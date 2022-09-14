Phù Đồ Duyên vừa tung trailer, diễn xuất Vương Hạc Đệ được nhận xét 'hợp vai ác nam nhưng tiếc là ánh mắt còn thiếu một chút công công tà khí'

‘Phù Đồ Duyên’ do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính vừa tung trailer, diễn xuất Vương Hạc Đệ được một netizen nhận xét là 'hợp vai ác nam nhưng thiếu một chút công công tà khí'.

Từ sau thành công của Thương Lan Quyết, tên tuổi của Vương Hạc Đệ có chỗ đứng trong lòng công chúng. Chính vì thế, những dự án mới của ‘Đông Phương Thanh Thương’ luôn được các fan hâm mộ để mắt tới. Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet Mới đây nhất, dự án ‘Phù Đồ Duyên’ do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính vừa tung poster và trailer đã gây bão cộng đồng mạng. Trong số đó, một blogger đã có lời nhận xét dành cho Vương Hạc Đệ "Vương Hạc Đệ quả thật rất hợp với vai ác nam, đặc biệt ánh mắt hướng về phía trước nhìn người mang cảm giác sắc lạnh, có chút đạng sợ. Nhưng khá tiếc là còn thiếu một chút công công tà khí, cần âm hiểm hơn nữa. So với bộ phim trước diễn xuất cũng rất được. Thật sự rất đáng mong chờ".

Diễn xuất của Vương Hạc Đệ trong trailer Phù Đồ Duyên - Ảnh: Internet Ngay bên dưới bài viết, nhiều khán giả đã để lại bình luận phản bác ý kiến trên vì diễn xuất Vương Hạc Đệ tà khí hay không phải đợi phim lên sóng mới kết luận được. Phần đông các fan mong chờ lịch phim được công bố để được gặp lại mỹ nam ‘Đông Phương Thanh Thương’ trong một tạo hình khác.

-“Tà khí hay không nữa xem phim mới biết, đây mới chỉ là trailer thôi. Quá ok rồi” -“Mong mọi người đón chờ phim và tiếp nhận một Tiêu Đạc do Vương Hạc Đệ diễn giải, xin nhận tất cả những lời khen chê để cậu ấy trưởng thành và nhắc nhở bản thân tự phấn đấu hơn. Mong iQIYI mau ra lịch chiếu để tôi còn đi trải thảm đỏ đón Tiêu đại nhân” -“Thời nay chuộng nam chính tà ác, càng tà ác chị em càng nghiện, thế giới này điên thật rồi” -“Không hiểu sao giờ thấy phim nào có nam chính ác ác trong đầu tự động nghĩ đến mặt anh” Phù Đồ Duyên là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Phủ Đồ Tháp của tác giả Vưu Tử Tỷ - Ảnh: Internet Được biết, Phù Đồ Duyên là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Phủ Đồ Tháp của tác giả Vưu Tử Tỷ, có nội dung kể về tình yêu của thái giám Minh triều Tiêu Đạt (Vương Hạc Đệ) và nữ chính là Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ). Nữ diễn viên từng gây ấn tượng với khán giả trong vai công chúa Ma Tộc của bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương.

Bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba 'tám lạng, nửa cân' với khả năng 'xào couple' với các sao nam? Không ít người cho rằng Triệu Lộ Tư chỉ biết cọ nhiệt mỹ nữ Tân Cương, còn chuyên đi xào couple với các sao nam. Tuy nhiên, trên thực tế, Địch Lệ Nhiệt Ba với Triệu Lộ Tư cũng “kẻ tám lạng người nửa cân” trong việc ‘xào couple’.

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