Đả nữ gốc Á thành công nhất nhì Hollywood, lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình đình đám là ai?

Sao quốc tế 06/09/2022 16:05

Không chỉ là một đả nữ nổi tiếng nhất nhì Hollywood, Dương Tử Quỳnh còn từng tham gia đóng và lồng tiếng cho vô số bộ phim Hollywood đình đám.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 trong một gia đình Malaysia gốc Hoa. Chính vì vậy, cô thông thạo tận 3 thứ tiếng là tiếng Anh, Malaysia và Quan thoại. Khi còn bé, Dương Tử Quỳnh đã được sớm rèn luyện thân thể nhờ học bơi và balê. Năm 21 tuổi, cô được mẹ đăng ký cho thi Hoa hậu Malaysia và giành luôn giải cao nhất. Đây chính là cơ hội đầu tiên mở ra nhiều “cánh cửa” mới cho Dương Tử Quỳnh trong làng giải trí. Một năm sau, cô có dịp quay chung quảng cáo với ngôi sao Thành Long, đồng thời đến Hồng Kông để phát triển sự nghiệp diễn xuất.  Để có thành tựu, vị trí như hiện tại, Dương Tử Quỳnh trải qua gần 40 năm phấn đấu không ngừng nghỉ. 

Đả nữ gốc Á thành công nhất nhì Hollywood, lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình đình đám là ai? - Ảnh 1
Dương Tử Quỳnh - Đả nữ gốc Á thành công nhất nhì Hollywood

Tại thị trường Hoa ngữ thời bấy giờ, phim võ thuật, hành động Hong Kong làm mưa làm gió trên thế giới nhưng chủ yếu do diễn viên nam đóng chính, diễn viên nữ chỉ làm "bình hoa di động". Dương Tử Quỳnh không chấp nhận làm "bình hoa", dám lăn xả trên phim trường, nhờ vậy nổi bật trong số các sao nữ. Dương Tử Quỳnh bắt đầu tham gia những dự án phim võ thuật. Nhờ quá trình tập võ gắt gao, Dương Tử Quỳnh trở thành tâm điểm trong những bộ phim như The Owl and Dumbo, Yes Madam,... Đến dự án Câu Chuyện Cảnh Sát 3, Dương Tử Quỳnh chính thức trở thành nữ diễn viên có thù lao cao nhất lịch sử điện ảnh Hồng Kông lúc bấy giờ. Đây cũng là thời điểm cô vươn lên làm “đả nữ” số 1 màn ảnh.

Đả nữ gốc Á thành công nhất nhì Hollywood, lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình đình đám là ai? - Ảnh 2Đả nữ gốc Á thành công nhất nhì Hollywood, lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình đình đám là ai? - Ảnh 3

Trước khi bước sang thập niên 2000, cô sở hữu bộ phim từng đạt doanh thu cao nhất châu Á là Câu Chuyện Cảnh Sát 3. Ngoài ra, Dương Tử Quỳnh còn đạt giải Kim Tượng danh giá nhờ vai diễn chính kịch trong Chị Em Nhà Họ Tống và được tạp chí People vinh danh trong top những người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 1997. 

Đả nữ gốc Á thành công nhất nhì Hollywood, lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình đình đám là ai? - Ảnh 4

Đến năm 2000, Ngọa Hổ Tàng Long của đạo diễn Lý An đã giúp cái tên Dương Tử Quỳnh (hay Michelle Yeoh) nổi tiếng khắp quốc tế. Bộ phim đạt 4 giải Oscar, góp phần đưa dàn diễn viên đến với thị trường Hollywood khắt khe. Kể từ đây, Dương Tử Quỳnh góp mặt trong hàng loạt dự án phim Âu Mỹ đình đám như Xác Ướp Ai Cập 3, Hồi Ức Của Một Geisha, Vệ Binh Dải Ngân Hà 2, Con Nhà Siêu Giàu Châu Á, Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ. Có thể nói cô chính là một trong những diễn viên nữ châu Á thành công nhất tại Hollywood, góp phần giúp thế hệ diễn viên phương Đông sau này có nhiều cơ hội diễn xuất hơn.

Dù là một “đả nữ” hành động lừng danh trên màn ảnh nhưng Dương Tử Quỳnh không ngại khi nhận được lời mời của các thể loại phim khác, trong đó có cả hoạt hình. Năm 2011, cô tham gia bộ phim hoạt hình đầu tiên sau gần 30 năm diễn xuất - Kung Fu Panda 2. Trong phim cô lồng tiếng cho Linh Dương Tiên Cô Soothsayer và nhận được nhiều lời khen ngợi. 

Đả nữ gốc Á thành công nhất nhì Hollywood, lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình đình đám là ai? - Ảnh 5

Đả nữ gốc Á thành công nhất nhì Hollywood, lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình đình đám là ai? - Ảnh 6

Sau Kung Fu Panda 2 thì mãi đến hơn 10 năm sau, Dương Tử Quỳnh mới trở lại với vai trò lồng tiếng hoạt hình. Tham gia siêu phẩm Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru, ngôi sao Ngọa Hổ Tàng Long vào vai dì Châu - người phụ nữ làm nghề châm cứu tại Chinatown và đã dạy cho bộ ba Minions những thế võ thuật siêu phàm. Dù có vai trò không lớn nhưng những phân cảnh đậm chất văn hóa nhưng không kém phần hài hước của nhân vật dì Châu vẫn khiến khán giả thích thú không thôi. 

Đả nữ gốc Á thành công nhất nhì Hollywood, lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình đình đám là ai? - Ảnh 7

Nhờ thành công của Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru cũng như động lực từ một năm 2022 “bội thu” bất ngờ, Dương Tử Quỳnh thừa thắng xông lên với dự án hoạt hình tiếp theo - Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó

Đả nữ gốc Á thành công nhất nhì Hollywood, lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình đình đám là ai? - Ảnh 8

Đả nữ gốc Á thành công nhất nhì Hollywood, lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình đình đám là ai? - Ảnh 9

Trong Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó, Dương Tử Quỳnh đảm nhận vai Yuki - mẹ của cô mèo nhỏ quả cảm Emiko. Yuki là một người mẹ hiền hòa, thương con nhưng vẫn tạo điều kiện để con theo đuổi ước mơ của mình. Ngoài ra, Yuki cũng là cô mèo yêu thị trấn, không ngại bày tỏ quan điểm và tiếng nói để kêu gọi mọi người ra sức bảo vệ thị trấn khỏi kẻ ác. Vai trò lồng tiếng của Dương Tử Quỳnh trở thành điểm sáng, dù cho cô chỉ giữ một vai trò phụ trong phim.

Đả nữ gốc Á thành công nhất nhì Hollywood, lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình đình đám là ai? - Ảnh 10

Dù luôn mang hình ảnh là một đả nữ trong lòng công chúng, nhưng Dương Tử Quỳnh chưa bao giờ ngừng cố gắng làm mới hình ảnh nay . Cô từng tự nhận điểm nổi bật nhất ở cô là độc lập, không bao giờ đợi người khác mang hạnh phúc cho bản thân. Cô cho rằng bất luận công việc khó thể nào, khổ thế nào, mỗi người cần tự đạt được thành tựu cho mình. Niềm vui người khác mang lại chỉ tồn tại trong chốc lát, niềm vui thực sự tỏa ra từ con tim của mỗi người. Người đẹp nói: "Ai bắt phụ nữ phải yếu đuối? Tôi rất mãn nguyện với hình tượng người phụ nữ hành động của mình".

"Nữ thần xứ Đài" - Vương Tâm Lăng bất ngờ "lội ngược dòng" khi sự nghiệp đang gặp đà lao dốc

"Nữ thần xứ Đài" - Vương Tâm Lăng bất ngờ "lội ngược dòng" khi sự nghiệp đang gặp đà lao dốc

Đứng nhất trong show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng đã giúp Vương Tâm Lăng có màn "lội ngược dòng" sau thời gian dài im ắng vì những scandal trong quá khứ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Quỳnh đả nữ Dương Tử Quỳnh sao hoa ngữ Cbiz mỹ nhân hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

"Nữ thần xứ Đài" - Vương Tâm Lăng bất ngờ "lội ngược dòng" khi sự nghiệp đang gặp đà lao dốc

"Nữ thần xứ Đài" - Vương Tâm Lăng bất ngờ "lội ngược dòng" khi sự nghiệp đang gặp đà lao dốc

Hôn nhân ngọt ngào của “ông trùm kiếm hiệp" - Trương Kỷ Trung bên bà xã kém 31 tuổi

Hôn nhân ngọt ngào của “ông trùm kiếm hiệp" - Trương Kỷ Trung bên bà xã kém 31 tuổi

Từ nàng Hậu xinh đẹp đến "đả nữ" số 1 Trung Quốc: 'Ai bắt phụ nữ phải yếu đuối? Tôi rất mãn nguyện với hình tượng người phụ nữ hành động của mình'

Từ nàng Hậu xinh đẹp đến "đả nữ" số 1 Trung Quốc: 'Ai bắt phụ nữ phải yếu đuối? Tôi rất mãn nguyện với hình tượng người phụ nữ hành động của mình'

Lý Dịch Phong trở lại vẫn một phong độ, chứng tỏ danh xưng "đỉnh lưu" bất bại

Lý Dịch Phong trở lại vẫn một phong độ, chứng tỏ danh xưng "đỉnh lưu" bất bại

"Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi gây chú ý khi diện mốt xẻ ngực táo bạo tham dự thảm đỏ

"Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi gây chú ý khi diện mốt xẻ ngực táo bạo tham dự thảm đỏ

Lý Nhược Đồng đón sinh nhật tuổi 56, khằng định bản thân không sợ già đi theo thời gian

Lý Nhược Đồng đón sinh nhật tuổi 56, khằng định bản thân không sợ già đi theo thời gian

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI