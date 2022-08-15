Rộ tin Trương Bá Chi sắp kết hôn tại Paris vào tháng 10 năm nay, liệu có phải cha ruột của nhóc tỳ thứ 3?

Sao quốc tế 15/08/2022 15:20

Mới đây, truyền thông xứ Trung xôn xao trước tin Trương Bá Chi sắp kết hôn lãng mạn tại Paris vào tháng 10 năm nay.

 

Mới đây, truyền thông xứ Trung xôn xao trước tin Trương Bá Chi sắp kết hôn lãng mạn tại Paris vào tháng 10 tới đây. Đồng thời, chồng sắp cưới của nữ diễn viên cũng là cha ruột của đứa con thứ ba. Theo như một số nguồn tin cho biết, anh chàng là một gương mặt quen thuộc của làng giải trí Đài Loan – nam diễn viên kiêm MC Hà Mạnh Hoài.

Rộ tin Trương Bá Chi sắp kết hôn tại Paris vào tháng 10 năm nay, liệu có phải cha ruột của nhóc tỳ thứ 3? - Ảnh 1

Trong quá khứ, từng có thông tin Trương Bá Chi đã kết hôn lần 2 và người đàn ông cô lựa chọn không ai khác chính là MC trẻ người Đài Loan Hà Mạnh Hoài. Trương Bá Chi và Hà Mạnh Hoài gặp nhau lần đầu tại chương trình thực tế “The Goddess’ Choice”. Sự thân thiết của cả hai trong thời gian tham gia đã làm dấy thông tin họ hẹn hò và sau đó là tin đồn đám cưới. Mặc dù tin đồn ấy, thời điểm đó, đã được chính Trương Bá Chi bác bỏ nhưng nó vẫn nổi lên mạnh mẽ.

Rộ tin Trương Bá Chi sắp kết hôn tại Paris vào tháng 10 năm nay, liệu có phải cha ruột của nhóc tỳ thứ 3? - Ảnh 2

Bên cạnh đó, công ty quản lý của Trương Bá Chi cũng đã lập tức phủ nhận tin đồn và nói rằng những tin đồn này được tạo ra với ý định không tốt. Và vì thế, nó sẽ làm gián đoạn và ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống cá nhân của Trương Bá Chi. Ngoài ra, theo những nguồn tin đáng tin cậy, tình yêu của cặp đôi vẫn chưa được gia đình nhà trai công nhận, bởi cả hai có sự chênh lệch tuổi tác khá lớn.

Rộ tin Trương Bá Chi sắp kết hôn tại Paris vào tháng 10 năm nay, liệu có phải cha ruột của nhóc tỳ thứ 3? - Ảnh 3

Trước đó, Trương Bá Chi vốn nổi tiếng giữ gìn rất kỹ hình ảnh của các con. Theo nữ diễn viên, đây là cách để cô bảo vệ tuổi thơ của con mình trước sự soi mói của dư luận. Con trai út của nữ diễn viên có vẻ ngoài bụ bẫm, nước da trắng và gương mặt sáng. Nhiều người nhận xét bé có nhiều nét giống với anh cả Lucas Tạ Chấn Hiên.

Trương Bá Chi thông báo mang thai Marcus năm 2018 sau thời gian ly hôn Tạ Đình Phong. Đến nay, danh tính người đàn ông cha đứa bé vẫn là một bí ẩn với truyền thông và khán giả. Nhiều người đồn đoán nữ diễn viên cặp kè và sinh con cho đại gia lớn tuổi. Song, mẹ 3 con đã từ chối đưa ra phản hồi và tỏ thái độ khó chịu khi được nhắc đến. Một nguồn tin cho hay Marcus mang họ mẹ, trên giấy khai sinh để trống phần bố.

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Kể từ sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi không tái hôn mà lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân và nuôi con một mình.

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