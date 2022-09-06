Sau nghi vấn "đường ai nấy đi" với Quách Phẩm Siêu, Mã Trạch Hàm bất ngờ lên tiếng làm rõ tin đồn chia tay

Sau nghi vấn trục trặc với Quách Phẩm Siêu, Mã Trạch Hàm bất ngờ có động thái làm rõ tin đồn chia tay.

Quách Phẩm Siêu công khai hẹn hò Mã Trạch Hàm vào tháng 9/2021. Họ gặp gỡ lần đầu trên phim trường Chẩm thượng thư. Đến tháng 10, nam diễn viên chụp ảnh cưới và thông báo sẽ kết hôn với bạn gái kém 19 tuổi vào năm 2022. Trước đó không lâu, tài tử họ Quách còn công khai chuyện đã mua nhà, chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân.

Trước đó cả hai thông báo sẽ kết hôn khiến người hâm mộ vô cùng nóng lòng chờ đợi Tuy nhiên, sau một năm chuẩn bị, Quách Phẩm Siêu và Mã Trạch Hàm vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Nhiều nghi vấn cặp sao rạn nứt tình cảm vì Quách Phẩm Siêu thất hứa, không làm lễ cưới như kế hoạch với Mã Trạch Hàm hoặc mối quan hệ của họ đã xuất hiện người thứ 3, dẫn đến tình cảm đổ vỡ. Mới đây, Mã Trạch Hàm bất ngờ chia sẻ một dòng trạng thái ẩn ý trên mạng xã hội, dấy lên tin đồn cặp đôi đã chia tay. Việc Mã Trạch Hàm đăng tải tin tiêu cực khiến nhiều cư dân mạng tỏ ra khá hoang mang.

Cả hai vướng vào tin đồn chia tay khiến người hâm mộ hoang mang Tuy nhiên, đến tối 4/9, người đẹp lên tiếng phủ nhận chuyện chia tay, đồng thời xin lỗi khán giả: "Tối hôm đó, vì một số chuyện của bạn bè, tôi chỉ muốn dùng Weibo để nói lên tâm trạng của mình. Việc này đã gây ra sự hiểu lầm cho mọi người, tôi xin lỗi". Mã Trạch Hàm nhanh chóng lên tiếng đính chính tin đồn, tất cả chỉ là hiểu lầm Quách Phẩm Siêu sinh năm 1977 tại Đài Loan. Anh là nam diễn viên thần tượng hàng đầu Đài Loan thập niên 2000. Những phim đáng chú ý của anh như Đấu ngư, Huyền thoại Hoa Mộc Lan, Tình yêu Blouse trắng, Người đàm phán… Mã Trạch Hàm sinh năm 1996, là diễn viên trẻ trực thuộc L.Tao Entertainment. Nữ diễn viên từng tham gia một số bộ phim như Nhất bộ chi dao, Cửu châu hải thượng mục vân ký, Chẩm thượng thư...

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