sinh Như Cố, lớp trang điểm nhạt giúp cô nàng trông dịu dàng và có phần e ấp bên cạnh Nhậm Gia Luân.

Trong dự án cổ trang đang quay gần đây là Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc lại tiếp tục khiến dân tình lo lắng. Theo đó, trong buổi livestream của đoàn làm phim mới đây, Bạch Lộc đã xuất hiện với tạo hình váy áo cực kỳ rực rỡ, lộng lẫy. Không ai có thể phủ nhận được rằng nhan sắc của nàng tiểu hoa cực kỳ nổi bật ở sự kiện này.

Tạo hình rực rỡ của Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng khiến nhiều người lo lắng

Khi đứng chụp ảnh cùng 2 bạn diễn nam trong phim là Trương Lăng Hách và Vương Tinh Việt, nhan sắc của Bạch Lộc trông lại có phần “dừ” quá. Cũng giống với Hứa Khải, 2 chàng mỹ nam kia đứng cạnh Bạch Lộc khiến dân tình chưa kịp cảm nhận được chemistry đã vội chê không hợp.

Nhan sắc xinh đẹp hợp cổ trang vừa là ưu thế nhưng lại vừa là nhược điểm chí mạng trong sự nghiệp của Bạch Lộc. Nếu không chọn được cách trang điểm phù hợp, cô nàng sẽ rất dễ bị đứng tuổi trước các bạn diễn nam.