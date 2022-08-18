Hé lộ mối quan hệ giữa con trai của Trương Bá Chi với 'bố dượng'

Sao quốc tế 18/08/2022 22:08

Mới đây, Trương Bá Chi đã gây chú ý khi chia sẻ ảnh đi du lịch và mua sắm cùng gia đình qua tài khoản xã hội của mình

Gần đây, Trương Bá Chi đã chia sẻ ảnh đi du lịch và mua sắm cùng gia đình qua tài khoản xã hội của mình. Một số cư dân mạng tinh ý phát hiện ra một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong những bức ảnh mà Trương Bá Chi đăng tải, người bị nghi là cha ruột của đứa con thứ 3. Điều đáng nói là lần này Trương Bá Chi không mang con thứ 3 đi theo mà chỉ có con trai cả Lucas và con trai thứ 2 Quintus.

 

Ngoài bức ảnh chụp cùng con trai cả, điều thu hút sự chú ý của cư dân mạng là trong bức ảnh xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, tuy không lộ diện nhưng lại thân thiết như người nhà. Cư dân mạng tinh ý cũng nhận thấy rằng, con trai cả của Trương Bá Chi - Tạ Chấn Hiên dường như có mối quan hệ tốt với người đàn ông lạ mặt này.

Hé lộ mối quan hệ giữa con trai của Trương Bá Chi với 'bố dượng' - Ảnh 1
Hé lộ mối quan hệ giữa con trai của Trương Bá Chi với 'bố dượng' - Ảnh 2

 

Trương Bá Chi đã trải qua 3 mối tình, trong đó cuộc tình đáng chú ý nhất là cuộc hôn nhân với Tạ Đình Phong. Năm 2002, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong chính thức công khai mối quan hệ của mình. Họ không đăng ký kết hôn cho đến năm 2006. Năm đầu tiên, Trương Bá Chi sinh con trai cả cho Tạ Đình Phong, đến năm 2010 mới chính thức thông báo cô đã sinh con thứ 2. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân giữa hai người kết thúc vào năm 2012.

Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi tập trung hết mình cho gia đình, thậm chí cô còn dần rút lui khỏi làng giải trí, tập trung vun vén cho con trai riêng nhưng chuyện tình cảm cũng không có gì tiến triển.

Hé lộ mối quan hệ giữa con trai của Trương Bá Chi với 'bố dượng' - Ảnh 3

Cho đến năm 2018, đại diện của Trương Bá Chi đã chính thức thông báo thông qua tài khoản xã hội rằng cô đã sinh con thứ 3. Về việc ai là cha ruột của đứa trẻ, Trương Bá Chi vẫn chưa phản hồi, thậm chí còn có thông tin báo chí cho rằng Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đã đoàn tụ và cha ruột của đứa con thứ ba cũng là Tạ Đình Phong. Tuy nhiên, trong một chương trình trước đó, Trương Bá Chi không thừa nhận mối quan hệ của cô có liên quan đến Tạ Đình Phong mà chỉ tiết lộ rằng hiện tại cô không còn độc thân, và Tạ Đình Phong cũng không phản hồi gì thêm.

Trương Bá Chi xuất hiện bên cạnh cha đẻ của con trai thứ 3, nghe danh tính khiến netizen rần rần

Trương Bá Chi xuất hiện bên cạnh cha đẻ của con trai thứ 3, nghe danh tính khiến netizen rần rần

Trương Bá Chi đi dạo phố cùng 2 con trai và một người đàn ông. Đây là lần hiếm hoi Trương Bá Chi đăng tải khung hình chung cùng với các con và một người đàn ông che mặt được cho là cha đẻ của con trai thứ 3.

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Từ khóa:   Trương Bá Chi

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