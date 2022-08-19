Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch 'nhá hàng' cảnh nắm tay của Dương Mịch và Cung Tuấn khiến dân tình 'thở oxy'

Sao quốc tế 19/08/2022 10:37

Những hình ảnh hiếm hoi của Dương Mịch và Cung Tuấn trong quá trình quay bộ phim cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hé lộ một phân đoạn ngọt ngào giữa cặp đôi.

Mới đây, những hình ảnh hiếm hoi của Dương MịchCung Tuấn trong quá trình quay bộ phim cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hé lộ một phân đoạn ngọt ngào giữa cặp đôi.

Trong video ghi lại ở hậu trường, cảnh quay được lấy bối cảnh vào ban đêm giữa đường phố đông người đang được thắp sáng rực rỡ với vô số ánh đèn lồng, trong đó chàng Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn thủ vai) nhẹ nhàng nắm lấy tay nữ hồ ly Đồ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch đóng) rồi cùng nhau chạy về phía trước. Giữa khung cảnh nhộn nhịp, làn gió khẽ hất bay tà áo cặp đôi, khắc họa nên một thước phim vừa mãn nhãn lại vừa lãng mạn ngọt ngào.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch 'nhá hàng' cảnh nắm tay của Dương Mịch và Cung Tuấn khiến dân tình 'thở oxy' - Ảnh 1
Những hình ảnh hiếm hoi của Dương Mịch và Cung Tuấn trong quá trình quay bộ phim cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hé lộ một phân đoạn ngọt ngào giữa cặp đôi - Ảnh: Internet

 

Mặc dù chỉ là hình ảnh hậu trường được chụp vội và không thấy rõ mặt, nhưng khoảng cách chiều cao lý tưởng giữa cặp đôi chính Cung Tuấn và Dương Mịch đều khiến dân tình không khỏi cảm thán quá đẹp đôi, thậm chí nhiều người còn khen ngợi đến cả bóng lưng của họ trông cũng rất đẹp. Hơn nữa , cả hai cũng có phản ứng hóa học rất tốt, đem lại cho người xem cảm giác ngọt ngào khi họ nắm lấy tay nhau.

Được biết, bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên do diễn viên Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính. Bộ phim kể về cuộc hành trình như định mệnh giữa tiểu hồ ly và chàng đạo sĩ, cùng nhau trải qua vô vàn sóng gió, lên núi xuống biển, cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách với nhiệm vụ se duyên cho người khác nhưng lại không biết ông tơ bà nguyệt lại se duyên cho chính họ, tạo nên mối tình lãng mãn mà đánh yêu.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch 'nhá hàng' cảnh nắm tay của Dương Mịch và Cung Tuấn khiến dân tình 'thở oxy' - Ảnh 2
Bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên do diễn viên Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính - Ảnh: Internet

 

Trước khi chính thức khai máy, đoàn làm phim đã gặp phải scandal của nữ phụ 2 Viên Băng Nghiên do trốn thuế. Điều đó đã khiến các fan và đoàn làm phim được phen bàng hoàng, bất ngờ, ngơ ngác đến bật ngửa, vì thế sau khi thảo luận, ekip quyết định cho diễn viên Chúc Tự Đan thay thế nhân vật Đồ Sơn Nhã Nhã, Viên Băng Nghiên bay màu. Tuy nhiên vẫn chưa có lời thông báo chính thức nào cho sự thay đổi này cả.

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