Rộ tin Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ nếu lên sóng sẽ nhiệt cao không thua kém Thương Lan Quyết, netizen phán một chữ 'chê' dành cho nữ chính?

Có ý kiến cho rằng Vương Hạc Đệ cần bộ phim này để chứng minh diễn xuất của mình, Trần Ngọc Kỳ cũng cần bộ này để thoát khỏi tình trạng ngày càng phai nhạt. Nếu bộ phim lên sóng có thể sẽ có nhiệt cao không thua kém gì Thương Lan Quyết.

Sau sự bùng nổ của Thương Lan Quyết, tên tuổi của Vương Hạc Đệ có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Tiếp nối những thành công đó, phim mới của Vương Hạc Đệ có tên ‘Phù Đồ Duyên’ dự kiến lên sóng vào tháng 9 năm nay. Phim mới của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có tên ‘Phù Đồ Duyên’ dự kiến lên sóng vào tháng 9 năm nay - Ảnh: Internet Trong phim lần này, Vương Hạc Đệ sẽ nên duyên cùng Trần Ngọc Kỳ, nữ diên viên từng gây ấn tượng với khán giả trong vai công chúa Ma Tộc của bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương. Ngoài Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Hà Nhuận Đông, Tăng Lê…

Được biết, Phù Đỗ Duyên là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Phủ Đồ Tháp của tác giả Vưu Tử Tỷ. Nội dung xoanh quay sự hi vọng và cứu rỗi, kể về câu chuyện tình yêu của thái giảm Minh triều Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) và nữ chính là Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ). Bộ Âm Lâu là một nhân tài vừa lọt qua vòng tuyển tủ lại không may nhận được chỉ thị sẽ bị tuẫn tăng theo Tiên Đế. Thế nhưng trong cải rủi lại có cái may, nàng được tận hoàng nhìn trùng và được Tiêu Đạt cứu mạng sau đó an bài cho sống trong Tiêu phủ. Ngày qua ngày Âm Lâu và Tiêu Đạc chung sống cùng nhau đã dần nảy sinh tình cảm, nhưng cả hai cũng chỉ đành chôn chặt trong lòng vì trở ngại thân phận. Đối mặt với trùng trùng gian truân trắc trở , sự chèn ép của tân hoảng và bí mật đằng sau thân phận của Tiêu Đạt, liệu vận mệnh của bộ đôi sẽ đi về đâu và họ sẽ có một cái kết có hậu.

Phù Đỗ Duyên là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Phủ Đồ Tháp của tác giả Vưu Tử Tỷ - Ảnh: Internet Mới đây, một blogger có một bài viết chia sẻ về sự kết hợp lần này của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ trong bộ phim Phủ Đồ Duyên. Cụ thể, blogger cảm thấy bản thân cốt truyện khá hay, nam chính Vương Hạc Đệ hiện đang rất hot, nữ chính tính cách ngây ngô, có chút đỏng đảnh phù hợp với Trần Ngọc Kỳ. Thiết kế nhân vật của nam chính cũng dễ hút fan. Hiện tại, Vương Hạc Đệ cần bộ phim này để chứng minh diễn xuất của mình. Trần Ngọc Kỳ cũng cần bộ này để thoát khỏi tình trạng ngày càng phai nhạt. Nếu bộ phim lên sóng có thể sẽ có nhiệt cao không thua kém gì Thương Lan Quyết. Có blogger cho rằng nếu bộ phim Phù Đồ Duyên lên sóng có thể sẽ có nhiệt cao không thua kém gì Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet Tuy nhiên, ý kiến trên lại thu về nhiều bình luận trái chiều, phần đông đều hướng về chê diễn xuất của Trần Ngọc Kỳ vì nữ diễn viên hiếm khi nào có chemistry với bạn diễn trên phim. -“Trần Ngọc Kỳ có vẻ không hợp với hình tượng ngây thơ đáng yêu. Thôi coi vì Vương Hạc Đệ và cốt truyện đi chứ cảm giác couple của phim lạc quẻ lắm đó” -“Trần Ngọc Kỳ phim nào diễn cũng dở với chả có chemistry gì, Vương Hạc Đệ sau Thương Lan Quyết thì đúng là có tiến bộ nhưng mà vẫn lên xuống tuỳ lúc nên không dám hy vọng” -“Hóng quá. Vương Hạc Đệ thì hot rồi, không biết có tiếp tục giữ nhiệt tốt không. Trền Ngọc Kỳ thì hên xui” Hiện tại, nhiều netizen tiếp tục hóng chờ Phù Đồ Duyên lên sóng để xem màn kết hợp này của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ có chemistry thực sự đáng mong đợi hay không.

Sau loạt thành tích của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ được xướng tên là sao nam hot nhất năm 2022 Sau thành công bùng nổ của ‘hắc mã’ Thương Lan Quyết, vai diễn Đông Phương Thanh Thương của Vương Hạc Đệ đã trở thành hiện tượng khắp các mạng xã hội, từ đó cái tên Vương Hạc Đệ cũng trở nên siêu hot trong cộng đồng mạng.

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