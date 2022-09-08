Dương Thừa Lâm bị nhiều khán giả chỉ trích nói dối vì nhận xét hải sản ở Đài Loan 'rất xa xỉ'.

Dương Thừa Lâm sinh năm 1984, là nữ nghệ sĩ thần tượng thế hệ đầu của làng giải trí Đài Loan. Tên tuổi của cô gắn liền với loạt phim truyền hình nổi tiếng như: Định mệnh, Hoán đổi tình yêu, Vườn sao băng, Hương vị mùa hè,... Trải qua 15 năm hoạt động, Thừa Lâm vẫn nổi đình đám với lượng fan hùng hậu nhất nhì xứ Đài. Hiện người đẹp hoạt động song song cả 2 lĩnh vực diễn xuất và ca hát. Dương Thừa Lâm Năm 2014, cô cùng ông xã Lý Vinh Hạo công khai hẹn hò trước công chúng. Chia sẻ với truyền thông, Thừa Lâm luôn khen hôn phu hiền lành, điềm đạm và yêu chiều cô. Tháng 7/2019, Lý Vinh Hạo chia sẻ cầu hôn Dương Thừa Lâm thành công. Cả hai đăng ký kết hôn sau đó 2 tháng tại quê nhà tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Dương Thừa Lâm - Lý Vinh Hạo Dương Thừa Lâm ở đại lục phát triển sự nghiệp, liên tục tham gia một số show truyền hình của các đài lớn như Mango TV, Chiết Giang... Mới đây, khi tham gia một show truyền hình hôm đầu tuần, khi được MC hỏi, Dương Thừa Lâm kể rằng từ năm 14 tuổi, cô đã làm việc hỗ trợ gia đình về kinh tế. Vì hoàn cảnh nghèo khó, dù kiếm được tiền, cô chi tiêu tiết kiệm. Cô cho biết không dám ăn các món đắt đỏ. Ca sĩ, diễn viên còn nói: "Tôi chẳng mấy khi ăn hải sản ở Đài Loan. Đó là điều xa xỉ". Ý cô là các món hải sản tại quê mình khá đắt tiền.

Dương Thừa Lâm gây tranh cãi khi tham gia show truyền hình ở Đại lục Tuy nhiên, sau đó, nhiều khán giả phát hiện ra trang cá nhân của cô có rất nhiều hình ảnh cô ăn hải sản ở Đài Loan. Thậm chí, một số video cho thấy cô ăn hải sản ở những nhà hàng cao cấp, giá khởi điểm vài nghìn TWD mỗi món. Nhiều người tràn vào trang cá nhân của Dương Thừa Lâm (Instagram, Facebook) chỉ trích cô nói dối. Một số khán giả viết: "Miệng nói xa xỉ nhưng thường xuyên ăn", "Té ra cô chỉ ăn mấy món xa xỉ", "Nói dối không biết ngượng", "Tôi không thể tin được điều cô ấy nói". Bảo vệ Dương Thừa Lâm, một số khán giả cho rằng cô chỉ đang đề cập đến hoàn cảnh ngày nhỏ nghèo khó. Thêm vào đó, hải sản diễn viên đề cập đến có thể là các món xa xỉ, không đơn thuần là cá, tôm, sò... Trước những chỉ trích của khán giả, hiện Dương Thừa Lâm khóa trang cá nhân.

“Hồ ly chúa” của TVB bị vạn người ghét bỏ, nay viên mãn bên “Nhị Lang Thần” khiến nhiều người ganh tỵ Thang Doanh Doanh từng được coi là hồ ly vạn năm của đài TVB nhiều năm về trước. Hiện tại cô đang có cuộc sống vô cùng viên mãn bên gia đình của mình.

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