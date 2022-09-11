Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ thông báo lịch chiếu chính thức bản ngoại truyện, lộ một chi tiết khiến dân tình muốn thoát phim cũng không được?

Mới đây, đoàn phim Thương Lan Quyết đã tung thông báo bất ngờ đêm Trung Thu về lịch chiếu chính thức của bộ phim bản ngoại truyện. Thông báo bao gồm những nội dung sau:

- Ngày 17/9: Diễn ra đêm hội "Hoa Hảo Nguyệt Viên" có sự tham gia của các diễn viên chủ chốt trong phim.

Thương Lan Quyết đã tung thông báo bất ngờ đêm Trung Thu về lịch chiếu chính thức của bộ phim bản ngoại truyện - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin trên được tung ra, nhiều khán giả đã nhanh chóng soi ra được một phân cảnh dự kiến sẽ xuất hiện trong 2 tập phiên ngoại của Thương Lan Quyết. Cụ thể, sau khi hình ảnh cặp đôi chính hẹn hò trên cầu được tung ra, khán giả cho rằng đó sẽ là cảnh Tiểu Lan Hoa và Đông Phương Thanh Thương cùng nhau treo khóa đồng tâm (có thể là cảnh Tức Vân treo lén, hoặc có thể dẫn nhau đi treo lại). Người xem cũng đang tỏ ra rất mong chờ với cảnh quay này.

Ngay sau khi thông tin trên được tung ra, nhiều khán giả đã nhanh chóng soi ra được một phân cảnh dự kiến sẽ xuất hiện trong 2 tập phiên ngoại của Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Mặc dù vừa mới hoàn thành việc lên sóng song dư âm của Thương Lan Quyết vẫn còn tiếp tục kéo dài tới tận hiện tại. Hai tập phiên ngoại của phim hiện đang được mong chờ sẽ đáp ứng mong muốn của khán giả sau khi đại kết cục bị nhận xét là nhạt nhẽo, lãng xẹt và coi thường người xem.

-"Cái chấp niệm đoạn kết của tôi cuối cùng cũng có thể mãn nguyện rồi. Mong chờ cái đám cưới của Đông Phương Thanh Thương và Hoa Lan Nhỏ với sự xuất hiện của 3 quả dưa hấu nhỏ nữa"

-"Số là không thoát đượcc phim rồi"

-"Vô nghĩa, thật vô nghĩa, cố gắng thoát phim thoát ơ đồ đó"

-"Sướng quá, quà Trung Thu đỉnh của chóp"

Được biết, Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương.

Thương Lan Quyết do Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đóng chính - Ảnh: Internet

Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân).