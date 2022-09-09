Bằng chứng cho thấy danh tiếng Vương Hạc Đệ đang giảm sút sau khi Thương Lan Quyết kết thúc?

Được biết, Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân).

Thương Lan Quyết bùng nổ đã giúp cho tên tuổi của Vương Hạc Đệ từ một diễn viên mờ nhạt bỗng vụt sáng trở thành tâm điểm Cbiz , nhận được sự chú ý lớn và có chỗ đứng trong lòng khán giả. Nhưng có vẻ danh tiếng của nam diễn viên chỉ là nhất thời vì sau khi Thương Lan Quyết kết thúc không bao lâu mọi chuyện diễn biến sang một hướng khác.

Khi Thương Lan Quyết vẫn còn đang phát sóng, Vương Hạc Đệ có số lượng tạp chí bán được vô cùng ấn tượng - Ảnh: Internet

Khi Thương Lan Quyết vẫn còn đang phát sóng, nhờ vào thành công của phim, Vương Hạc Đệ có số lượng tạp chí bán được vô cùng ấn tượng. Vào thời điểm tên tuổi nam diễn viên hot nhất, đã có hơn 60.000 bản tạp chí của Vương Hạc Đệ được bán ra. Đây là con số thậm chí cả những đỉnh lưu cũng ước muốn có được.

Tuy nhiên, mới đây, khi bộ phim Thương Lan Quyết kết thúc không được bao lâu, số lượng này đã sụt giảm đi đáng kể. Theo thống kê trên trang web, mới chỉ có 8000 bản tạp chí được tiêu thụ. Đây là con số chênh lệch khá lớn với lần trước. Kèm theo đó, nhiều bình luận cho rằng Vương Hạc Đệ tuy có gương mặt đẹp nhưng cách tạo dáng có vẻ nhàm chán, không sáng tạo.

Khi bộ phim Thương Lan Quyết kết thúc không được bao lâu, số lượng này đã sụt giảm đi đáng kể - Ảnh: Internet

Cho dù Vương Hạc Đệ quả thực thu về lượng fan không nhỏ, cũng thành công có được kha khá sự chú ý của các đạo diễn phim, nhưng để nói đã trở thành sao lưu lượng ngang hàng với Cung Tuấn, Vương Nhất Bác… thì chưa đúng. Nam diễn viên cần chăm chỉ, nỗ lực hơn nữa mới có thể duy trì tên tuổi của mình sau khi Thương Lan Quyết kết thúc.

Vương Hạc Đệ cần chăm chỉ, nỗ lực hơn nữa mới có thể duy trì tên tuổi của mình sau khi Thương Lan Quyết kết thúc - Ảnh: Internet

Thành công của Thương Lan Quyết đã đưa tên tuổi của Vương Hạc Đệ đến gần với khán giả hơn, nhưng khả năng duy trì nhiệt lượng của ngôi sao 9x dường như không được khả quan lắm. Có lẽ, Vương Hạc Đệ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để tăng thêm sức nóng cho bản thân.