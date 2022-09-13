Chung Gia Hân bất ngờ được khen là "bà bầu đẹp nhất" sau khi tung loạt ảnh bầu tháng thứ 9

Chung Gia Hân (Linda Chung) sinh ra và lớn lên ở Canada, cô gia nhập TVB từ năm 2004 sau khi đăng quang cuộc thi Miss Chinese International. Người đẹp nhanh chóng trở thành nữ diễn viên được trả lương cao nhất tại nhà đài xứ Cảng thơm. Cô nhiều lần được đề cử ngôi Thị hậu TVB nhưng chưa từng giành chiến thắng.

Chung Gia Hân từng là nữ diễn viên được trả lương cao nhất tại nhà đài xứ Cảng thơm

Là gương mặt quen của TVB, được khán giả yêu thích qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Bác sĩ nhi khoa...Tháng 2/2016, Chung Gia Hân lên xe hoa với bác sĩ Jeremy Lương. Chồng cô là một bác sĩ có gia thế giàu sang, đồng thời là cháu trai của chủ tịch TVB. Sau khi lập gia đình, người đẹp rời TVB, chuyển đến sống cùng chồng tại Canada và lần lượt đón hai nhóc tì kháu khỉnh. Hiện nữ diễn viên dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ và xây dựng kênh YouTube riêng có hơn 124.000 người đăng ký.