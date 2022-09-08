Rộ tin Vương Hạc Đệ 'tái hợp' Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết ngoại truyện khiến cộng đồng Fan Couple dậy sóng?

Mới đây, trên mạng Weibo xứ Trung vừa rộ lên thông tin Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đóng chính dự kiến sẽ quay phiên ngoại của phim khiến cộng đồng Fan Couple dậy sóng.

Thành công của Thương Lan Quyết trong mùa hè năm nay đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân . Nhiều netizen dành sự yêu thích cho màn chemistry cực ngọt của cặp đôi trên phim nên luôn trông chờ màn tái hợp của cặp đôi.

Trong một bài viết gần đây vào hôm 7/9, trang đó cũng thông báo thông tin đang chờ xét duyệt kèm ảnh xe điện chở một thùng vàng.

Cụ thể, trên một trang quảng cáo xe điện vào ngày 29/8 đã đăng tải bài viết sẽ xin cấp trên kinh phí làm phiên ngoại Thương Lan Quyết.

Trang đó cũng đăng thông tin đang chờ xét duyệt kèm ảnh xe điện chở một thùng vàng- Ảnh: Internet

Không biết thực hư ra sao nhưng phần đông các netizen đã để lại bình luận hy vọng là thật để được gặp lại cặp đôi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân trên phim. Một số khác không tin tưởng vào thông tin này, cho rằng đó chỉ là chiêu trò quảng cáo của hãng xe.

- "Làm cái phiên ngoại 15p thôi cũng đc về cuộc sống hôn nhân của đôi bạn trẻ đi, năn nỉ!"

- "Chưa bao giờ tôi muốn đạo diễn "cô dâu 8 tuổi" đoạt xá ông đạo diễn Thương Lan Quyết như bây giờ."

- "Chiêu trò quảng cáo chắc rồi. Xin kinh phí làm phiên ngoại là phải quay thêm phiên ngoại à? Cô Ngu Thư Hân đang trong đoàn phim khác thì quay kiểu gì?"

-"Đừng lừa trái tim bé bỏng này của tôi nhé"

Được biết, Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đóng chính là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đóng chính là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet

Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân).