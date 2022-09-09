Xôn xao thông tin Vương Hạc Đệ trở thành 'người tình' của Bạch Lộc trong dự án phim tình cảm lãng mạn

Sao quốc tế 09/09/2022 19:44

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Bạch Lộc sẽ "nên duyên" cùng Vương Hạc Đệ trong bộ phim "Trêu nhầm".

Sau thành công bùng nổ của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ đang trở thành cái tên được săn đón nhất nhì hiện nay, các tin đồn về dự án phim cũng liên tục được xuất hiện với tần suất dày đặc. Mới đây, cư dân mạng xứ Trung lại một lần nữa xôn xao trước thông tin Vương Hạc Đệ sẽ hợp tác cùng Bạch Lộc trong bộ phim truyền hình hiện đại "Trêu Nhầm". 

Đây là dự án chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đình đám Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu, do đài Hồ Nam cùng MangoTV đầu tư sản xuất. Bộ truyện sở hữu lượng người hâm mộ nguyên tác rất đông đảo, được yêu thích bởi nội dung không chỉ siêu ngọt mà còn rất hài hước. Trong đó, nữ chính có những pha "thả thính" vô cùng chất lượng, trong khi nam chính tính cách cũng nhây không kém. 

Xôn xao thông tin Vương Hạc Đệ trở thành 'người tình' của Bạch Lộc trong dự án phim tình cảm lãng mạn - Ảnh 1

Dù biết thông tin này mới chỉ là "tin đồn", độ tin cậy cũng không cao nhưng vẫn khiến cư dân mạng cảm thấy hào hứng vì sự kết đôi thú vị này. Bởi trước đó, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ từng tham gia ghi hình chung trong chương trình thực tế Keep Running. Tại đây, bộ đôi đã tạo ra một bầu không khí cực vui vẻ và không ngừng chọc mọi người phải cười nghiêng ngả. 

Xôn xao thông tin Vương Hạc Đệ trở thành 'người tình' của Bạch Lộc trong dự án phim tình cảm lãng mạn - Ảnh 2

Trước khi có tin đồn đoàn làm phim tiếp cận Vương Hạc Đệ, có nguồn tin tiết lộ nam chính Thời Yến sẽ do nam thần Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên - Dương Dương đảm nhận, còn Bạch Lộc thủ vai Trịnh Như Ý. Ngoài Dương Dương và Vương Hạc Đệ, dân tình cũng từng tích cực đề cử Nhậm Gia Luân, Hứa Khải cho vai diễn Thời Yến. 

Vương Hạc Đệ từng là nam diễn viên kém tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Những bộ phim anh tham gia như Vườn Sao Băng, Ngộ Long, Cuộc Sống Lý Trí đều không gây được tiếng vang, thậm chí còn phải nhận những ý kiến trái chiều vì chất lượng cũng như diễn xuất. Phải mãi đến Thương Lan Quyết, nam diễn viên mới bất ngờ thu hút sự quan tâm từ công chúng. Chính vì vậy, những dự án của anh chàng trong thời gian sắp tới cũng liên tục thu hút sự chú ý của khán giả.

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