Phù Đồ Duyên vừa tung trailer, diễn xuất Vương Hạc Đệ được nhận xét 'hợp vai ác nam nhưng tiếc là ánh mắt còn thiếu một chút công công tà khí'

Sao quốc tế 14/09/2022 14:25

‘Phù Đồ Duyên’ do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính vừa tung trailer, diễn xuất Vương Hạc Đệ được một netizen nhận xét là 'hợp vai ác nam nhưng thiếu một chút công công tà khí'.

Từ sau thành công của Thương Lan Quyết, tên tuổi của Vương Hạc Đệ có chỗ đứng trong lòng công chúng. Chính vì thế, những dự án mới của ‘Đông Phương Thanh Thương’ luôn được các fan hâm mộ để mắt tới.

Phù Đồ Duyên vừa tung trailer, diễn xuất Vương Hạc Đệ được nhận xét 'hợp vai ác nam nhưng tiếc là ánh mắt còn thiếu một chút công công tà khí' - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, dự án ‘Phù Đồ Duyên’ do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính vừa tung poster và trailer đã gây bão cộng đồng mạng. Trong số đó, một blogger đã có lời nhận xét dành cho Vương Hạc Đệ "Vương Hạc Đệ quả thật rất hợp với vai ác nam, đặc biệt ánh mắt hướng về phía trước nhìn người mang cảm giác sắc lạnh, có chút đạng sợ. Nhưng khá tiếc là còn thiếu một chút công công tà khí, cần âm hiểm hơn nữa. So với bộ phim trước diễn xuất cũng rất được. Thật sự rất đáng mong chờ".

Phù Đồ Duyên vừa tung trailer, diễn xuất Vương Hạc Đệ được nhận xét 'hợp vai ác nam nhưng tiếc là ánh mắt còn thiếu một chút công công tà khí' - Ảnh 2
Phù Đồ Duyên vừa tung trailer, diễn xuất Vương Hạc Đệ được nhận xét 'hợp vai ác nam nhưng tiếc là ánh mắt còn thiếu một chút công công tà khí' - Ảnh 3 
Phù Đồ Duyên vừa tung trailer, diễn xuất Vương Hạc Đệ được nhận xét 'hợp vai ác nam nhưng tiếc là ánh mắt còn thiếu một chút công công tà khí' - Ảnh 4 
Phù Đồ Duyên vừa tung trailer, diễn xuất Vương Hạc Đệ được nhận xét 'hợp vai ác nam nhưng tiếc là ánh mắt còn thiếu một chút công công tà khí' - Ảnh 5

Diễn xuất của Vương Hạc Đệ trong trailer Phù Đồ Duyên - Ảnh: Internet

Ngay bên dưới bài viết, nhiều khán giả đã để lại bình luận phản bác ý kiến trên vì diễn xuất Vương Hạc Đệ tà khí hay không phải đợi phim lên sóng mới kết luận được. Phần đông các fan mong chờ lịch phim được công bố để được gặp lại mỹ nam ‘Đông Phương Thanh Thương’ trong một tạo hình khác.

-“Tà khí hay không nữa xem phim mới biết, đây mới chỉ là trailer thôi. Quá ok rồi”

-“Mong mọi người đón chờ phim và tiếp nhận một Tiêu Đạc do Vương Hạc Đệ diễn giải, xin nhận tất cả những lời khen chê để cậu ấy trưởng thành và nhắc nhở bản thân tự phấn đấu hơn. Mong iQIYI mau ra lịch chiếu để tôi còn đi trải thảm đỏ đón Tiêu đại nhân”

-“Thời nay chuộng nam chính tà ác, càng tà ác chị em càng nghiện, thế giới này điên thật rồi”

-“Không hiểu sao giờ thấy phim nào có nam chính ác ác trong đầu tự động nghĩ đến mặt anh”

Phù Đồ Duyên vừa tung trailer, diễn xuất Vương Hạc Đệ được nhận xét 'hợp vai ác nam nhưng tiếc là ánh mắt còn thiếu một chút công công tà khí' - Ảnh 6
Phù Đồ Duyên là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Phủ Đồ Tháp của tác giả Vưu Tử Tỷ - Ảnh: Internet

Được biết, Phù Đồ Duyên là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Phủ Đồ Tháp của tác giả Vưu Tử Tỷ, có nội dung kể về tình yêu của thái giám Minh triều Tiêu Đạt (Vương Hạc Đệ) và nữ chính là Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ). Nữ diễn viên từng gây ấn tượng với khán giả trong vai công chúa Ma Tộc của bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương.

Bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba 'tám lạng, nửa cân' với khả năng 'xào couple' với các sao nam?

Bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba 'tám lạng, nửa cân' với khả năng 'xào couple' với các sao nam?

Không ít người cho rằng Triệu Lộ Tư chỉ biết cọ nhiệt mỹ nữ Tân Cương, còn chuyên đi xào couple với các sao nam. Tuy nhiên, trên thực tế, Địch Lệ Nhiệt Ba với Triệu Lộ Tư cũng “kẻ tám lạng người nửa cân” trong việc ‘xào couple’.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ diễn viên Vương Hạc Đệ sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba 'tám lạng, nửa cân' với khả năng 'xào couple' với các sao nam?

Bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba 'tám lạng, nửa cân' với khả năng 'xào couple' với các sao nam?

Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khiến fan ngã ngửa trước ảnh không photoshop

Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khiến fan ngã ngửa trước ảnh không photoshop

Vương Hạc Đệ, Ngô Lỗi và dàn mỹ nam được các netizen bình chọn là nam chính cổ trang hot nhất năm nay

Vương Hạc Đệ, Ngô Lỗi và dàn mỹ nam được các netizen bình chọn là nam chính cổ trang hot nhất năm nay

Tạo hình cổ trang của Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Dương Mịch đều do cùng bàn tay của stylist này tạo nên?

Tạo hình cổ trang của Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Dương Mịch đều do cùng bàn tay của stylist này tạo nên?

Ekip Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư bị tố phá hoại flycam của trường học, nhận về 'gạch đá' của cộng đồng mạng

Ekip Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư bị tố phá hoại flycam của trường học, nhận về 'gạch đá' của cộng đồng mạng

Sau Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư chuẩn bị tái hợp với Ngô Lỗi và Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án khủng khiến cư dân mạng bật chế độ 'hóng'?

Sau Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư chuẩn bị tái hợp với Ngô Lỗi và Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án khủng khiến cư dân mạng bật chế độ 'hóng'?

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 22 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 22 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 22 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI