Thương Lan Quyết kết thúc, Ngu Thư Hân có hành động này dành cho Vương Hạc Đệ khiến fan tấm tắc khen ngợi?

Sau khi Thương Lan Quyết kết thúc, Ngu Thư Hân đã chủ động có hành động này với Vương Hạc Đệ khiến dân tình khen ngợi không ngừng.

Trong mùa hè năm nay, bộ phim Thương Lan Quyết từ lúc bắt đầu công chiếu đến hiện tại đã có màn bùng nổ ấn tượng và trở thành phim ‘bạo hồng’ được nhiều khán giả yêu thích. Cùng với sự nổi tiếng của phim thì nam nữ chính là Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân cũng nhận được sự yêu mến lớn từ phía người hâm mộ. Cùng với sự nổi tiếng của Thương Lan Quyết thì Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân cũng nhận được sự yêu mến lớn từ phía người hâm mộ - Ảnh: Internet Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân).

Được biết, để quảng bá cho bộ phim, việc hai diễn viên phải giao lưu tuyên truyền là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, sau khi Thương Lan Quyết kết thúc, Ngu Thư Hân được cho là không còn liên lạc với Vương Hạc Đệ. Điều này dễ hiểu bởi vốn dĩ nam diễn viên đã có bạn gái. Nếu cả hai có tương tác quá thân mật sẽ khiến fan couple gán ghép bất chấp, dễ ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân của nam diễn viên. Sau khi Thương Lan Quyết kết thúc, Ngu Thư Hân được cho là không còn liên lạc với Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Ngu Thư Hân cũng chuẩn bị có bộ phim khác sắp lên sóng là Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người. Lẽ dĩ nhiên, nữ diễn viên sẽ phải hợp tác tuyên truyền với Trương Bân Bân trong thời gian tới. Việc Ngu Thư Hân hạn chế thân mật với Vương Hạc Đệ là hành động chuyên nghiệp, tinh tế để không làm ảnh hưởng đến đoàn phim.

Ngu Thư Hân cũng chuẩn bị có bộ phim khác sắp lên sóng là Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người - Ảnh: Internet Mặc dù Thương Lan Quyết đã kết thúc nhưng cặp nhân vật Nguyệt tôn Đông Phương Thanh Thương và Hoa Lan Nhỏ vẫn rất được yêu thích. Điều này có được là bởi diễn xuất và sự nỗ lực trong việc tuyên truyền phim của hai diễn viên chính. Cả Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đều được khen ngợi là kính nghiệp và hết mình vì bộ phim.

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