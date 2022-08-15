Khi dàn mỹ nhân Hoa Ngữ ‘hắc hóa’ trên màn ảnh: Triệu Lệ Dĩnh ‘nhập vai’ xuất sắc giúp cô ‘bạo hồng’ chỉ sau một đêm, Dương Mịch ‘ác’ nhưng vẫn vạn người mê

Trong Phù Dao Hoàng Hậu, Dương Mịch cũng có màn “hắc hóa” gây chú ý. Từ một mỹ nhân trong trẻo, cuốn hút, nàng tiểu hoa đán 8X chuyển style ác nữ với bờ môi sậm màu, mái tóc xõa tung, nhìn nguy hiểm, cuồng loạn nhưng cũng chẳng kém phần mê người.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Vai nàng Hoa Thiên Cốt là vai diễn hết sức thành công của Triệu Lệ Dĩnh. Xuất sắc cả về nhan sắc lẫn diễn xuất, khiến cô “bạo hồng” chỉ sau một đêm, chính thức bước lên hàng ngũ “lưu lượng” của showbiz Hoa ngữ.

Tôn Lệ

Tôn Lệ - Ảnh: Internet

Khi xem Chân Hoàn Truyện, khán giả được dõi theo hành trình trưởng thành trong chốn thâm cung của Chân Hoàn (Tôn Lệ). Từ một cô gái ngây thơ, khao khát được “một đời một kiếp” với Tứ lang (Trần Kiến Bân), nàng trở thành một cao thủ cung đấu thứ thiệt, sẵn sàng vì quyền lực mà làm tất cả - kiểu người mà trước kia Chân Hoàn ghét nhất.

Lý Thấm

Lý Thấm - Ảnh: Internet

Nguyên Thuần công chúa trong Sở Kiều Truyện với mình là vai diễn thành công nhất của Lý Thấm tính tới thời điểm này, khiến cô nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Nhân vật này có sự chuyển biến khá lớn về tính cách, nàng công chúa ngây thơ, đơn thuần vì rơi vào hoàn cảnh éo le nên “hắc hóa”, trở nên tàn nhẫn, ác độc.

Ngoài việc thay đổi cách trang điểm cho sắc sảo hơn, nữ diễn viên còn lột tả rất tốt cảm xúc nhân vật, thể hiện được “mode” ác nữ qua ánh mắt, cử chỉ.