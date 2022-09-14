Nhan sắc của ái nữ "ngậm thìa vàng" nhà Vương Phi, tuổi 16 ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ

Sao quốc tế 14/09/2022 18:46

Lý Yên - con gái út của Vương Phi được nhận xét ngày càng xinh đẹp và sở hữu thần thái giống mẹ.

Lý Yên, sinh năm 2006, không lâu sau khi Lý Á Bằng làm đám cưới với "thiên hậu" Vương Phi. Là con gái ruột của cặp sao nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ, Lý Yên được truyền thông quan tâm đặc biệt ngay từ khi mới chào đời.

Nhan sắc của ái nữ 'ngậm thìa vàng' nhà Vương Phi, tuổi 16 ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 1

Nhan sắc của ái nữ 'ngậm thìa vàng' nhà Vương Phi, tuổi 16 ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 2
Lý Yên là con gái ruột của cặp sao nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ Lý Á Bằng - Vương Phi 

Lý Á Bằng và Vương Phi luôn dành cho con gái những điều tốt đẹp nhất, ủng hộ mọi sở thích của Lý Yên. Khi cặp đôi ly hôn vào năm 2013, Lý Á Bằng nhận quyền nuôi và chăm sóc con gái trong khi Vương Phi dành thời gian tận hưởng tình yêu với "phi công trẻ" Tạ Đình Phong.

Cô bé sinh ra trong một gia đình không thiếu thốn về vật chất khi bố là diễn viên nổi tiếng còn mẹ là giọng ca huyền thoại của giới âm nhạc châu Á. 

Nhan sắc của ái nữ 'ngậm thìa vàng' nhà Vương Phi, tuổi 16 ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 3

Nhan sắc của ái nữ 'ngậm thìa vàng' nhà Vương Phi, tuổi 16 ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 4
Lý Yên và chị gái cùng mẹ khác cha - Đậu Tĩnh Đồng có cuộc sống khác biệt 

Tuy nhiên, từ nhỏ cô bé đã có cuộc sống phức tạp với một chị gái cùng mẹ khác cha - Đậu Tĩnh Đồng và mới có thêm một cô em gái cùng cha khác mẹ. Là con gái của cặp sao nổi tiếng châu Á, Lý Yên được truyền thông săn đón và người hâm mộ quan tâm từ khi chào đời. 

Hiện tại, Lý Yên đã thoát khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ. Từ năm 2019, Lý Yên được mẹ cho đi du học tại Thụy Sĩ khi vừa hoàn tất chương trình học tiểu học tại Trung Quốc.

Nhan sắc của ái nữ 'ngậm thìa vàng' nhà Vương Phi, tuổi 16 ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 5
Lý Yên đang sinh sống và học tập tại Thụy Sĩ 

Ngôi trường mà Lý Yên theo học là một trong những trường tư thục nổi tiếng thế giới, Collège Alpin Beau Soleil, được thành lập vào năm 1910 và có mức học phí thuộc hàng đắt nhất thế giới. Theo một nguồn tin, học phí tại trường là 2,5 tỷ đồng/năm và chỉ nhận khoảng 250 học sinh mỗi năm. 

Sau khi rời khỏi vòng tay của cha mẹ, Lý Yên ngày càng "lột xác" và trưởng thành. Cô bé đang dần thoát khỏi cái bóng của người cha, người mẹ nổi tiếng để có được một lượng khán giả theo dõi riêng.

Nhan sắc của ái nữ 'ngậm thìa vàng' nhà Vương Phi, tuổi 16 ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 6

Ở tuổi 16, Lý Yên sở hữu đôi chân dài, dáng vóc thanh mảnh cùng thần thái như một ngôi sao giải trí giống hệt người mẹ nổi tiếng của mình. Lý Yên có nụ cười rạng ngời, dáng vóc thanh mảnh. So với các bạn cùng trang lứa, cô thiếu nữ 16 tuổi có phần trưởng thành và điệu đà hơn.

Nhan sắc của ái nữ 'ngậm thìa vàng' nhà Vương Phi, tuổi 16 ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 7 

Nhan sắc của ái nữ 'ngậm thìa vàng' nhà Vương Phi, tuổi 16 ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 8Nhan sắc của ái nữ 'ngậm thìa vàng' nhà Vương Phi, tuổi 16 ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 9

Trên trang cá nhân, cô thiếu nữ 16 tuổi thoải mái thể hiện cá tính của mình. Cô đăng tải những hình ảnh đời thường bên bạn bè, những bức ảnh khoe dáng vóc gợi cảm với áo tắm, chụp ảnh "tự sướng" như mọi thiếu nữ cùng lứa. Song, vì là con gái của cặp sao nổi tiếng, sự quan tâm của dư luận dành cho cô nhiều hơn. 

Lý Yên chịu một làn sóng tranh cãi khi đăng ảnh mặc áo tắm trên trang cá nhân. Không ít khán giả Trung Quốc nhận xét cô gái trẻ ăn mặc quá gợi cảm song cũng nhiều người cho rằng Lý Yên tự tin, thuộc hình mẫu giới trẻ năng động, hiện đại.

Nhan sắc của ái nữ 'ngậm thìa vàng' nhà Vương Phi, tuổi 16 ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 10

Nhan sắc của ái nữ 'ngậm thìa vàng' nhà Vương Phi, tuổi 16 ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 11
Lý Yên là một cô gái phóng khoáng, hướng ngoại, là hình mẫu giới trẻ năng động, hiện đại

Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông, Vương Phi tiết lộ về con gái thứ hai: "Ở giai đoạn trưởng thành của con trẻ, cá tính và tương lai của chúng phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý của cha mẹ. Tôi nghĩ, con gái tôi rất xinh đẹp và không có vấn đề gì".

Nhan sắc của ái nữ 'ngậm thìa vàng' nhà Vương Phi, tuổi 16 ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 12
Trước những ý kiến về con gái, Vương Phi thoải mái cho con tự do trưởng thành

Điều này cũng hé lộ cách nuôi dạy con của "thiên hậu" xứ hương cảng. Vương Phi không thích trói buộc các con trong các quy định ngặt nghèo, thích con được phát triển tự do và làm những gì mình thích.

Nhan sắc của ái nữ 'ngậm thìa vàng' nhà Vương Phi, tuổi 16 ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 13Nhan sắc của ái nữ 'ngậm thìa vàng' nhà Vương Phi, tuổi 16 ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh 14

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu gia nhập làng giải trí, Lý Yên sẽ gặp nhiều thuận lợi và được quan tâm vì có cha mẹ đều là nghệ sĩ lớn của showbiz. Bản thân cô cũng là một hot girl trên mạng xã hội và có lượng fan của riêng mình. 

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