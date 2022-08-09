Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân khoe bụng bầu vượt mặt trong sinh nhật hai con

Nữ diễn viên Chung Gia Hân vừa qua đã tổ chức tiệc sinh nhật cho hai con của mình tại Vancouver, Canada.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Chung Gia Hân đã đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật hai con kèm với caption: "Chúc mừng sinh nhật các con của mẹ. Nhờ có các con, cuộc sống thật tuyệt vời. Bố mẹ rất vui vì năm nay có thể tổ chức cho hai con một bữa tiệc. Yêu các con rất nhiều và tất nhiên là mãi mãi".

Chung Gia Hân tổ chức sinh nhật cho cả hai con trong cùng một ngày - Ảnh: Internet

Trong những bức hình được đăng tải, Chung Gia Hân đã để lộ bụng bầu khá lớn. Được biết, ngày dự sinh của nữ diễn viên là vào mùa thu năm nay.

Con gái lớn của Chung Gia Hân là Kelly, cô bé ra đời vào tháng 8/2016. Càng lớn, Kelly càng được khen là xinh đẹp và có nhiều đường nét giống với mẹ của mình.

Bé Kelly được khen là càng lớn càng xinh giống mẹ - Ảnh: Internet

Bé Jared - con trai của Chung Gia Hân - sinh vào tháng 8/2018, vì có ngày sinh gần với chị nên cậu bé cũng được tổ chức chung. Mới 4 tuổi, Jared được nhận xét là giống với bố ruột - bác sĩ chỉnh hình Jeremy.

Chung Gia Hân để lộ bụng bầu khi chụp ảnh cùng Jared - Ảnh: Internet

Năm 2015, Chung Gia Hân kết hôn với ông xã là Jeremy - một bác sĩ chỉnh hình ở Canada, đồng thời anh cũng là cháu trai của chủ tịch TVB. Sau khi lập gia đình, cô gần như dừng công việc trong làng giải trí lại mà chủ yếu dành thời gian ở nhà chăm sóc cho các con và ông xã. Hiện tại, cả gia đình đang sống tại Canada.

Chung Gia Hân kết hôn với ông xã Jeremy vào năm 2015 - Ảnh: Internet

Chung Gia Hân là một trong những diễn viên được yêu thích nhất của đài TVB khi tham gia vào các tác phẩm đình đám như Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Bác sĩ nhi khoa...

Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân mặc áo tắm, tự tin khoe bụng bầu ở tháng thứ 6 Nữ diễn viên TVB Chung Gia Hân mới đây đã khoe khéo chiếc bụng bầu to "vượt mặt" của mình khi đăng ảnh diện đồ bơi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-nu-tvb-chung-gia-han-khoe-bung-bau-vuot-mat-trong-sinh-nhat-hai-con-489912.html