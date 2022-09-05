Sắc vóc nổi bật của người đẹp U50 khiến dân tình khen hết lời là ai ?

Liễu Nham vốn nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu vóc dáng đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Mới đây, loạt ảnh nữ diễn viên được chụp qua CAM thường càng thêm khẳng định body xuất sắc của cô.

Hiện nữ diễn viên đã bước sang tuổi 42, việc duy trì được hình thể như vậy quả không dễ dàng. Dưới bài đăng, nhiều dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ và ghen tỵ với sắc vóc trẻ đẹp của Liễu Nham.

Sắc vóc nổi bật của Liễu Nham qua cam thường vẫn "hết nước chấm"

Được biết, một cư dân mạng đã tình cờ bắt gặp Liễu Nham đang ghi hình cho show thực tế mới. Trong những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, Liễu Nham diện váy ôm sát, khoe thân hình đầy đặn, cân đối.

Liễu Nham sinh năm 1980 trong một gia đình nghèo khó ở Hồ Nam. Vì sinh thêm cô, gia đình phải nộp phạt và túng quẫn hơn. Liễu Nham vì vậy sớm đi làm để phụ giúp gia đình. Cơn bạo bệnh của mẹ khiến gia đình người đẹp càng thêm kiệt quệ. Liễu Nham quyết định bỏ việc lên Bắc Kinh để tìm công việc mới với mức lương khá hơn, giúp đỡ gia đình. Cô từng tham gia nhiều dự án phim như Dương Quý Phi Bí Sử, Tứ Đại Danh Bổ 2, Nếu Như Yêu... Và được khán giả đánh giá cao về tạo hình lẫn diễn xuất.

Liễu Nham chấp nhận làm xấu mình trong phim

Tận dụng lợi thế hình thể, Liễu Nham bước lên con đường nghệ sĩ gợi cảm với những biệt danh như "bom sex Trung Quốc", "siêu vòng một". Cô cũng được mời chụp ảnh, tham gia sự kiện và dẫn nhiều chương trình.

Tuy nhiên, hình tượng gợi cảm vốn mang nhiều thị phi. Liễu Nham không chỉ mang tiếng đổi tình lấy vai diễn, cô còn bị coi là dạng diễn viên "hạ cấp".

Liễu Nham từng bị coi là dạng diễn viên "hạ cấp"

Bất chấp nhiều tai tiếng, người đẹp nỗ lực thay đổi hình tượng bằng việc tham gia nhiều vai diễn đa dạng hơn. Năm 2022, Liễu Nham gây được chú ý nhờ vai Tôn Tam Nương trong bộ phim Mộng Hoa Lục (Lưu Diệc Phi đóng chính).

Ở tuổi 42, dù còn độc thân nhưng nữ diễn viên vẫn luôn trẻ trung xinh đẹp không kém mỹ nhân trẻ Hoa ngữ nào.

Hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, hết lòng vì gia đình, bạn bè đã giúp Liễu Nham nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả.