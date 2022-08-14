Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân cùng ông xã mở tiệc mừng con gái sắp sinh

Nữ diễn viên Chung Gia Hân vừa qua đã cùng chồng và các con mở tiệc chào đón bé gái chuẩn bị chào đời.

Chung Gia Hân mới đây đã viết trên trang Instagram cá nhân của mình rằng: "Chúng tôi vui mừng thông báo gia đình đang sửa soạn đón một bé gái sắp chào đời. Cảm ơn lời chúc phúc của tất cả các bạn. Chúng tôi luôn mong muốn tất cả đều bình an".

Gia đình Chung Gia Hân mở tiệc đón con gái sắp chào đời - Ảnh: Internet

Kèm với bài viết trên là nhiều bức ảnh gia đình 4 người nhà cô cùng nhau cắt bánh, chọc bóng bay như một nghi thức chào đón con gái sắp sinh. Một số nguồn tin cho biết, Chung Gia Hân sẽ lâm bồn vào đầu mùa thu năm nay. Nhiều khán giả, bạn bè đã gửi lời chúc, mong cựu diễn viên đài TVB sẽ "mẹ tròn con vuông".

Vào giữa tháng 6 vừa qua, Chung Gia Hân cũng đã đăng tải lên Instagram cá nhân của mình bức ảnh cô ôm vòng 2 trong khi thần sắc rất tươi vui với dòng trạng thái: "Bụng tôi ngày một lớn. Thật hồi hộp chờ mong".

Ở những tháng đầu thai kỳ, Chung Gia Hân từng tâm sự rằng việc nghén đã khiến cô rất vất vả, ngủ không ngon, đau tức ngực,... Tuy vậy, về sau nữ diễn viên đã lấy lại được cân bằng và thể trạng cũng hồi phục rõ rệt.

Năm 2015, Chung Gia Hân kết hôn với ông xã là Jeremy - bác sĩ chỉnh hình ở Canada. Sau khi kết hôn, cả hai đã có với nhau 2 con, bé gái là Kelly 5 tuổi và bé trai nhỏ 3 tuổi tên Jared.

Chung Gia Hân là một trong những diễn viên được yêu thích nhất của đài TVB khi tham gia vào các tác phẩm đình đám như Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Bác sĩ nhi khoa... Ông xã của cô, ngoài việc là một bác sĩ chỉnh hình còn là cháu trai của chủ tịch TVB.

Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân khoe bụng bầu vượt mặt trong sinh nhật hai con Nữ diễn viên Chung Gia Hân vừa qua đã tổ chức tiệc sinh nhật cho hai con của mình tại Vancouver, Canada.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-nu-tvb-chung-gia-han-cung-ong-xa-mo-tiec-mung-con-gai-sap-sinh-491625.html