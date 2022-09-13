Chung Gia Hân bất ngờ được khen là "bà bầu đẹp nhất" sau khi tung loạt ảnh bầu tháng thứ 9

Chung Gia Hân đăng ảnh bầu bí tháng thứ 9 lên mạng xã hội, bất ngờ liên tục nhận được nhiều lời khen dành cho sắc vóc.
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Chung Gia Hân (Linda Chung) sinh ra và lớn lên ở Canada, cô gia nhập TVB từ năm 2004 sau khi đăng quang cuộc thi Miss Chinese International. Người đẹp nhanh chóng trở thành nữ diễn viên được trả lương cao nhất tại nhà đài xứ Cảng thơm. Cô nhiều lần được đề cử ngôi Thị hậu TVB nhưng chưa từng giành chiến thắng.
Là gương mặt quen của TVB, được khán giả yêu thích qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Bác sĩ nhi khoa...Tháng 2/2016, Chung Gia Hân lên xe hoa với bác sĩ Jeremy Lương. Chồng cô là một bác sĩ có gia thế giàu sang, đồng thời là cháu trai của chủ tịch TVB. Sau khi lập gia đình, người đẹp rời TVB, chuyển đến sống cùng chồng tại Canada và lần lượt đón hai nhóc tì kháu khỉnh. Hiện nữ diễn viên dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ và xây dựng kênh YouTube riêng có hơn 124.000 người đăng ký.
Mới đây, loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Chung Gia Hân mang thai tháng thứ 9 được chia sẻ, người hâm mộ phải dùng nhiều lời khen ngợi dành cho nhan sắc của mẹ bỉm. Bụng bầu của diễn viên đã lớn thấy rõ, tuy nhiên tay chân cô nhỏ nhắn, gương mặt không bị "nở" như nhiều bà bầu khác.
Trong loạt ảnh, Chung Gia Hân mặc áo ngắn màu trắng, áo khoác denim xanh và quần bó sát. Nhiều fan để lại lời khen ngợi trên trang cá nhân của Chung Gia Hân, đa phần nói rằng cô là "bà bầu đẹp nhất". Bạn của Chung Gia Hân là Cẩu Vân Tuệ, Dương Di, Hồ Định Hân... bình luận, chúc diễn viên "mẹ tròn con vuông".
Đây là lần thứ ba Chung Gia Hân mang thai. Trước đó, cô sinh hai con một trai, một gái. Bé lớn Kelly năm nay 5 tuổi và bé trai Jared ba tuổi.