Trương Bá Chi rơi nước mắt, tiết lộ lý do để Trần Quán Hy chụp ảnh 'nhạy cảm'

Cho tới thời điểm bây giờ, nhiều người vẫn còn nhớ sự cố ảnh nhạy cảm năm xưa của Trương Bá Chi và Trần Quán Hy.

Từng là nàng ngọc nữ hàng đầu của showbiz Hong Kong, Trương Bá Chi khiến giới truyền thông phải tốn bao giấy mực về gương mặt đẹp như thiên thần, ma mị mà cô còn là một diễn viên rất có thực lực trong làng giải trí. Cho tới bây giờ, nữ diễn viên ngày càng được nhận xét thanh thoát, trưởng thành và quyến rũ hơn. Trương Bá Chi ban đầu phát triển rất thuận lợi trong làng giải trí và góp mặt trong nhiều tác phẩm kinh điển. Song, chuyện tình cảm của cô lại không được suôn sẻ. Nhiều người đến nay vẫn còn nhớ sự cố ảnh khiêu dâm năm xưa của Trương Bá Chi và Trần Quán Hy. Sau sự việc này, cô và Tạ Đình Phong đã ly hôn.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong có mối quan hệ rất ổn định. Nhưng sau đó, cuộc sống của Trương Bá Chi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi bê bối này. Sự cố bị phanh phui, Trần Quán Hy đã tổ chức họp báo cúi đầu xin lỗi những nữ chính trong loạt ảnh mát mẻ, nhạy cảm đồng thời tuyên bố vĩnh viễn rời khỏi làng giải trí. Ngược lại Trương Bá Chi, không may mắn như vậy, sau khi ly hôn không có ai giúp đỡ, nữ diễn viên chỉ có thể tự mình mạnh mẽ vượt qua sóng gió. Ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi một mình nuôi con và cô đã không tái hôn trong nhiều năm. Ngược lại, Tạ Đình Phong và Vương Phi tái hợp và đang sống bên nhau. Cư dân mạng cảm thấy tiếc cho Trương Bá Chi vì sự cố này.

Rất lâu sau sự cố lộ ảnh nhạy cảm với Trần Quán Hy, Trương Bá Chi đã trả lời lý do năm đó cô lại thuận theo Trần Quán Hy để cho anh chụp những bức ảnh nhạy cảm này. Cô nói lúc ấy đều là người trẻ tuổi, tính cách có chút tùy hứng, làm theo cảm xúc. Đặc biệt, trong giai đoạn đó cô rất yêu Trần Quán Hy, nên khi được nam nghệ sĩ đề nghị chụp và quay clip nên Trương Bá Chi đã đồng ý. Thế nhưng, điều mà Trương Bá Chi không ngờ tới chính là, đối phương đã lưu lại hàng loạt bức ảnh kia, hơn nữa cuối cùng còn bị phát tán ra ngoài. Sau nhiêu năm, thi thoảng nữ diễn viên vẫn cảm thấy vô cùng hối hận mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ.

Trương Bá Chi tiết lộ lý do ly hôn Tạ Đình Phong, chỉ trả lời vỏn vẹn chỉ 3 từ khiến dân tình gật gù Sau khi Trương Bá Chi ly hôn Tạ Đình Phong năm 2012, nữ diễn viên giành quyền nuôi dưỡng hai con. Hiện, cô cùng ba con trai sống tại Thượng Hải do ngọc nữ Hong Kong đang phát triển sự nghiệp ở đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-ba-chi-roi-nuoc-mat-tiet-lo-ly-do-de-tran-quan-hy-chup-anh-nhay-cam-491615.html