Đả nữ gốc Á thành công nhất nhì Hollywood, lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình đình đám là ai?

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 trong một gia đình Malaysia gốc Hoa. Chính vì vậy, cô thông thạo tận 3 thứ tiếng là tiếng Anh, Malaysia và Quan thoại. Khi còn bé, Dương Tử Quỳnh đã được sớm rèn luyện thân thể nhờ học bơi và balê. Năm 21 tuổi, cô được mẹ đăng ký cho thi Hoa hậu Malaysia và giành luôn giải cao nhất. Đây chính là cơ hội đầu tiên mở ra nhiều “cánh cửa” mới cho Dương Tử Quỳnh trong làng giải trí. Một năm sau, cô có dịp quay chung quảng cáo với ngôi sao Thành Long, đồng thời đến Hồng Kông để phát triển sự nghiệp diễn xuất. Để có thành tựu, vị trí như hiện tại, Dương Tử Quỳnh trải qua gần 40 năm phấn đấu không ngừng nghỉ.

Dương Tử Quỳnh - Đả nữ gốc Á thành công nhất nhì Hollywood

Tại thị trường Hoa ngữ thời bấy giờ, phim võ thuật, hành động Hong Kong làm mưa làm gió trên thế giới nhưng chủ yếu do diễn viên nam đóng chính, diễn viên nữ chỉ làm "bình hoa di động". Dương Tử Quỳnh không chấp nhận làm "bình hoa", dám lăn xả trên phim trường, nhờ vậy nổi bật trong số các sao nữ. Dương Tử Quỳnh bắt đầu tham gia những dự án phim võ thuật. Nhờ quá trình tập võ gắt gao, Dương Tử Quỳnh trở thành tâm điểm trong những bộ phim như The Owl and Dumbo, Yes Madam,... Đến dự án Câu Chuyện Cảnh Sát 3, Dương Tử Quỳnh chính thức trở thành nữ diễn viên có thù lao cao nhất lịch sử điện ảnh Hồng Kông lúc bấy giờ. Đây cũng là thời điểm cô vươn lên làm “đả nữ” số 1 màn ảnh.