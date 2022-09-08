Sau loạt thành tích của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ được xướng tên là sao nam hot nhất năm 2022

Sau thành công bùng nổ của ‘hắc mã’ Thương Lan Quyết, vai diễn Đông Phương Thanh Thương của Vương Hạc Đệ đã trở thành hiện tượng khắp các mạng xã hội, từ đó cái tên Vương Hạc Đệ cũng trở nên siêu hot trong cộng đồng mạng.

Sau thành công bùng nổ của ‘hắc mã’ Thương Lan Quyết, vai diễn Đông Phương Thanh Thương của Vương Hạc Đệ đã trở thành hiện tượng khắp các mạng xã hội, từ đó cái tên Vương Hạc Đệ cũng trở nên siêu hot trong cộng đồng mạng. Vai diễn Đông Phương Thanh Thương của Vương Hạc Đệ đã trở thành hiện tượng khắp các mạng xã hội - Ảnh: Internet Được biết, Thương Lan Quyết do Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đóng chính được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân).

Thương Lan Quyết do Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đóng chính được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet Đông Phương Thanh Thương là đại ma đầu mạnh nhất tam giới, sau trận chiến với Xích Địa nữ tử bị trọng thương, phong ấn suốt vạn năm. Hoa Lan Nhỏ là tiểu hoa tiên bên cạnh Ti Mệnh, đơn thuần, lương thiện. Vì một sự cố “nhỏ”, Hoa Lan Nhỏ vô tình gặp gỡ Đông Phương Thanh Thương, phá giải phong ấn và trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ với đại ma đầu. Nhiều ngày bên nhau, cả hai từ oan gia dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Cùng điểm lại một số thành tích đáng nể của Vương Hạc Đệ và Thương Lan Quyết được nhiều netzen thống kê trong một tháng phát sóng:

-Hotsearch về Vương Hạc Đệ trên weibo là hơn 300 cái, trên douyin hơn 250 cái, trên kuaishou hơn 150 cái -Lượt follow weibo tăng cao nhất 1 ngày: 510.000 fan -Lượt follow weibo tăng trong thời gian chiếu: hơn 3,5 triệu fan -Siêu thoại tăng hơn 800.000 fan, lượt điểm danh siêu thoại ngày cao nhất 240.000 -Lượt đọc các chủ đề về Vương Hạc đệ trên weibo lên đến 22,5 tỷ, lượt thảo luận lên đến gần 10 triệu. Lượt đọc tren douyin là 15,2 tỷ Một số thành tích đáng nể của Vương Hạc Đệ và Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet Ngoài ra, bộ phim Thương Lan Quyết là phim phá kỷ lục ‘đạn mạc’ (bình luận chạy trên màn hình), đạt top1 điểm nhiệt, top 1 lượt bình luận, top 1 lượt xem toàn cầu của IQIYI năm 2022, đạt top2 trong lịch sử điểm nhiệt của IQIYI. Vương Hạc Đệ được xướng tên là sao nam hot nhất năm 2022 - Ảnh: Internet Với những thành tích trên, Vương Hạc Đệ được xướng tên cho vị trí sao nam hot nhất năm 2022.

Fan Thành Nghị và fan Vương Hạc Đệ combat cực căng chỉ vì ly trà sữa màu hồng và cái kết bất ngờ? Vương Hạc Đệ và Thành Nghị đã tham gia ghi hình Xin Chào Thứ Bảy. Điều đáng chú ý không phải là hình ảnh các nam thần trên chương trình mà lại là màn đấu tố cực căng giữa fan Thành Nghị và fan Vương Hạc Đệ trên quảng trường chỉ vì ly trà sữa màu hồng.

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