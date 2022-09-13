Bà xã Lâm Phong bất ngờ lên tiếng phủ nhận tin đồn mang thai lần 2

Sao quốc tế 13/09/2022 17:06

Trương Hinh Nguyệt có động thái nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông tin mang bầu lần 2.

Trương Hinh Nguyệt là người mẫu Đại lục, được gia đình hai bên mai mối cho Lâm Phong. Cặp đôi nên duyên sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Lâm Phong cầu hôn Hinh Nguyệt tháng 6 năm ngoái, sau đó đăng ký kết hôn vào tháng 9 chứ không tổ chức hôn lễ ồn ào.

Lâm Phong là ngôi sao Hong Kong, anh được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên. Tài tử đóng nhiều phim như Đội chống tham nhũng, Thanh xà Bạch xà, Giải cứu tướng gia, Ôm lấy người tình... Trước khi kết hôn với Trương Hinh Nguyệt, anh từng hẹn hò nhiều mỹ nhân, như "bom sex" Phan Sương Sương, bông hồng lai Ngô Thiên Ngữ... 

Bà xã Lâm Phong bất ngờ lên tiếng phủ nhận tin đồn mang thai lần 2 - Ảnh 1
Vợ chồng Trương Hinh Nguyệt - Lâm Phong 

Lâm Phong và bà xã Trương Hinh Nguyệt kết hôn cuối năm 2019, có con đầu lòng vào tháng 9/2020. Gần 2 năm kể từ ngày về chung nhà, cặp đôi vẫn chưa tổ chức đám cưới chính thức.

Bà xã Lâm Phong bất ngờ lên tiếng phủ nhận tin đồn mang thai lần 2 - Ảnh 2
Cả hai đón con đầu lòng vào tháng 9/2020

Được biết, 2 người đã phải hoãn đám cưới 3 lần do tình hình dịch bệnh. Sau khi kết hôn, Trương Hinh Nguyệt cũng không đi làm mà dành phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc chồng con. Cô từng nhiều lần đáp trả lại cư dân mạng khi bị chê là "ăn bám chồng".

Hiện tại, con gái đầu lòng của cặp đôi đã tròn 2 tuổi, nhiều người hy vọng 2 ngôi sao sẽ sớm sinh thêm em bé.

Rất nhanh sau đó, trong đoạn video được Trương Hinh Nguyệt đăng tải, vòng 2 lớn bất thường của bà xã Lâm Phong đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Bà xã Lâm Phong bất ngờ lên tiếng phủ nhận tin đồn mang thai lần 2 - Ảnh 3
Vòng 2 bất thường của bà xã Lâm Phong gây chú ý cộng đồng mạng 

Đặc biệt, trong bài phỏng vấn gần đây vào tháng 3/2022, Lâm Phong cũng chia sẻ kế hoạch sinh thêm con. Tuy nhiên, sau khi lộ nghi vấn, phía Trương Hinh Nguyệt đã chính thức lên tiếng, phủ nhận việc đang bầu bí. Cô viết trên trang cá nhân: "Không mang bầu". 

Bà xã Lâm Phong bất ngờ lên tiếng phủ nhận tin đồn mang thai lần 2 - Ảnh 4
Trương Hinh Nguyệt nhanh chóng phủ nhận tin đồn mang thai 

Kể từ ngày bước chân vào nhà hào môn, Trương Hinh Nguyệt luôn được lòng nhà chồng, lại được cư dân mạng khen nữ công gia chánh, được Lâm Phong luôn hết mực yêu chiều, có thể thấy cuộc sống làm dâu nhà người ta của cô nàng khiến ai cũng phải ganh tỵ. 

Bà xã Lâm Phong bất ngờ lên tiếng phủ nhận tin đồn mang thai lần 2 - Ảnh 5
Cuộc sống làm dâu nhà hào môn của Trương Hinh Nguyệt khiến nhiều người phải ganh tỵ. 

Dù trước đó vướng nhiều lùm xùm tình ái, hiện tại cả hai vợ chồng đều đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn, đáng ngưỡng mộ. 

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