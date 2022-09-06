Hé lộ lý do quyết định Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử khó mà sánh ngang hàng với tuyệt phẩm của Bạch Lộc về phim có cái kết ngược hay nhất

Sao quốc tế 06/09/2022 15:23

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử - Thành Nghị đã chính thức nói lời chào tạm biệt khán giả bằng một cái kết không thể nào buồn hơn dành cho người hâm mộ.

Mới đây, bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử - Thành nghị đóng chính đã kết thúc sau hơn 1 tháng lên sóng. Cái kết đau buồn của cặp đôi chính không khỏi khiến cho những người yêu thích bộ phim cảm thấy vô cùng hụt hẫng, thậm chí nhiều người còn cho rằng đây là một bộ phim không dành cho những ai đam mê một tình yêu đẹp mãn nguyện bởi nó sẽ khiến cho người xem phải cảm thấy vô cùng thất vọng đấy.

Hé lộ lý do quyết định Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử khó mà sánh ngang hàng với tuyệt phẩm của Bạch Lộc về phim có cái kết ngược hay nhất - Ảnh 1
Hé lộ lý do quyết định Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử khó mà sánh ngang hàng với tuyệt phẩm của Bạch Lộc về phim có cái kết ngược hay nhất - Ảnh 2
Phân đoạn khiến nhiều người hụt hẫng trong Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

Theo đó ở tập cuối Trầm Vụn Hương Phai, Ứng Uyên (Thành Nghị) đã quyết định hi sinh để bảo vệ cho chúng sinh tam giới. Quá đau lòng trước sự ra đi của người yêu Nhan Đàm (Dương Tử) cũng quyết định quyên sinh bằng cách bóp nát nửa trái tim còn lại. Chứng kiến phân đoạn trên netizen cho rằng biên kịch đã quá nhẫn tâm với khán giả bởi hầu như mọi người đều đã chờ đợi một cái kết có hậu cho cặp đôi chính. 

Nhiều khán giả cho rằng Trầm Vụn Hương Phai xứng đáng nằm trong danh sách tuyệt phẩm BE như Châu Sinh Như Cố của Bạch Lộc – Nhậm Gia Luân. Tuy nhiên, theo một số bộ phận netizen cho rằng nói Trầm Vụn Hương Phai là phim có cái kết đau lòng còn có thể chấp nhận được chứ để mà so với tuyệt phẩm Châu Sinh Như Cố thực sự là một trời một vực. 

Hé lộ lý do quyết định Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử khó mà sánh ngang hàng với tuyệt phẩm của Bạch Lộc về phim có cái kết ngược hay nhất - Ảnh 3

Hé lộ lý do quyết định Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử khó mà sánh ngang hàng với tuyệt phẩm của Bạch Lộc về phim có cái kết ngược hay nhất - Ảnh 4
Chau Sinh Như Cố được đánh giá nhỉnh hơn nhiều so với Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

Cụ thể ở thời điểm phát sóng tập cuối, Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân đã gây sốt màn ảnh nhỏ và khiến bao khán giả rơi nước mắt. Có thể nói, Châu Sinh Như Cố là một trong những tuyệt phẩm BE bạo thoát vòng trong năm 2021.

Trong khi đó, hiệu ứng tập cuối của Trầm Vụn Hương Phai lại có phần kém nhiệt hơn. Phim hầu như chỉ gây sốt với cộng đồng fan của diễn viên chứ ít được khán giả quan tâm, bàn luận. Ngoài ra việc trước đó dù mang danh là phim được đầu tư ''khủng'' nhưng thành tích mà dự án này đạt được là khá khiêm tốn, thậm chí các bộ phim ít được đầu tư hơn là Tinh Hán Xán Lạn hay Thương Lan Quyết đều tỏ ra nhỉnh hơn nhiều so với Trầm Vụn Hương Phai. 

Dù vậy, cũng không thể phủ nhận được rằng Trầm Vụn Hương Phai vẫn là một trong những dự án phim nổi bật hè năm nay.

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