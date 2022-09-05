Vì sao tạo hình dân quốc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại khiến fan 2 bên "gây chiến" dữ dội ?

Sao quốc tế 05/09/2022 08:25

Nhan sắc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y luôn là chủ đề gây tranh cãi dữ dội mỗi khi được nhắc đến.

Không nổi đình nổi đám và thuộc hàng đỉnh lưu lượng như Địch Lệ Nhiệt Ba – Dương Tử, song Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc cũng là 2 mỹ nhân có lượng fan rất đông. Đặc biệt, 2 người đẹp này được cho là kỳ phùng địch thủ của nhau khi luôn bị đem ra so kè về mọi mặt. Mới đây, fan của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y là được phen “chiến” nhau chỉ vì tạo hình dân quốc của thần tượng.

Vì sao tạo hình dân quốc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại khiến fan 2 bên 'gây chiến' dữ dội ? - Ảnh 1Vì sao tạo hình dân quốc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại khiến fan 2 bên 'gây chiến' dữ dội ? - Ảnh 2

Cúc Tịnh Y là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, thậm chí cô còn được không ít người hâm mộ gọi bằng cái tên “mỹ nhân 4000 năm có một”. Tuy thường xuyên bị nghi ngờ về khả năng diễn xuất, thế nhưng không thể phủ nhận “visual” nổi bật của Cúc Tịnh Y. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Cúc Tịnh Y đều chuẩn bị rất chỉnh chu với đôi môi đỏ tôn làn da trắng và đôi lông mày dáng ngang hài hoà. 

Vì sao tạo hình dân quốc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại khiến fan 2 bên 'gây chiến' dữ dội ? - Ảnh 3
Cúc Tịnh Y được biết đến với danh xưng "mỹ nhân 4000 năm có một” bởi ngoại hình thoát tục, xinh đẹp 

Theo đó mới đây, loạt tạo hình dân quốc cực xinh đẹp của Cúc Tịnh Y trong bộ phim điện ảnh Phấn Mặc Giang Hồ đã được tung ra. Vốn có ngoại hình đẹp bắt mắt, thân hình nhỏ nhắn nên nữ chính Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 có thể dễ dàng cân mọi loại tạo hình.Vì sao tạo hình dân quốc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại khiến fan 2 bên 'gây chiến' dữ dội ? - Ảnh 4Vì sao tạo hình dân quốc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại khiến fan 2 bên 'gây chiến' dữ dội ? - Ảnh 5

Chỉ với vài tạo hình dân quốc trong Phấn Mặc Giang Hồ, Cúc Tịnh Y đã nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng. Nhan sắc đẹp mong manh, dịu dàng của Cúc Tịnh Y thậm chí còn được đem ra so sánh với Triệu Lệ Dĩnh trong Lão Cửu Môn và Cảnh Điềm ở Tư Đằng

Vì sao tạo hình dân quốc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại khiến fan 2 bên 'gây chiến' dữ dội ? - Ảnh 6Vì sao tạo hình dân quốc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại khiến fan 2 bên 'gây chiến' dữ dội ? - Ảnh 7Vì sao tạo hình dân quốc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại khiến fan 2 bên 'gây chiến' dữ dội ? - Ảnh 8

Tuy nhiên, lại có cư dân mạng cho rằng trong lứa tiểu hoa 90, Cúc Tịnh Y là người có tạo hình dân quốc đẹp nhất. Đây cũng chính là nguồn cơn khiến cho fan Bạch Lộc tức giận. Họ cho rằng thần tượng mình cũng có tạo hình dân quốc từng viral khắp các diễn đàn về phim ảnh.

Bạch Lộc gây thương nhớ khán giả với vẻ đẹp không tì vết cùng vóc dáng mảnh mai với chiều cao 1,65m. Gương mặt xinh xắn mang những đường nét thanh thoát cùng vẻ mong manh, ngọt ngào của nữ diễn viên khiến cô trở thành nữ thần trong lòng hàng triệu khán giả. 

Vì sao tạo hình dân quốc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại khiến fan 2 bên 'gây chiến' dữ dội ? - Ảnh 9
Đường nét thanh thoát cùng vẻ mong manh, ngọt ngào của nữ diễn viên đã gây thương nhớ không ít khán giả.

Nhiều nhận xét nữ diễn viên mang vẻ đẹp đa dạng, ở mỗi vai diễn, vai trò khác nhau, cô lại toát lên vẻ đẹp khác nhau và “mọi khía cạnh của Bạch Lộc đều quyến rũ”. 

Vào năm 2019, bộ phim Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa do Bạch Lộc – Hứa Khải đóng chính được lên sóng và gây sốt màn ảnh nhỏ. Tạo hình mặc quân phục cực soái của Bạch Lộc khiến nhiều người không khỏi si mê. Ngoài ra, cô nàng cũng có một số tạo hình nữ dù xuất hiện ít song vẫn gây chú ý.

Tuy nhiên, lại có cư dân mạng cho rằng trong lứa tiểu hoa 90, Cúc Tịnh Y là người có tạo hình dân quốc đẹp nhất. Đây cũng chính là nguồn cơn khiến cho fan Bạch Lộc tức giận. Họ cho rằng thần tượng mình cũng có tạo hình dân quốc từng viral khắp các diễn đàn về phim ảnh.

Vì sao tạo hình dân quốc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại khiến fan 2 bên 'gây chiến' dữ dội ? - Ảnh 10

Vào năm 2019, bộ phim Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa do Bạch Lộc – Hứa Khải đóng chính được lên sóng và gây sốt màn ảnh nhỏ. Tạo hình mặc quân phục cực soái của Bạch Lộc khiến nhiều người không khỏi si mê. Ngoài ra, cô nàng cũng có một số tạo hình nữ dù xuất hiện ít song vẫn gây chú ý.

Vì sao tạo hình dân quốc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại khiến fan 2 bên 'gây chiến' dữ dội ? - Ảnh 11Vì sao tạo hình dân quốc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại khiến fan 2 bên 'gây chiến' dữ dội ? - Ảnh 12Vì sao tạo hình dân quốc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại khiến fan 2 bên 'gây chiến' dữ dội ? - Ảnh 13

Tuy nhiên, đa số cư dân mạng đều cho rằng trong cuộc đua nhan sắc lần này Cúc Tịnh Y đã chiếm điểm tuyệt đối. Nhan sắc và cách trang điểm của cô nàng giúp bản thân nổi bật trong mọi khung hình. Trong khi đó, tạo hình nữ thời dân quốc của Bạch Lộc ở Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa lại có phần quê mùa và khiến cô nàng trông “dừ” đi khá nhiều.

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