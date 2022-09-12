Hành động này của Vương Hạc Đệ và Ngô Lỗi dành cho đồng nghiệp nữ xứng đáng nhận 100 điểm của fan?

Các fan hâm mộ của Vương Hạc Đệ và Ngô Lỗi đã đào lại khoảnh khắc hai nam thần từng có hành động lịch thiệp với nữ đồng nghiệp khiến các khán giả hết mực khen ngợi.

Vương Hạc Đệ và Ngô Lỗi là hai mỹ nam Hoa Ngữ nổi tiếng nhất Cbiz hiện nay. Từ sau thành công của hai bộ phim Thương Lan Quyết (Vương Hạc Đệ đóng chính) và Tinh Hán Xán Lạn (Ngô Lỗi đóng chính) tên tuổi của hai nam thần có chỗ đứng trong lòng khán giả và thu về lượt fan khủng. Vì thế những gì liên quan đến hai cái tên Vương Hạc Đệ và Ngô Lỗi luôn là điều mà khán giả quan tâm. Vương Hạc Đệ và Ngô Lỗi là hai mỹ nam Hoa Ngữ nổi tiếng nhất Cbiz hiện nay - Ảnh: Internet Mới đây, các fan hâm mộ của Vương Hạc Đệ và Ngô Lỗi đã đào lại khoảnh khắc đắt giá của hai nam thần. Cụ thể, Vương Hạc Đệ và Ngô Lỗi từng có hành động lịch thiệp với nữ đồng nghiệp khiến các giả hết mực khen ngợi.

Theo đó, tại show Xin Chào Thứ Bảy, khi một nữ đồng nghiệp gặp sự cố về trang phục, Vương Hạc Đệ đã cố tình lấy thân mình ra che chắn để cô ấy có thể chỉnh trang lại quần áo. Vương Hạc Đệ che chắn cho đồng nghiệp nữ khi cô gặp sự cố trang phục - Ảnh: Internet Còn về phần Ngô Lỗi, trong một buổi họp báo cùng Trương Tử Phong, micro của một nữ đồng nghiệp đã gặp sự cố mất tiếng, Ngô Lỗi liền nhanh trí đưa micro của mình cho cô ấy.

Ngô Lỗi đưa micro cho đồng nghiệp nữ khi micro của cô không phát ra tiếng - Ảnh: Internet Những hành động tuy nhỏ của hai mỹ nam Vương Hạc Đệ và Ngô Lỗi nhưng được các fan hâm mộ đánh giá cao vì dù là những sao nam nổi tiếng nhưng lại rất tinh tế, biết cách quan tâm tới mọi người. -“Cậu Đệ trẻ tuổi nhưng rất chu đáo luôn á, xem show thấy rõ, từ tỉ tỉ đến muội muội đến các huynh đệ” -“Ngô Lỗi đó giờ đc khen EQ cao mà, trả lời phỏng vấn cũng mặn mòi nữa” -“100 điểm và 1000 tim cho hai bạn Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ” -“Có lẽ do có người yêu rồi nên Vương Hạc Đệ rất biết cách quan tâm và chăm sóc cho phái nữ. Còn Ngô Lỗi thì xưa giờ vẫn luôn tinh tế, từ lời nói hay cử chỉ nhỏ nhất đều thể hiện được anh ấy là người đàn ông lịch thiệp”

Lý Dịch Phong từng bị đàn anh trong giới mỉa mai vì dính líu tới việc 'công kích' một nữ MC? Lý Dịch Phong từng có nhiều tương tác với nữ MC Ngô Hân trong một chương trình. Sau đó, nhiều khán giả yêu thích cả hai nên đã gán ghép Lý Dịch Phong và Ngô Hân. Tuy nhiên, hành động này vô tình khiến một bộ phận fan của nam diễn viên liên tục lên tiếng mắng chửi, thậm chí là bạo lực mạng nữ MC.

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