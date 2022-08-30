Trương Bá Chi chỉ xem Tạ Đình Phong là 'dụng cụ phối giống', kết hôn không phải vì tình cảm?

Nữ diễn viên Trương Bá Chi từng gây tranh cãi trong quá khứ khi cô ám chỉ rằng chỉ xem ông xã mình - Tạ Đình Phong là một "dụng cụ phối giống" để cô sinh con mà thôi.

Trang Sohu đưa tin, cách đây vài năm khi tham gia chương trình Khang Hy Đến Rồi, Trương Bá Chi cho biết bởi vì lớn lên trong một gia đình đơn thân nên cô luôn thiếu vắng hơi ấm của một gia đình. Vì vậy, kể từ năm 13 tuổi là cô đã muốn trở thành một người mẹ rồi. Trương Bá Chi đã muốn trở thành một người mẹ kể từ năm 13 tuổi - Ảnh: Internet Cũng trong chương trình này, Trương Bá Chi chia sẻ, mục đích kết hôn của cô là phải có nhiều con và cô đặc biệt yêu thích trẻ con. Theo nữ diễn viên, điều quan trọng nhất của cô trong hôn nhân là các con: "Miễn là được ở bên bọn trẻ, mọi thứ đều ổn".

Trương Bá Chi chia sẻ mục đích kết hôn của cô là để có con - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, cô cũng cho biết, vì luôn đặt các con lên hàng đầu nên việc chồng có ra ngoài ngoại tình hay ăn chơi thế nào thì cô cũng không quan tâm. Chia sẻ này này của Trương Bá Chi làm khán giả nghi hoặc việc cô kết hôn với Tạ Đình Phong phải chăng cũng chỉ vì mục đích sinh con? Trương Bá Chi kết hôn với Tạ Đình Phong phải chăng cũng chỉ vì mục đích sinh con? - Ảnh: Internet Sau chia sẻ trên của Trương Bá Chi, MC Từ Hy Đệ đã thắc mắc rằng: "Tất cả những gì bạn cần là tinh trùng của một người đàn ông, cho vào bụng và sinh con?". Nữ minh tinh họ Trương khi này cũng thẳng thắn đáp lại: "Đúng, đối với tôi, đàn ông là một 'cỗ máy' sinh sản, chỉ để phối giống".

Trương Bá Chi và 3 cậu con trai - Ảnh: Internet Bên cạnh những tranh cãi xoay quanh tuyên bố trên của Trương Bá Chi, danh tính của con út cô cũng bắt đầu được đồn đoán. Cũng vì suy nghĩ không xem trọng việc có đàn ông ở bên hay không nên netizen cho rằng cô đã có con trai thứ 3 nhờ việc thụ tinh nhân tạo. Không những vậy, khi được truyền thông hỏi về dự định kết hôn trong tương lai thì nữ diễn viên cũng nói rằng: "Tôi có con riêng và có sự nghiệp riêng. Hiện tại tôi không cần tìm một người đàn ông nào cả".

Nhan sắc của Vương Phi "đỉnh" thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê "lép vế" Nhan sắc "đỉnh" của Vương Phi và Trương Bá Chi liên tục là chủ đề được cư dân mạng bàn tán vô cùng sôi nổi.

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