Cung Tuấn bất ngờ bị "phán nữ tính" khi lộ tạo hình mới nhất trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương với sự góp mặt của Dương Mịch và Cung Tuấn hiện đang là bộ phim nhận về nhiều quan tâm của khán giả mặc dù mới chỉ đang tiến hành ghi hình. Những hình ảnh mới nhất của cặp đôi diễn viên chính cũng liên tục được đoàn làm phim cập nhật. Đặc biệt, tạo hình nhân vật của nam chính bỗng vướng vào tranh cãi.

Theo đó trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Cung Tuấn vào vai nam chính Đông Phương Nguyệt Sơ. Sở hữu gương mặt điển trai, thân hình cao lớn, chàng mỹ nam được nhận xét là đẹp trong mọi tạo hình cổ trang. Những hình ảnh của anh chàng trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi có cánh.

Cung Tuấn sinh năm 1992, sinh ra và lớn lên ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Anh là nam diễn viên nổi tiếng xứ Trung, gây ấn tượng qua các bộ phim Tuý Linh Lung, Gửi thời thanh xuân mỹ mãn ngọt ngào của chúng ta, Kết hôn rồi bắt đầu yêu, Thiên kim háo sắc, Sơn Hà Lệnh,…

Ngoại hình điển trai chuẩn cổ trang của Cung Tuấn được khán giả đánh giá cao

Tuy nhiên trong loạt ảnh mới nhất của nam diễn viên, Cung Tuấn xuất hiện với tạo hình đầy mới mẻ. Nam diễn viên diện y phục cổ trang lấy tông màu xanh làm chủ đạo. Bên cạnh y phục màu xanh hài hòa, tạo hình này của Cung Tuấn còn gây ấn tượng bởi bộ trâm cài đầu tinh xảo và cầu kì.

Bên cạnh những ý kiến tích cực cho rằng tạo hình này tôn lên vẻ đẹp tuấn tú của Cung Tuấn thì cũng có không ít khán giả bày tỏ sự không hài lòng với lối trang điểm và phong cách rườm rà và có phần hơi "nữ tính" này. Theo một bộ phận khán giả, bộ trang sức cài đầu của nam diễn viên quá cầu kỳ và có phần không phù hợp với tổng thể tạo hình này.

Một số bình luận của khán giả:

- Tạo hình tổng thể khá ổn nhưng bị một điểm trừ đó chính là hơi mang lại cảm giác nữ tính quá, cảm giác không giống một tiểu đạo sĩ uy nghiêm lắm.

- Phim quay xong chiếu luôn được không chứ hóng lắm rồi vì tạo hình đẹp quá.

- Tạo hình đẹp, Cung Tuấn cũng hợp tạo hình này thật, nhưng cảm giác có hơi "điệu" quá không nhỉ, đặc biệt cái bộ trang sức cài đầu ấy.

- Hóng cả Đông Phương Nguyệt Sơ và Đồ Sơn Hồng Hồng luôn. Mong rằng tạo hình này lên phim sẽ được khán giả đón nhận.

Hiện bộ phim do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể.