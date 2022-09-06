Đả nữ gốc Á thành công nhất nhì Hollywood, lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình đình đám là ai?

Tại thị trường Hoa ngữ thời bấy giờ, phim võ thuật, hành động Hong Kong làm mưa làm gió trên thế giới nhưng chủ yếu do diễn viên nam đóng chính, diễn viên nữ chỉ làm "bình hoa di động". Dương Tử Quỳnh không chấp nhận làm "bình hoa", dám lăn xả trên phim trường, nhờ vậy nổi bật trong số các sao nữ. Dương Tử Quỳnh bắt đầu tham gia những dự án phim võ thuật. Nhờ quá trình tập võ gắt gao, Dương Tử Quỳnh trở thành tâm điểm trong những bộ phim như The Owl and Dumbo, Yes Madam , ... Đến dự án Câu Chuyện Cảnh Sát 3 , Dương Tử Quỳnh chính thức trở thành nữ diễn viên có thù lao cao nhất lịch sử điện ảnh Hồng Kông lúc bấy giờ. Đây cũng là thời điểm cô vươn lên làm “đả nữ” số 1 màn ảnh.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 trong một gia đình Malaysia gốc Hoa. Chính vì vậy, cô thông thạo tận 3 thứ tiếng là tiếng Anh, Malaysia và Quan thoại. Khi còn bé, Dương Tử Quỳnh đã được sớm rèn luyện thân thể nhờ học bơi và balê. Năm 21 tuổi, cô được mẹ đăng ký cho thi Hoa hậu Malaysia và giành luôn giải cao nhất. Đây chính là cơ hội đầu tiên mở ra nhiều “cánh cửa” mới cho Dương Tử Quỳnh trong làng giải trí . Một năm sau, cô có dịp quay chung quảng cáo với ngôi sao Thành Long, đồng thời đến Hồng Kông để phát triển sự nghiệp diễn xuất. Để có thành tựu, vị trí như hiện tại, Dương Tử Quỳnh trải qua gần 40 năm phấn đấu không ngừng nghỉ.

Trước khi bước sang thập niên 2000, cô sở hữu bộ phim từng đạt doanh thu cao nhất châu Á là Câu Chuyện Cảnh Sát 3. Ngoài ra, Dương Tử Quỳnh còn đạt giải Kim Tượng danh giá nhờ vai diễn chính kịch trong Chị Em Nhà Họ Tống và được tạp chí People vinh danh trong top những người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 1997.

Đến năm 2000, Ngọa Hổ Tàng Long của đạo diễn Lý An đã giúp cái tên Dương Tử Quỳnh (hay Michelle Yeoh) nổi tiếng khắp quốc tế. Bộ phim đạt 4 giải Oscar, góp phần đưa dàn diễn viên đến với thị trường Hollywood khắt khe. Kể từ đây, Dương Tử Quỳnh góp mặt trong hàng loạt dự án phim Âu Mỹ đình đám như Xác Ướp Ai Cập 3, Hồi Ức Của Một Geisha, Vệ Binh Dải Ngân Hà 2, Con Nhà Siêu Giàu Châu Á, Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ. Có thể nói cô chính là một trong những diễn viên nữ châu Á thành công nhất tại Hollywood, góp phần giúp thế hệ diễn viên phương Đông sau này có nhiều cơ hội diễn xuất hơn.

Dù là một “đả nữ” hành động lừng danh trên màn ảnh nhưng Dương Tử Quỳnh không ngại khi nhận được lời mời của các thể loại phim khác, trong đó có cả hoạt hình. Năm 2011, cô tham gia bộ phim hoạt hình đầu tiên sau gần 30 năm diễn xuất - Kung Fu Panda 2. Trong phim cô lồng tiếng cho Linh Dương Tiên Cô Soothsayer và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Sau Kung Fu Panda 2 thì mãi đến hơn 10 năm sau, Dương Tử Quỳnh mới trở lại với vai trò lồng tiếng hoạt hình. Tham gia siêu phẩm Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru, ngôi sao Ngọa Hổ Tàng Long vào vai dì Châu - người phụ nữ làm nghề châm cứu tại Chinatown và đã dạy cho bộ ba Minions những thế võ thuật siêu phàm. Dù có vai trò không lớn nhưng những phân cảnh đậm chất văn hóa nhưng không kém phần hài hước của nhân vật dì Châu vẫn khiến khán giả thích thú không thôi.

Nhờ thành công của Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru cũng như động lực từ một năm 2022 “bội thu” bất ngờ, Dương Tử Quỳnh thừa thắng xông lên với dự án hoạt hình tiếp theo - Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó.

Trong Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó, Dương Tử Quỳnh đảm nhận vai Yuki - mẹ của cô mèo nhỏ quả cảm Emiko. Yuki là một người mẹ hiền hòa, thương con nhưng vẫn tạo điều kiện để con theo đuổi ước mơ của mình. Ngoài ra, Yuki cũng là cô mèo yêu thị trấn, không ngại bày tỏ quan điểm và tiếng nói để kêu gọi mọi người ra sức bảo vệ thị trấn khỏi kẻ ác. Vai trò lồng tiếng của Dương Tử Quỳnh trở thành điểm sáng, dù cho cô chỉ giữ một vai trò phụ trong phim.

Dù luôn mang hình ảnh là một đả nữ trong lòng công chúng, nhưng Dương Tử Quỳnh chưa bao giờ ngừng cố gắng làm mới hình ảnh nay . Cô từng tự nhận điểm nổi bật nhất ở cô là độc lập, không bao giờ đợi người khác mang hạnh phúc cho bản thân. Cô cho rằng bất luận công việc khó thể nào, khổ thế nào, mỗi người cần tự đạt được thành tựu cho mình. Niềm vui người khác mang lại chỉ tồn tại trong chốc lát, niềm vui thực sự tỏa ra từ con tim của mỗi người. Người đẹp nói: "Ai bắt phụ nữ phải yếu đuối? Tôi rất mãn nguyện với hình tượng người phụ nữ hành động của mình".