Hậu ly hôn Đồng Tử Kiện, Tôn Di bị bắt gặp đẹp xuất sắc dù qua CAM thường

Tôn Di nhận nhiều lời khen nhờ sắc vóc xinh đẹp, cuốn hút dù chỉ qua những bức ảnh đời thường giản dị.

Tôn Di sinh năm 1993, hoạt động giải trí chín năm, được giới chuyên môn, giám khảo đánh giá tích cực diễn xuất qua Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương, Rạng rỡ như ánh bình minh, Phong khởi Lũng Tây... Tôn Di Sau đó, cô hẹn hò với Đồng Tử Kiện và cả hai quyết định tiến tới hôn nhân và đón con gái chào đời. Khác với các cặp đôi khác, cuộc hôn nhân 5 năm của cả hai luôn là "ẩn số" với dư luận, nhưng nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dân tình từng ngưỡng mộ vì quá hạnh phúc.

Cứ ngỡ, hạnh phúc sẽ kéo dài mãi, trước đó cả 2 cũng đã chính thức đường ai nấy đi sau 5 năm chung sống, lí do được cho là Tôn Di chịu nhiều áp lực từ phía nhà chồng vì bị giục sinh thêm con. Nữ diễn viên đã nhiều lần khóc vì không thể tự chủ công việc kể sau khi kết hôn. Hậu đường ai nấy đi của Đồng Tử Kiện - Tôn Di khiến người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối Hôn nhân của cả hai đổ vỡ khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối, nhưng cả hai vẫn khẳng định sẽ cùng nhau nuôi nấng và chăm sóc cho con gái.

Sau ly hôn, bẳng đi một thời gian, mới đây, nhiều người hâm mộ bắt gặp Tôn Di đang đi du lịch cùng bạn bè. Khi được ngỏ lời chụp ảnh cùng, ngôi sao 9X vui vẻ tạo dáng và trò chuyện cùng các fans. Trong những hình ảnh được chia sẻ, dễ thấy sắc vóc Tôn Di nổi bật giữa đám đông. Cô sở hữu chiều cao lên tới 1m71, đôi chân dài thẳng tắp cùng gương mặt nhỏ nhắn. Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi ngoại hình nữ diễn viên. Dân tình xuýt xoa trước nhan sắc đời thường xinh đẹp bất chấp cam thường của Tôn Di, chiều cao nổi bật cũng là thứ khiến dân tình phải "hết hồn" Netizens nhận xét: "Tôi không ngờ Tôn Di cao đến thế, cô ấy dường như xinh đẹp hơn nhiều sau khi ly hôn", "Quả nhiên là vóc dáng và khí chất của người nổi tiếng thật khác biệt", "Ai ly hôn xong cũng xinh đẹp hơn hẳn"... Hậu ly hôn, nữ diễn viên được đánh giá là ngày càng thăng hạn nhan sắc bất chấp cả cam thường, hiện tại cô nàng cũng đã vui vẻ và có tinh thần để trở lại với công việc của mình.

Đổng Tử Kiện và Tôn Di ly hôn nghe lí do khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ Sau 6 năm đồng hành bên nhau, Tôn Di và Đổng Tử Kiện dần "chệch nhịp" và quyết định đường ai nấy đi. Thông tin về lý do ly hôn của cặp đôi đã nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-dong-tu-kien-ton-di-bi-bat-gap-dep-xuat-sac-du-qua-cam-thuong-497807.html