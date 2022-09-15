'Phù Đồ Duyên' tung hình poster nhân vật: Vương Hạc Đệ tiếp tục 'hắc hóa', Trần Ngọc Kỳ nhan sắc 'lên hương' bất ngờ

Sao quốc tế 15/09/2022 19:19

Bộ phim "Phù Đồ Duyên" do Vương Hạc Đệ tham gia cùng Trần Ngọc Kỳ đã tung ra những hình ảnh poster đầu tiên.

Mới đây, Phù Đồ Duyên - bộ phim mới nhất mà Vương Hạc Đệ tham gia cùng Trần Ngọc Kỳ đã tung ra những hình ảnh poster đầu tiên, cho thấy một lần nữa Vương Hạc Đệ lại vào vai ác nam, sau Đông Phương Thanh Thương đã quá thành công trong Thương Lan Quyết.

Ở những hình ảnh đầu tiên trong trailer, Vương Hạc Đệ được khen ngợi với ánh mắt hắc hóa, bên ngoài tỏ ra nhẫn tâm nhưng bên trong chất chứa đầy tâm sự.

'Phù Đồ Duyên' tung hình poster nhân vật: Vương Hạc Đệ tiếp tục 'hắc hóa', Trần Ngọc Kỳ nhan sắc 'lên hương' bất ngờ - Ảnh 1
'Phù Đồ Duyên' tung hình poster nhân vật: Vương Hạc Đệ tiếp tục 'hắc hóa', Trần Ngọc Kỳ nhan sắc 'lên hương' bất ngờ - Ảnh 2

Vương Hạc Đệ có thể không phải là diễn viên xuất sắc nhưng với bất cứ nhân vật ác nam nào, anh chàng thực sự là một lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Do đó, khán giả đã đặt kỳ vọng sau Thương Lan Quyết, nam diễn viên sẽ tiếp tục vươn tầm danh tiếng với Phù Đồ Duyên.

Tuy nhiên, khác với Vương Hạc Đệ, nhiều người lại tỏ ra lo lắn đối với Trần Ngọc Kỳ. Nữ diễn viên từng bị mang tiếng là diễn viên "một màu", không có phim hot và thường xuyên "nhấn chìm" phản ứng hóa học với bạn diễn nam.

'Phù Đồ Duyên' tung hình poster nhân vật: Vương Hạc Đệ tiếp tục 'hắc hóa', Trần Ngọc Kỳ nhan sắc 'lên hương' bất ngờ - Ảnh 3
'Phù Đồ Duyên' tung hình poster nhân vật: Vương Hạc Đệ tiếp tục 'hắc hóa', Trần Ngọc Kỳ nhan sắc 'lên hương' bất ngờ - Ảnh 4
'Phù Đồ Duyên' tung hình poster nhân vật: Vương Hạc Đệ tiếp tục 'hắc hóa', Trần Ngọc Kỳ nhan sắc 'lên hương' bất ngờ - Ảnh 5
'Phù Đồ Duyên' tung hình poster nhân vật: Vương Hạc Đệ tiếp tục 'hắc hóa', Trần Ngọc Kỳ nhan sắc 'lên hương' bất ngờ - Ảnh 6
'Phù Đồ Duyên' tung hình poster nhân vật: Vương Hạc Đệ tiếp tục 'hắc hóa', Trần Ngọc Kỳ nhan sắc 'lên hương' bất ngờ - Ảnh 7
'Phù Đồ Duyên' tung hình poster nhân vật: Vương Hạc Đệ tiếp tục 'hắc hóa', Trần Ngọc Kỳ nhan sắc 'lên hương' bất ngờ - Ảnh 8

Phù Đồ Duyên là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ, có nội dung xoanh quay sự hi vọng và cứu rỗi, kể về câu chuyện tình yêu của thái giám Minh triều Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) và nữ chính là Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ). Bộ Âm Lâu là một nhân tài vừa lọt qua vòng tuyển tú lại không may nhận được chỉ thị sẽ bị tuẫn táng theo Tiên đế. Thế nhưng trong cái rủi lại có cái may, nàng được tân hoàng nhìn trúng và được Tiêu Đạt cứu mạng sau đó an bài cho sống trong Tiêu phủ.

Ngày qua ngày Âm Lâu và Tiêu Đạc chung sống cùng nhau đã dần nảy sinh tình cảm, nhưng cả hai cũng chỉ đành chôn chặt trong lòng vì trở ngại thân phận. Đối mặt với trùng trùng gian truân trắc trở, sự chèn ép của tân hoàng và bí mật đằng sau thân phận của Tiêu Đạt, liệu vận mệnh của bộ đôi sẽ đi về đâu và họ sẽ có một cái kết có hậu?

Phù Đồ Duyên vừa tung trailer, diễn xuất Vương Hạc Đệ được nhận xét 'hợp vai ác nam nhưng tiếc là ánh mắt còn thiếu một chút công công tà khí'

Phù Đồ Duyên vừa tung trailer, diễn xuất Vương Hạc Đệ được nhận xét 'hợp vai ác nam nhưng tiếc là ánh mắt còn thiếu một chút công công tà khí'

‘Phù Đồ Duyên’ do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính vừa tung trailer, diễn xuất Vương Hạc Đệ được một netizen nhận xét là 'hợp vai ác nam nhưng thiếu một chút công công tà khí'.

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